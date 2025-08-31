Thelma Madrigal regresa a las telenovelas tras 10 años de ausencia en los foros de TV

Dejar todo cuando estás por llegar a la cúspide del éxito no es cosa fácil, pero es algo de lo que la actriz Thelma Madrigal no se arrepiente. Y ahora, tras casi 10 años lejos de los foros de televisión mexicana, regresa con una participación especial en Regalo de amor : “Se siente muy bonito tener las puertas abiertas en la televisora, aunque siento como si estuviera haciendo mi primera telenovela. Volví a las telenovelas y quiero seguir tocando puertas”.

Thelma Madrigal / Redes sociales

¿Por qué la actriz Thelma Madrigal dejó las telenovelas?

“Me fui de México cuando terminé de grabar Corazón que miente (2016). El trabajo de mi esposo es andar por el mundo y yo lo apoyo. No fue una sorpresa para mí cuando tuvimos que irnos. Ya le habían hablado de varios lugares, pero él no aceptaba porque yo andaba a full en las novelas. Cuando las cosas se cuadraron, agarraré mis maletas y me fui con él a crecer juntos. Los tiempos de Dios son perfectos”, dijo Thelma Madrigal.

“Viví en Nueva York un par de años. Ahí nació mi primer hijo. Después nos fuimos a Bogotá y tuve a mi segunda hija. Ahí nos agarró la pandemia”. Thelma Madrigal

“Hace año y medio regresamos a México y empecé a buscar oportunidades. Me encanta actuar. Durante mi estancia fuera del país me llegaron varias propuestas, pero no se pudo concretar ninguna, porque entre que estaba embarazada, la pandemia y los niños chiquitos, los tiempos no coincidían. Uno era un protagónico y me fue imposible hacerlo”, indicó Thelma.

Thelma Madrigal y su esposo / Archivo TVNotas y Cortesía

¿Cómo ha sido el regreso de Thelma Madrigal a las telenovelas?

Su regreso no fue fácil, pues tuvo que viajar entre Guadalajara, donde vive su familia, y la CDMX para grabar. “Venía 2 o 3 días y me regresaba. Mis hijos no pudieron acompañarme, porque eran llamados muy extensos. Está el plan de regresarnos a la capital si en algún momento empiezo a trabajar mucho, porque no se puede estar yendo y viniendo. Es muy estresante con los niños”, manifestó la actriz Thelma Madrigal.

“No les había platicado a mis hijos que soy actriz, hasta que un día, en Colombia, me paró una señora y me dijo que veía mis novelas. Mi hijo se me quedó viendo y me cuestionó. Mi esposo le dijo: ‘Mamá ha salido en la televisión’, pero después como que se le olvidó. Cuando regresamos, tomé un curso en el CEA, y de nuevo mi hijo me preguntaba mucho. Ahora a todo el mundo le dice: ‘Mi mamá es actriz’”, puntualizó.

“Por el momento, a ninguno de los 2 le interesa este rollo de la actuación. La chiquita todo el día canta, entonces por ahí a lo mejor tiene el talento. A mi niño le gusta el tenis y ese tipo de cosas. Como mamá me toca explotar esas habilidades que tienen”, finalizó.

Thelma Madrigal y Alexis Ayala / Archivo TVNotas y Cortesía

¿Quién es Thelma Madrigal?

Debutó en 2010 en la telenovela Para volver a amar, junto a Rebecca Jones y René Strickler.

Le siguieron proyectos como: Esperanza del corazón, La mujer del vendaval y Por siempre mi amor, por mencionar algunos.

Su antagónico en La sombra del pasado le dio la oportunidad de protagonizar Corazón que miente (2016), su última novela.

Su carrera iba en ascenso y se perfilaba para ser una de las protagonistas consentidas de la televisión mexicana.

