Wendy Guevara de Las Perdidas es la cuarta habitante de La Casa de los Famosos México

La influencer Wendy Guevara reconoció que no ve como competencia a sus compañeros, al menos, los que ya están confirmados.

Tras varias semanas de especulaciones, se revela que Wendy Guevara, integrante de Las Perdidas, formará parte de La Casa de los Famosos México, siendo la cuarta habitante confirmada del tan esperado reality.

A través de un en vivo para redes sociales, Galilea Montijo y Pablo Chagra hicieron el anuncio oficial mediante un promocional donde la influencer expresa su emoción por estar en el proyecto.

“Ya estás confirmada para La Casa de los Famosos México. Ya había mucha expectativa, por supuesto, muchos sabían”, expresó la famosa presentadora de Hoy.

Luego de eso, Guevara comenzó a platicar sobre las expectativas que tiene del reality y dejó en claro que no tenía una estrategia planeada, pues su único objetivo es divertirse junto al resto de sus compañeros.

Aunque dejó en claro que no se dejará de nadie, Wendy Guevara afirmó que no quiere problemas. / TikTok: @lacasadelosfamososmx

Te recomendamos: Paul Stanley revela con quién compartiría la tina de baño en La Casa de los Famosos México

“No llevo como una estrategia. Yo voy, en sí, a divertirme, a ver qué show y a ver qué hombre afloja, la verdad. No sé cuanto voy a durar, pero puede ser mucho tiempo y una tiene sus necesidades”, manifestó entre risas.

Sobre los famosos que ya están confirmados, dijo que todos le caen muy bien, pero no los ve como una competencia, principalmente a Paul Stanley, pese a que es uno de sus favoritos.

Wendy Guevara reconoció que no ve como competencia a los participantes confirmados. / Facebook: Wendy Guevara

“Paul se me hace muy chistoso, pero siento que no es competencia, la verdad. Ella (Raquel Bigorra) es cubana, es de sangre muy caliente, pero más yo. No me da miedo ninguno, al menos de los que están confirmados. Con ese (Emilio Osorio) sí voy a estar como muy golfona”, apuntó.

Tras decir algunas curiosidades sobre su persona, agradeció el apoyo del público y aseguró que no los va a decepcionar, por lo que pidió que estuvieran muy pendientes del programa, así como del 24/7.

Wendy Guevara se está coronando como una de las favoritas

Como la propia Galilea Montijo mencionó, la noticia de que Wendy Guevara se integra a La Casa de los Famosos México no fue sorpresa para muchos, sin embargo, tras la confirmación oficial, los internautas la han coronado como una de las favoritas.

“Wendy, ya eres ganadora”, “Wendy Guevara es mi favorita”, “Ya es la campeona”, “No nos decepciones”, “Ya se sabía”, “Apoyo total a Wendy Guevara”, “Es la favorita de todos”, señalaron algunos comentarios en redes sociales.

Wendy Guevara se está convirtiendo en una de las favoritas del público para ganar LCDLFM / Facebook: Wendy Guevara

Te puede interesar: Con todo y pleito, Rubí Ibarra niega su participación en La Casa de los Famosos México