Ramsés Vidente revela que Irina Baeva se va a comprometer y dice, ¿Hasta Ninel Conde le tendrá envidia? VIDEO

Antes de que su relación con el empresario Giovanni se confirmara, Irina Baeva sorprendió a propios y extraños al hablar de la posibilidad de convertirse en madre, una etapa que para la actriz sería muy importante: “Yo soy una persona muy familiar, me encantaría si Dios me da la bendición”, reveló.

Pero antes de que lleguen los hijos, es probable que Baeva pueda llegar al altar con Giovanni, o al menos así lo indicó Ramsés Vidente, ¿qué dijo al respecto? Aquí te decimos.

Irina Baeva y Giovanni habrían dado el “sí” en Dubái, revelan imágenes exclusivas / Instagram

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¿Desde cuando son novios Irina Baeva y Giovanni?

Los rumores de un posible noviazgo entre ambos iniciaron desde noviembre de 2024, cuando fueron captados por primera vez en Las Vegas, lo que encendió las alarmas de todos.

Después a inicios de 2025, cada vez era más común ver a la pareja en eventos e incluso en aeropuertos, aunque eso sí, sin ninguna confirmación oficial. Finalmente, en octubre de este año, la pareja publicó una foto por el cumpleaños 34 de Irina Baeva, oficializando el vínculo entre ambos: “Feliz cumpleaños hermosa”, decía en las redes de Giovanni.

Es importante mencionar que en un encuentro con los medios el empresario reveló que jamás hablarían de su relación de manera pública, por lo que la publicación de la foto fue más que suficiente para atar cabos.

Giovanni y su relación con Irina Baeva / Redes sociales

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¿Irina Baeva y Giovanni se van a casar? Ramsés Vidente lo revela

A través de sus redes sociales ‘El vidente de las estrellas’ consultó a las cartas par preguntar sobre el futuro de la relación de Irina y el empresario, y para su sorpresa, el tarot reveló un futuro compromiso entre la pareja.

De acuerdo a los dichos de Ramsés Vidente, muy pronto la actriz de origen ruso compartirá que está comprometida, sin embargo, no será todo, pues de acuerdo a lo revelado por el vidente, el anillo de compromiso será impresionante.

“Veo a Irina Baeva que se nos casa se vaya a estar comprometiendo, mira el anillo, el anillazo, a ver si no se enoja ahora Ninel”, aseguró Ramsés, mientras comentaba que últimamente ‘el Bombón asesino’ está tomando una “personalidad medio rusa” debido a los cambios de su apariencia, como el color de ojos y de cabello.

Irina Baeva en Rusia / Instagram: @irinabaeva

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¿Qué dijo Ramsés Vidente de Ninel Conde e Irina Baeva?

Además de mencionar el tema del marcado cambio de look de Ninel Conde, el vidente aseguró que un futuro compromiso entre Irina y Giovanni podría provocar la molestia de la cantante: “como que Ninel ahora anda en rusa, ¿no se han dado cuenta? Como que, ¿no serán celos que tiene Ninel Conde de Irina?”, sentenció.

Conde y Giovanni fueron pareja alrededor de lo años 2013 a 2016. Juntos tuvieron un hijo que actualmente está al cuidado de el empresario. Cuando empezaron los primeros rumores de relación entre el empresario y la modelo rusa, ‘el Bombón asesino’ fue cuestionada, sin embargo, Ninel Conde reveló que hablar sobre su relación con Irina Baeva era algo que no le correspondía, sin embargo, sí podía hablar de su expareja como un gran papá.