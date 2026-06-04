Filtran VIDEO de presunto avistamiento de “fantasma” en centro comercial de México; momento estremece las redes

Los momentos paranormales son parte de la cultura mexicana, a mucha gente le ha pasado alguna situación de esta índole. Como ejemplo, está lo ocurrido en Ventaneando, pues conductores aseguran que el espíritu del fallecido Daniel Bisogno ha rondado en el foro.

Un video ha azotado las redes sociales durante las últimas horas, pues unos trabajadores que se hallaban al interior de un centro comercial en México, fueron protagonistas de lo que, se presume, fue un avistamiento paranormal. ¿Cómo fue el momento?

Fantasmas de Daniel Bisogno se manifestó en Ventaneando / Redes sociales

¿Cómo fue el presunto avistamiento paranormal de una niña en un centro comercial?

Un video que circula en redes sociales ha generado gran revuelo entre internautas, luego de mostrar lo que aparentemente sería una niña corriendo por los pasillos de un centro comercial durante la madrugada.

Las imágenes fueron captadas por un grupo de trabajadores de mantenimiento que realizaban labores dentro del inmueble cuando este permanecía cerrado al público.

En la grabación se observa cuando, de manera repentina, una pequeña silueta de lo que parece ser una niña aparece al otro lado de unas escaleras eléctricas. Según puede apreciarse en el video, la figura parece esconderse por unos segundos.

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Avistamiento paranormal en centro comercial / Redes sociales

¿En qué centro comercial de México se vio el presunto espíritu de una niña?

El video que ha causado revuelo, fue grabado en un área de la plaza comercial “Galerías Torreón”, en Coahuila, al norte de nuestro país.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la forma en que la supuesta aparición desaparece de la escena. De acuerdo con las imágenes compartidas, la silueta corre por el corredor y parece desvanecerse al llegar cerca de una columna.

Aquí algunos comentarios:



“De lo más realista que he visto”,

“No entiendo por qué le tienen miedo” y,

"¿Soy el único que saldría corriendo tras el fantasma?”

Este hecho ha sido interpretado por algunos internautas como una evidencia de actividad paranormal.

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¿Por qué aseguran que video de una niña en centro comercial es falso?

El debate en los comentarios del video ha sido grande, una de las principales hipótesis de internautas es que “los fantasmas” no se manifiestan en cuerpos de niños.

Este es un dicho que se ha repetido muchas veces en diferentes momentos, según lo comentado por usuarios, las siluetas de “niños” no son “fantasmas” si no “demonios”.

Aunque no existe evidencia oficial que confirme estos testimonios, la verdad es que mientras hay gente creyente y otra escéptica, el momento sigue viralizándose durante las últimas horas.

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