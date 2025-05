¿Valeria Márquez oculta el nombre de su ex en oso de peluche? “Vamos tapándolo"; VIDEO

La muerte de la influencer Valeria Márquez sigue causando revuelo, tanto por la inesperada e inexplicable naturaleza de los sucesos, como por el misterio de quién la mató.

La atención esta puesta sobre cada pista, cada detalle anterior al ataque en su estética en Zapopan, Jalisco, que terminó con la vida de la también modelo. Ahora, un video en el que Valeria entra con un oso de peluche y se espanta por un nombre en su vestimenta, da de qué hablar. ¿Qué decía? ¿Quién se lo dio? Te contamos.

¿Valeria Márquez ocultó nombre de ex en un oso de peluche que recibió?

Las preguntas de qué pasó, quién mató a la influencer Valeria Márquez y por qué están en el aire y cada día salen a la luz más evidencias o pistas en su contenido de redes sociales que podrían apuntar a un posible responsable de su asesinato.

Esta vez, un video difundido a través de TikTok por la cuenta ‘Letritalive’ causó revuelo, pues en él se puede ver a Valeria que entra a una habitación con un enorme oso de peluche enfundado en una camiseta de fútbol rosa. La influencer exclama feliz: “Mi marido me lo regaló".

En el video, la modelo jalisciense está acompañada por una amiga. Valeria confiesa que le había cambiado la ropa previamente al peluche, porque no le gustó la vestimenta con la que llegó a ella. Sin embargo, casi de inmediato su amiga le dice murmurando: “Dice Álvarez”. De inmediato, la expresión del rostro de Márquez cambia mientras revisa la playera y confirma el nombre mencionado.

Entre risas nerviosas, después de doblar la camiseta en la parte del nombre, la influencer respondió: “Vamos tapándolo, bebé".

¿Quién es el exnovio de la influencer asesinada, Valeria Márquez?

Se ha especulada mucho respecto a quién es el exnovio de Valeria Márquez, pues días antes de su asesinato, Valeria habría compartido presuntas capturas en las que denunciaba amenazas de una expareja.

En el video en el que la modelo entra con su oso de peluche y tapa el nombre que su amiga leyó, los usuarios en redes sociales especulan quién pudo haber sido su exnovio y tratan de empatar ese nombre con el de personas vinculadas al crimen organizado, incluso hablan de un posible triángulo amoroso con su amiga Vivian. Sin embargo, esto no es información oficial y son solamente especulaciones en redes sociales. Además, dicho clip fue subido hace casi un día, pero se desconoce cuál es su fecha exacta, por lo que es difícil saber si el ex al que Valeria se refería está vinculado a ese nombre o no.

Por otro lado, también hay versiones en redes sociales de si los responsables del crimen podrían ser personas allegadas a Valeria y que podría investigarse a su amiga Vivian. No obstante, dichas afirmaciones siguen siendo un rumor.

¿Quién fue Valeria Márquez y cómo murió?

Para este punto la muerte de Valeria Márquez es una noticia que ya dio la vuelta al mundo. Valeria fue una influencer y modelo mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco. En 2021 ganó el concurso ‘Miss rostro’, que le valió un repunte en su carrera como modelo e influencer.

Márquez atendía una estética llamada ‘Blossom the beauty launge’, mismo lugar en el que fue asesinada con un arma de fuego el 13 de mayo del 2025 en Zapopan, Jalisco, a la edad de 23 años, mientras realizaba una transmisión en vivo.

Hasta el momento la Fiscalía del estado sigue recopilando y cotejando evidencias y declaraciones de testigos para armar un mapa completo del caso. Junto con lo capturado en grabaciones de video de cámaras del local o cercanas a este, el círculo cercano de Valeria Márquez estará en el centro de la investigación, según lo dicho por las autoridades que llevan el caso.