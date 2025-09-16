Conductora de TV sufre terrible accidente; difunden foto de su auto destruido y enciende las alarmas

Luego de que un accidente en ‘Sale el sol’ desató preocupación entre los conductores y el público mexicano, en esta ocasión, lo que encendió las alarmas fue el terrible incidente automovilístico que sufrió una querida presentadora y chica de reality, el cual se volvió viral en redes sociales.

La situación no pasó desapercibida entre usuarios, dado que se difundió la fotografía del automóvil de la joven, el cual quedó totalmente destruido. ¿Cuál es el estado de salud de la conductora? Te contamos lo que pasó.

Conductora de televisión sufre accidente, su carro quedó destruído. / Redes sociales

¿Qué conductora de televisión sufrió un accidente automovilístico?

El pasado domingo 14 de septiembre, trascendió que Joselyn Encalada, conductora de televisión, sufrió un terrible accidente automovilístico que dejó preocupados a todos sus seguidores.

Los primeros reportes señalaron que el incidente ocurrió en la provincia Manabí, en Ecuador. Más tarde, se confirmó que el percance fue protagonizado por Joselyn, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Joselyn sufrió un accidente en Minabí, Ecuador. / IG: @josyencaladalopez

Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención en redes sociales fue la imagen del automóvil de la joven verdaderamente destruido.

“La participante de BLN, Joselyn Encalada, sufrió un accidente automovilístico en carretera de Manabí. Se recupera satisfactoriamente en una casa de salud; sin embargo, el automóvil (que está aún a nombre de Chicho Trujillo) quedó totalmente destruido”, se lee en la publicación de la cuenta de ‘X’ de Stalynfarandula.



Así lo informaron:

La participante de BLN, Joselyn Encalada sufrió accidente automovilístico en carretera de Manabí. Se recupera satisfactoriamente en una casa de salud, sin embargo el automóvil (que está aún a nombre de Chicho Trujillo) quedó totalmente destruido.#farandulaecuatoriana #sigueme pic.twitter.com/OW3iC1kNCz — @stalyn_sirfarandul (@stalynfarandula) September 14, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Joselyn Encalada, conductora de televisión, tras su accidente automovilístico?

Tras el incidente, surgieron numerosas especulaciones sobre lo que derivó el accidente de la participante del reality ‘BLN La competencia’. Se dijo que, presuntamente, estaría bajo los efectos de la bebida durante el incidente. Ante los rumores, Joselyn Encalada lamentó las declaraciones difundidas, pero aclaró que se encuentra bien, aunque con algunas lesiones visibles. Apareció con un collarín en el cuello.

“Es una situación demasiado delicada, está mi familia, mis amigos más cercanos, el público en su caso que se me conoce. Tremendo infarto, vieron cómo quedó mi carro, totalmente destruido… Lo que se dice en redes sociales, solamente el 90 es cierto”, dijo entre lágrimas en el reality ‘BLN La competencia’.

Joselyn Encalada rompe el silencio y revela cuál es su estado de salud tras el accidente que protagonizó. / IG: @josyencaladalopez

Medios internacionales señalaron que familiares de Joselyn negaron que estuviera bajo los efectos del alcohol al momento del accidente y también confirmaron que no hubo otras personas lesionadas durante los hechos.

Asimismo, la conductora compartió algunos mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le desearon que se recupere de este duro capítulo en su vida.

¿Quién es Joselyn Encalada, querida conductora de televisión?

Joselyn Encalada es una personalidad ecuatoriana conocida por su participación en programas de telerrealidad y su incursión en el periodismo. Nacida el 24 de diciembre de 1990, Encalada ganó notoriedad como concursante en programas como ‘BLN La competencia’ y ‘Calle7', donde destacó por su energía y carisma. Ha acumulado más de 900,000 seguidores en Instagram.

Joselyn Encalada es una periodista y chica reality ecuatoriana. / IG: @josyencaladalopez

Además de su carrera en la televisión, Encalada ha incursionado en el periodismo como presentadora del segmento de noticias comunitarias ‘En comunidad’ en Oromar TV, en Manta, junto a Willy Quinde. En una entrevista de mayo de 2025, expresó su deseo de transitar hacia una carrera más estable en los medios.

A sus 34 años, Joselyn Encalada es una figura activa en los medios ecuatorianos, en la que combina su faceta de chica reality con su creciente carrera como presentadora de noticias.

Actualmente, fue apoyada por sus seguidores en redes sociales por el accidente automovilístico que enfrentó, tal como el que sufrió Shamel Alejandra Álava Zambrano, exreina de belleza que lamentablemente murió.