Silvia Pinal ¿no perdonó que Sylvia Pasquel se metiera con uno de sus ex? Mónica Marbán revela todo

Pocos saben que Sylvia Pasquel presentó a Mónica Marbán y Silvia Pinal. Las tres andaban de arriba para abajo, pero dos detalles hicieron que Mónica se distanciara de la hija. Hablamos con Marbán y nos contó detalles de la relación entre madre e hija y mucho más.

En cuanto a la herencia, Mónica niega haber sido notificada de la lectura del testamento. También opinó sobre la situación de la Asociación Rafael Banquels tras las acusaciones de Ivan Cochegrus, respaldadas por Alejandra, de haber cometido desfalcos.

“Debieron investigar a la asociación antes. Es absurdo cómo han perjudicado a los adultos mayores. Ojalá se aclare todo”.

¿Los hijos de Silvia Pinal alejaron a la actriz de sus amigos?

Durante la conversación, Marbán nos contó cuando decidió poner distancia y por qué no se presentó en el funeral de Pinal:

“No he tenido ninguna plática con Alejandra ni con Sylvia. Desde que Luis Enrique me sacó del teatro (2022), ya no quise hacerme presente. Cuando ya no contestaba mi amiga las llamadas, dejé de insistir. Nada más ellos mandaban... La última vez que vi a Silvia fue en julio, en casa de las Galindo. Le dije que la quería mucho. Todavía me reconocía. La besé y abracé”.

“En el funeral, no sé a quién le tenían prohibida la entrada. Por eso ni me acerqué. Quise ser prudente. Aparecí hasta la misa que hizo María Elena Galindo. Ahí me despedí de mi amiga”. Mónica Marbán

Asimismo, mencionó que le pareció sospechoso que “corrieran a María (la empleada doméstica), a Domingo (el chofer) y a mí. Que no dejaran que sus amigas la llamaran. ¿Qué le íbamos a hacer?”.

Alejandra y Luis Enrique son fruto de su relación con Enrique Guzmán / Instagram

No te puedes perder: Mónica Marbán llama “miserables” a los hijos de Silvia Pinal por no querer liquidar a Efigenia Ramos

Silvia Pinal: ¿Cómo conoció a Ivan Cochegrus y fue su amigo de verdad?

Le preguntamos a Mónica si Cochegrus tuvo una verdadera amistad con la señora Pinal y nos dijo:

“Primero me conoció a mí. Luego me convenció de hacerle un homenaje a Silvia en Veracruz. A partir de ahí, empezó a que si tienes fiesta te llevo los tacos, a la reunión te llevo el pastel. Llevaba la comida a la Asociación Banquels. Así se fue metiendo”.

“Creo que tuvo un problema y ya no le aceptaron sus pollos. Se ha de haber molestado y dijo: ‘Voy a hacer una asociación a nombre de Silvia Pinal’. Qué fácil. Ojalá que la haga. Qué bueno que hagan la auditoría a la asociación. Los únicos beneficiarios de la señora Pinal son: María, el chofer, Efigenia. ¿Ellos son los aviadores?”

Lee: Ivan Cochegrus, demandado por 5 millones, por difamación y daño moral, por Asociación Rafael Banquells

Sylvia Pasquel y Fernando Frade: Un amor prohibido que resultó doloroso para Silvia Pinal

Sylvia Pasquel estuvo casada con Fernando Frade, quien antes fue pareja de su mamá. Este idilio alejó a madre e hija. Marbán nos habló de la relación entre ellas:

“Yo traté de que Pasquel se llevara bien con su mamá. Alguna vez le dije a Pinal que no le dejara solo el teatro, sino el edificio, pero éste se lo dejó a Alejandra y Enrique. Ojalá se lleven muy bien. ¡Al fin se quieren mucho! Cuando busqué a Pasquel para decirle: ‘Tu hermano quiere que le entregue el teatro’, no me contestó el teléfono. Desde entonces di por terminada la amistad”.

Subrayó que lo que más le dolió a Silvia Pinal fue que Pasquel le pusiera Viridiana a la hija que tuvo con Frade. Recordemos que ‘Viridiana’ era el nombre de la segunda hija de la ‘la Diva’ que perdió trágicamente la vida a los 19 años.

“Yo era amiga de Pasquel estando embarazadas. Me presentó a su mamá y nos hicimos amigas. Cuando surgió el problema con Pinal, por el marido, la Pasquel señaló que tomé partido. Y sí, lo tomé con la señora Pinal. Pasquel tuvo una hijita con el señor Frade. Yo le dije: ‘¿Por qué le pones Viridiana?’ Creo que fue lo que más le dolió a Silvia. ¡Hacerle eso a tu madre! Era como burlarse…” Mónica Marbán

Fernando Frade con Silvia Pinal y Sylvia Pasquel / Archivo TVNotas

Te puede interesar: Frida Sofía mandó contundente indirecta tras la lectura del testamento de Silvia Pinal; ¿está molesta?

¿Silvia Pinal realmente perdonó a Sylvia Pasquel por su idilio con Fernando Frade?

Le preguntamos a Mónica si Pasquel se había acercado a Pinal hace poco tiempo y nos reveló ¡que madre e hija no eran tan cercanas!

“No eran tan cercanas. Mi amiga sí la aceptaba, pero no totalmente. Ni modo que la rechazara y dijera: ‘Lárgate’. Pero así que la adorara y le dijera: ‘Hijita, te quiero mucho’, pues quién sabe”. Mónica Marbán

Silvia Pinal y Sylvia Pasquel / Redes sociales

Finalmente nos contó lo que sabe acerca del testamento de la actriz y si está considerada en la repartición de los bienes:

“Nunca he pensado si estoy considerada en su testamento. Suponiendo que me hubiera dejado un recuerdito, ya no hay nada. Sus alhajas desaparecieron. En la comida donde nos vimos no llevaba ni una alhajita. María Elena Galindo le regaló muchos anillitos porque ya no tenía nada”.

Mónica no fue requerida para la supuesta lectura del testamento y no da por hecho ser heredera hasta que le informe María Elena Galindo. De ser verdad, lo considera un gran detalle.

Silvia Pinal: la supuesta lectura de su testamento y cómo sería la repartición de los bienes

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio detalles de la presunta lectura del testamento de Silvia Pinal y cómo quedarían repartidos los bienes entre los herederos de Silvia Pinal.

“Ahorita hay tres equipos: El de Alejandra Guzmán, el de Sylvia Pasquel y el de Luis Enrique Guzmán. Ella heredó a sus 3 hijos, sus 4 nietas y 2 bisnietas, más Efigenia, su asistente durante 35 años. También heredó a la gorda Cantón, pero ella ya falleció. La bronca más fuerte que hubo fue entre Alejandra Guzmán y Efigenia. Efigenia trabajó 35 años pegada a la señora Silvia Pinal. Testigos fuimos todos”.

Además, el también conductor habló de la presunta postura de los hijos de Silvia acerca de Efigenia Ramos, quien fue asistente de la actriz durante más de 30 años y expuso que que “A Mónica Marbán le dejó un 5 por ciento de la venta de la colección de arte”.

Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique asistieron a la presunta lectura del testamento / YouTube

“Se puso el asunto tremendo. Le gritaron a Efigenia durante la lectura del testamento que no le iban a dar nada. Que no se merecía nada. Fue una parte muy importante en la vida de Silvia Pinal. Tan la quería que la metió en la herencia con una parte muy pequeña, el 5 por ciento de unas obras de arte”. Gustavo Adolfo Infante

“Otra bronca, cuando Michelle le gritó a Luis Enrique que le había robado las joyas a su abuela. Está culpando a Giordana y a Luis Enrique del robo. Él se quedó callado”.

Herencia de Silvia Pinal, ¿qué bienes incluye?

Predio del Pedregal



La casa de Silvia Pinal para Alejandra.



La casa aledaña a la de Pinal, para Sylvia.



A Luis Enrique la casa donde vive actualmente, conectada a la residencia del Pedregal. Inmobiliaria Periférico: Alejandra 30%, Luis Enrique 30%, 15% Stephanie Salas, 15% Sylvia Pasquel y el 10% para los demás herederos.



El retrato pintado por Diego Rivera será para Alejandra, pero estará en el Museo Jumex.



La casa de Acapulco y el departamento de Altavista se repartirá entre los 3 hijos.



Cuentas bancarias: Se dividirán entre los 3 hijos, 4 nietas y 2 bisnietas.



10% de la venta de ropa, obras de arte y otros enseres menores le corresponderán a Efigenia Ramos y Gloria Cantón (ya fallecida). Supuestamente 5% de esa misma venta será para Mónica Marbán.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.