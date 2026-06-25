Thalía y su esposo están de luto; la inesperada despedida que conmocionó a su familia tras fotos de embarazo

Primero fueron los rumores de divorcio, luego vino una publicación que nadie esperaba: Thalía compartió emotivas fotos de sus embarazos para celebrar el Día del Padre junto a Tommy Mottola, y por un momento pareció que todo estaba bien entre ellos. Pero la ternura duró poco. Apenas unos días después, el esposo de la actriz de María la del Barrio apareció destrozado en redes sociales y despidiéndose con un mensaje que heló el corazón a sus seguidores: “Te amamos”. ¿Qué pasó exactamente en casa de Thalía y Tommy Mottola?

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Thalía Tommy Motola.png / IG: @thalia

¿Por qué Tommy Mottola, esposo de Thalía, está de luto y quién fue la persona que murió?

El esposo de Thalía recurrió a su cuenta oficial de Instagram para despedirse con el corazón roto de Clive Davis, legendaria figura de la industria musical estadounidense, quien falleció de forma repentina.

En su mensaje, Mottola recordó la trayectoria compartida con su amigo y colega desde los primeros años de su carrera:

“Cuando crecí en la industria musical, nunca hubo un nombre más importante que Clive Davis… Desde el principio nos hicimos amigos trabajando… Clive era completamente único. Si él estaba involucrado en algo, sabías que tenía que ser importante y muy especial” Tommy Mottola

El productor cerró su emotivo mensaje con palabras que reflejan el profundo cariño que le tenía:

“Clive te amamos y respetamos… Sin duda solo había uno. Descansa en paz amigo mío”. La publicación no tardó en viralizarse y los fans de Tommy Mottola y Thalía inundaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo y condolencias para el matrimonio.

La noticia, aunque triste, también generó confusión entre muchos usuarios, ya que algunos interpretaron erróneamente que Thalía estaba embarazada actualmente y que la pérdida estaba relacionada con ese supuesto embarazo. Pero la verdad siempre fue otra.

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¿Quién fue Clive Davis y por qué es una figura clave en la industria musical?

Clive Davis fue un influyente ejecutivo de la industria musical en Estados Unidos, considerado uno de los productores más importantes de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, fue clave para descubrir y potenciar a estrellas como:



Whitney Houston

Alicia Keys

Barry Manilow

Janis Joplin

Durante décadas, Clive Davis se consolidó como una figura poderosa dentro del entretenimiento, dirigiendo sellos discográficos como Arista Records y J Records. Su oído para detectar talento y su visión artística lo convirtieron en una leyenda, respetada tanto por artistas como por empresarios de la música.

¿Por qué Thalía publicó fotos embarazada en medio de los rumores de divorcio con Tommy Mottola?

Justo días antes de la triste noticia, la cantante y actriz de María la del Barrio había robado suspiros al compartir en redes sociales una colección de fotografías de cuando estaba embarazada de sus dos hijos. Las imágenes, llenas de ternura, fueron parte de su homenaje por el Día del Padre a Tommy Mottola.

“Feliz Día del Padre a mi hermoso esposo. Eres el mejor papá del mundo entero. Dios te bendiga y te proteja siempre. Te amamos mucho”, escribió Thalía junto a las fotos, que acumularon miles de likes en cuestión de minutos.

Fue a partir de ese momento que surgió el rumor de un supuesto embarazo, aunque en realidad todo se trataba de una fotografía del pasado.

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