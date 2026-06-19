¡Anne Hathaway está embarazada! Así dio a conocer la noticia la actriz de “El diablo viste a la moda” VIDEO

Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al anunciar su tercer embarazo a través de un emotivo video en redes sociales. En el clip se observa a la actriz de “El diablo viste a la moda” pasar frente a la cámara y después descubrir su vientre para dar a conocer la noticia; mientras la acompañada con la canción “Baby I’m Yours” de Barbara Lewis.

“x Baby, I’m yours x (Bebé, soy tuya)”. Anne Hathaway

Como era de esperarse, las reacciones en redes no se hicieron esperar y rápidamente la publicación se llenó de comentarios positivos y miles de ‘me gusta’. Cabe recordar que durante la promoción de la segunda entrega de “El diablo viste a la moda”, sus seguidores comenzaron a especular al respecto, pero no fue hasta la mañana de este 19 de junio cuando se confirmó la noticia.

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¿Cuántos hijos tiene Anne Hathaway, actriz de “El diablo viste a la moda”?

Anne Hathaway, conocida internacionalmente por su participación en películas como “El diario de la princesa”, mantiene una sólida relación con Adam Shulman, empresario y diseñador de joyería. Juntos le han dado la bienvenida dos pequeños en 2016 y 2019.

Desde que inició su relación con Adam Shulam, ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores. Su boda se llevó a cabo en septiembre de 2012 en California. La ceremonia fue elegante y privada, con una presencia de tan solo 150 invitados, pero un detalle que marcó el momento fue el vestido de alta costura que lució la actriz.

Anne Hathaway habló sobre su proceso en la maternidad en el pasado. / Instagram: @annehathaway

Pese a la privacidad de su vida lejos de las cámaras, la noticia no ha podido pasar desapercibida luego de que se sinceró sobre la maternidad. Tras darle la bienvenida a sus dos primeros hijos, la ganadora del Oscar se sinceró sobre la pérdida gestacional que sufrió en 2015, cuando protagonizaba “Grounded en Broadway”.

“La primera vez no llegó a término. Y estaba en una obra, y tenía que dar a luz cada noche. Es realmente duro querer tanto algo y preguntarte si es que estás haciendo algo mal”, contó en una entrevista anteriormente.

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¿Cómo empezaron los rumores de embarazo de Anne Hathaway?

Anne Hathaway encendió los rumores de embarazo durante la gira internacional de la segunda entrega de “El diablo viste a la moda”. Sus seguidores de diferentes partes del mundo señalaron que se la actriz tenía un brillo especial en su rostro y su figura lucia diferente.

Pese a los intentos de su styling, los rumores se hacían cada vez más grandes y gran parte del público comenzó a asegurar que la actriz ya se encontraba en sus primeros meses de embarazo. Además, antes de su publicación en Instagram, la actriz fue captada por un medio internacional.

A través de las imágenes, se observaba a la intérprete de 43 años en lo que parece unas vacaciones familiares. Además de dejar al descubierto la convivencia con sus seres queridos, las fotos ya confirmaban su tercer embarazo.

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Anne Hathaway levantó rumores de embarazo desde meses atrás. / Instagram: @annehathaway

¿Quién es el esposo de Anne Hathaway, con quien espera su tercer hijo?

Anne Hathaway y Adam Shulman son una de las parejas más queridas de Hollywood, por lo que su embarazo se volvió tendencia en cuestión de segundos. Además de su amor, Hathaway y Shulma comparten el gusto por la actuación.

Adam Shulman ha participó en algunos capítulos de “American Dreams”, “The West Wing” y fue parte de la cinta “The Dukes of Hazzard: The Beginning”. La actuación no es el único ambiente en el que se desarrolla, también tiene gran éxito en el diseño de joyería y la producción.

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