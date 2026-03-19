Stevie Young de AC/DC es hospitalizado; este es su estado salud: ¿Cancelarán sus conciertos en México?

El guitarrista de la banda de rock AC/DC, Stevie Young, fue hospitalizado en Buenos Aires tras su llegada desde Chile como parte de la gira internacional “Power up tour”. La noticia fue confirmada por la producción local de los conciertos en Argentina, que informó que el músico fue ingresado por precaución para realizarle estudios médicos.

Te puede interesar: Muere leyenda del rock británico: así reaccionó Liam Gallagher vocalista de Oasis a su muerte

AC/DC / Redes sociales

¿Quién es Stevie Young de AC/DC?

Stevie Young es el guitarrista rítmico de AC/DC desde 2014. Nació el 11 de diciembre de 1956 en Glasgow, Escocia, y es sobrino de Angus Young y del fallecido Malcolm Young, fundadores del grupo.

Su vínculo con la banda se remonta a décadas atrás. En 1988 reemplazó temporalmente a Malcolm durante una gira en Norteamérica. Años después, tras el deterioro de salud de su tío, asumió el puesto de forma definitiva, participando tanto en grabaciones como en giras internacionales.

Antes de integrarse oficialmente a AC/DC, formó parte de agrupaciones como Starfighters y otros proyectos musicales en Reino Unido. Desde su incorporación estable, ha sido parte del sonido actual del grupo, especialmente en el álbum “Power Up”, lanzado en 2020.

Te puede interesar: Muere Ace Frehley, “Spaceman”, guitarrista original de KISS ¿De qué murió y quién era?

Stevie Young / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud de Stevie Young de AC/DC?

El estado de salud de Stevie Young fue reportado como estable. Según en un comunicado difundido por la producción de los conciertos, el músico fue hospitalizado únicamente como medida preventiva tras presentar malestar a su llegada a Buenos Aires.

“Se encuentra bien y de buen ánimo”, indicaron, además de precisar que se le están realizando estudios médicos para descartar cualquier complicación. La hospitalización ocurrió a pocos días del inicio de los conciertos programados en Argentina, los cuales forman parte del tramo latinoamericano de la gira.

AC/DC. POWER UP TOUR. Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes. AC/DC

Hasta el momento, no se ha informado sobre un diagnóstico específico. Tampoco se han anunciado cambios en la agenda oficial de presentaciones, por lo que se mantiene la expectativa sobre su evolución en los próximos días.

Te puede interesar: Muere fundador de la icónica banda mexicana El tri, participante del polémico festival de Avándaro

Comunicado de AC/DC / Redes sociales

¿Cancelarán el concierto de AC/DC en México?

Hasta ahora, no existe información oficial sobre la cancelación de los conciertos de AC/DC en México. La gira “Power up tour” continúa programada tras el paso del grupo por Sudamérica, incluyendo presentaciones en la Ciudad de México durante abril.

La hospitalización de Stevie Young ocurrió días antes de los shows en Argentina y la producción indicó que el guitarrista espera reincorporarse a las actividades en cuanto sea posible.

Por el momento, los conciertos siguen en agenda tanto en Buenos Aires como en México. La banda no ha emitido comunicados adicionales que indiquen modificaciones en su calendario, por lo que se mantienen las fechas previstas dentro de su gira internacional.

Te puede interesar: Muere Paul Mario Day, exvocalista de Iron Maiden y figura del rock y heavy metal, de cáncer

AC/DC / Facebook

¿Quiénes son los integrantes de AC/DC en Back in Black?

El álbum “Back in Black”, lanzado en 1980, es uno de los más emblemáticos de AC/DC. En esa etapa, la alineación estaba conformada por:



Brian Johnson en la voz, tras la muerte de Bon Scott,

Angus Young en la guitarra líder y

Malcolm Young en la guitarra rítmica.

Completaban la formación Cliff Williams en el bajo y Phil Rudd en la batería. Este disco marcó un punto clave en la historia del grupo y consolidó su presencia internacional con temas que permanecen en su repertorio.

En la actualidad, la banda mantiene una alineación distinta, integrada por:



Brian Johnson,

Angus Young,

Stevie Young,

Matt Laug y

Chris Chaney, quienes participan en la gira “Power Up Tour”.

Te pueden interesar: León Larregui, de luchar por el derecho a caminar y volar ebrio hasta su vínculo con aliens: Sus mayores escándalos