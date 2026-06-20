¿Vanessa Guzmán estuvo a punto de morir? Así fue el momento en que la actriz arriesgó su vida por un “cuerpo perfecto”

Luego de que Vanessa Guzmán impactó al reaparecer como Miss Universo a sus 50 años. En redes revivió la entrevista que concedió a Mara Patricia Castañeda, en la que se sinceró sobre el desafiante momento que vivió años atrás y que marcó un parteaguas en su vida. ¿Estuvo a punto de perder la vida?

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Vanessa Guzmán y los difíciles momentos que vivió en sus inicios como actriz. / Redes sociales

¿Cómo fue que Vanessa Guzmán estuvo a punto de perder la vida?

Durante la entrevista con Mara Patricia Castañeda, Vanessa Guzmán, quien vivió una transformación física, reveló que no siempre cuidó su cuerpo de la manera correcta. Cuando iba comenzando su camino en la industria, buscó tener un “cuerpo perfecto” con malos hábitos, lo que la llevó a colapsar en el primer Teletón.

“Yo ese día nada más me había comido un plato de lechuga con una manzana. Cuando llegó al Estadio Azteca tenía una hipotermia; me empiezo a bajar y me empiezo a sentir mal. Tenía las uñas moradas y de repente empiezo a sentir cómo las manos se me empiezan a torcer. Me desvanezco y de lo último que me acuerdo es despertar en la ambulancia”, recordó la actriz de Amor mío.

Después de ese momento, se percató de lo grave que estaba al intentar buscar un cuerpo delgado, por lo que tuvo que tomar una decisión y les llamó a sus padres para contarles todo lo que estaba pasando, pues hace tan solo unos meses había perdido a su hermano.

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Vanessa Guzmán arriesgó su vida por un cuerpo perfecto. / Instagram: @vanessagumann

¿Qué hizo Vanessa Guzmán al estar a punto de perder la vida?

Una vez que regresó a su casa, recapacitó sobre todo lo que había hecho, pues tenía una combinación de bulimia y anorexia que la llevó al borde de la muerte.

“Yo caigo en cuenta de que estuve a punto de morir, ¿cómo les puedo hacer esto a mis padres? Me agarré los ovarios y le marcó a mis papás para decirles la babosada que estaba haciendo”, recordó Guzmán.

A partir de ese momento recibió su completo apoyo, al igual que el de la televisora donde buscaba cumplir su sueño como actriz, lo que le permitió seguir en el medio y recuperarse.

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¿Cómo luce Vanessa Guzmán actualmente?

Tras haber superado el difícil momento, Vanessa Guzmán comenzó a cuidar su cuerpo sanamente y recientemente sorprendió al reaparecer como Miss Universo. Después de su celebración de 50 años, la actriz asistió al 30 aniversario de Miss Universo 1996, certamen en el que representó a México.

A través de sus redes sociales, Vanessa Guzmán compartió una serie de fotografías del momento y agradeció ser parte de una de las experiencias que marcó su vida para siempre: “Lista para celebrar junto a varias de mis compañeras de más de 20 países los 30 años de nuestra participación en Miss Universo 1996”.

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