¿Qué pasó con Colibritany y por qué desapareció? La primera influencer viral que México no olvida

En pleno auge de los influencers en México, el nombre de Colibritany sigue generando curiosidad, nostalgia y hasta teorías. La joven que se volvió viral con “Mi sexy chambelán”, uno de los videos más icónicos de YouTube en 2012, desapareció de redes sociales sin despedirse, dejando a miles de fans preguntándose qué pasó con ella. Su caso es uno de los más comentados cuando se habla de famosos que “murieron” en el olvido tras ser tendencia en Internet.

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¿Qué pasó con Colibritany y por qué desapareció de redes sociales? La última vez que fue vista en público

El caso de qué pasó con Colibritany ha generado dudas durante años. Tras convertirse en un fenómeno viral en 2012 gracias a su parodia musical de XV años, la influencer comenzó a perder presencia en redes sociales hasta desaparecer por completo alrededor de 2016, sin dar explicaciones claras a sus seguidores.

Antes de su desaparición, Colibritany también tuvo presencia en televisión, participando en programas como:



Soy tu doble

Venga la alegría y

Un tal show

Sin embargo, su paso fue breve: en 2014 fue la primera eliminada de Soy tu doble, lo que marcó un punto de quiebre en su popularidad. Después de ello, su exposición mediática se fue diluyendo hasta desaparecer por completo, sin registros confirmados de apariciones públicas o nuevos proyectos desde 2016.

Su retiro fue completamente silencioso. No hubo comunicado ni despedida oficial, simplemente dejó de publicar contenido, lo que dio pie a múltiples teorías sobre su vida personal y profesional.

Su última publicación registrada fue el 29 de julio de 2016, cuando escribió: “Setsis!! Adivinen ke!?? SIGO VIVA!!! ¿A quién de ustedes le gustaría tener un coche increíble!?”.

La aparición fue breve y concreta: ofrecer a la venta un automóvil clásico. Tras ese mensaje, Colibritany no volvió a interactuar con el público ni a dar señales de su vida en redes sociales.

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¿Quién es Colibritany realmente y cómo se llama? La duda que hasta hoy genera teorías

Otra de las grandes dudas sobre Colibritany es su identidad real. Aunque se volvió famosa en todo México, su nombre verdadero nunca fue confirmado oficialmente.

En redes sociales circulan teorías que aseguran que podría llamarse Erika Ek Tun o Betzabeth Hernández Quezada, pero ninguna versión ha sido verificada. Por ello, su figura sigue envuelta en misterio, siendo reconocida únicamente por su nombre artístico.

Lo que sí se sabe es que es originaria de Cocoyoc, Morelos, y que en realidad tenía 17 años cuando grabó el video que la catapultó a la fama, no 15 como muchos creían.

¿Cuál fue el éxito de “Mi sexy chambelán” y por qué se volvió viral?

Hablar de Colibritany es hablar del fenómeno viral de “Mi sexy chambelán”, un video que capturó la esencia de las fiestas de XV años con humor, exageración y un estilo único.

El clip fue publicado el 4 de agosto de 2012 y rápidamente se convirtió en tendencia. La descripción del video decía:

Colibritany “Hola Sexys!! Quiero invitar a los chambelanes más guapos y galanes a mi fiesta de XV!!!. Va a haber de todo, brindis, pastel, cochinita y tamales de caviar, recuerda que debes de llegar puntual”.

El éxito fue inmediato. La canción, el vestuario, la actitud y el concepto conectaron con una generación que vivía el boom de las redes sociales. Incluso fue comparada con figuras virales internacionales, consolidando su lugar en la cultura pop digital.

Tras este éxito, lanzó otros temas como:



“Mami Silicon”

“Odio la Prepa”

“Digas yo llego” y

“Suport”

Aunque ninguno logró igualar el impacto de su primer hit.

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¿Qué se sabe de la vida actual de Colibritany en 2026?

Aunque la influencer nunca reapareció públicamente, algunos datos han salido a la luz con el paso del tiempo. De acuerdo con información compartida en redes y retomada por creadores de contenido, Colibritany habría decidido alejarse para enfocarse en su vida personal.

Según estos reportes, actualmente estaría casada, tendría una hija y habría dejado atrás el mundo del espectáculo para dedicarse a su familia. En 2026, se estima que tiene alrededor de 30 años.

A pesar de su retiro, su legado digital sigue vigente. En plataformas como Spotify aún mantiene miles de seguidores y oyentes mensuales, lo que demuestra que su impacto no desapareció del todo.

El creador de contenido Brandon Bryler descubrió como luce actualmente: