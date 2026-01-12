Denuncian a exintegrante de ‘La casa de los famosos’ por grabarse con una menor ¿Problemas legales?

Un exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ha sido tendencia en redes sociales después de que fuera denunciada por exponer a una menor de edad durante una transmisión en vivo para redes sociales, sin el consentimiento de los padres.

¿Qué exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ grabó a una menor sin consentimiento?

Hace algunos días, Karina García, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, estaba haciendo una transmisión en vivo dentro de lo que pareciera ser un negocio. En algún punto, se percató de que había una niña detrás de ella.

La influencer quiso hablar con la menor y hasta la enfocó con la cámara, al mismo tiempo que le comenzó a hacer preguntas y la exponía frente a su público. García mencionó que la mirada de la pequeña le daba “miedo”.

Karina García / Redes sociales

En algún punto, la madre de la niña confrontó a la creadora de contenido y le exigió que no grabara a su hija, resaltando que no daba autorización a que usara su “imagen”. Si bien la influencer les pidió que se movieran, madre e hija se quedaron en su lugar.

Ante esto, Karina simplemente dejó de enfocar a la menor y expresó que había pasado mucha “vergüenza”, destacando que, a su considerar, no hizo nada malo.

“Qué pena, si ven, yo por buena gente, de ir a saludar a la niña y yo ni siquiera le entendí el nombre. ¿Vieron la vergüenza que pasé?, qué pena (risas)” Karina García

¿Karina García irá a la cárcel por grabar a una menor?

Recientemente, la madre de la joven subió un video a redes sociales manifestando su molestia ante lo sucedido. Sostiene que la exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ “discriminó” a su hija con los comentarios que hizo sobre su tono de piel.

“Estábamos en una silla cualquiera. Hasta ese momento yo no me había percatado de que hay una señora en el piso haciendo un en vivo, maquillándose, grabándose. Solo es hasta el momento en que aborda a mi hija haciéndole algunas preguntas que me doy cuenta de la situación”, expresó.

La señora afirma que, pese a pedirle que dejara de grabar a la pequeña, la joven siguió haciéndolo y hasta “ofendió” a su hija.

“Lo que sucede posterior a la manifestación clara y expresa que yo le hago a la señora Karina García es que ella continúa grabándome a la niña. Se empieza a referir a su aspecto físico, específicamente a su mirada, diciendo que la mirada de la niña le da miedo, qué mirada tan intensa, ‘mírenla, qué miedo’”, resaltó.

Y concluyó diciendo: “Estamos frente a un claro caso no solamente de utilización de la imagen de un menor sin autorización de sus padres, sino frente a un caso de injuria, de racismo contra un menor de edad, contra una niña negra de seis años”

Hasta el momento, Karina García no se ha pronunciado ante lo dicho por la mamá de la niña. En tanto que las redes sociales estuvieron divididas. Algunos consideran que la mamá “exagera”, mientras que otros creen que Karina cometió un error al grabar a menores sin consentimiento.

Karina García / Redes sociales

¿Quién es Karina García, exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’?

Karina García es una modelo e influencer colombiana.

Tiene 34 años.

Trabajó durante varios años como auxiliar de enfermería en hospitales de Medellín.

Tras tener a su primer hijo a los 17 años, se enfocó en redes sociales y, con el tiempo, se volvió una de las modelos más reconocidas de Colombia.

Saltó a la fama en 2025, tras participar en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

