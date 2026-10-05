Renata Notni responde a los rumores sobre Alex Speitzer; destapa la verdad sobre su relación, ¿más que amigos?

Luego de que Alejandro Speitzer y Renata Notni publicaran una foto juntos, desatando rumores de un posible romance, la actriz se sinceró con la prensa sobre las imágenes con su colega y su exrelación con Diego Boneta. ¿Se dará una nueva oportunidad en el amor? ¡Aquí te contamos!

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Renata Notni responde tajante a los rumores con Alex Speitzer. / IG: @rennotni

¿Cuál es la foto en la que Renata Notni aparece junto al actor Alejandro Speitzer?

Poco después de que Renata Notni rompió el silencio sobre un posible reencuentro con Diego Boneta, la actriz de ‘La venganza de las Juanas’ sorprendió a propios y extraños al ser captada junto al actor Alejandro Speitzer, lo que generó especulaciones de un posible romance.

A través de su cuenta de Instagram, Alex Speitzer compartió una serie de fotografías de los momentos que vivió en el Gran Premio de Italia, pero la que más llamó la atención de los usuarios fue en la que aparece junto a Notni.

Pese a que el actor no acompañó la publicación con ningún texto romántico dedicado a la actriz, su presencia juntos generó comentarios como: “Excelente pareja hacen”, “Siento que Alex anda saliendo con Renata”, “Hacen súper bonita pareja, seré megafan de su relación” y “Renata y Alejandro harían linda pareja”.

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Renata Notni responde tajante a los rumores con Alex Speitzer; destapa la verdad sobre su relación. / Redes sociales

¿Qué dijo la actriz Renata Notni ante un posible romance con Alex Speitzer?

Pese a las especulaciones, Renata Notni y Alejandro Speitzer se habían mantenido en silencio hasta un reciente encuentro de la prensa con la actriz. De acuerdo con la protagonista de ‘El dragón’, sus fotos surgieron debido a que ambos colaboran con varias marcas y les tocó coincidir en el Gran Premio de Italia.

“Nos reímos mucho; Alex es un gran amigo. Trabajamos con muchas marcas juntas y ahora nos tocó irnos a dos viajes increíbles”. Renata Notni

De esa forma, Notni desmintió los rumores y resaltó que cuando se percataron de las reacciones que generó su foto, no pudieron evitar reír: “Trabajamos con muchas marcas, nos dio mucha risa, pero les dijo, somos grandes amigos. Somos compañeros y nos llevamos muy bien”.

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¿Cómo reaccionó Renata Notni al ser cuestionada sobre Diego Boneta?

Además de hablar sobre su foto junto a Alex Speitzer, Renata Notni volvió a dejar claro que su historia con Diego Boneta, quien recientemente fue captado con una mujer en CDMX, es cosa del pasado, poniendo fin a la posibilidad de un ‘recalentado’.

“Mucha cordialidad, mucho respeto. Creo que ya ese fue tema pasado, hay que darle carpetazo, lo que se tuvo que decir ya fue”, comentó al ser cuestionada sobre su expareja Diego Boneta.

De esa forma, Renata Notni descartó un romance con Alex Speitzer y dejó claro que su exrelación con Diego Boneta es cosa del pasado, aunque siempre responde con cordialidad al ser cuestionada sobre él. ¿Se dará una nueva oportunidad en el amor?

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