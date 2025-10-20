Diane Keaton deja herencia millonaria a su perro: Esta fue su última voluntad, ¡El lomito millonario!

El mundo del espectáculo quedó sorprendido tras conocerse que la legendaria actriz de Hollywood, Diane Keaton, dejó una gran parte de su herencia a su fiel compañero: su perro.

La intérprete, conocida por su carrera icónica en el cine y su personalidad excéntrica, demostró hasta el final su amor incondicional por los animales. Su última voluntad ha despertado curiosidad y ternura entre sus seguidores, quienes la recuerdan no solo por su talento, sino también por su entrañable vínculo con su mascota.

El fideicomiso de Diane Keaton para su perro Reggie: una herencia millonaria y altruista.

¿Cuántos millones de herencia le dejó Diane Keaton a su perro?

Reggie, el adorable golden retriever que acompañó durante años a la actriz Diane Keaton, se convirtió en el heredero más consentido de Hollywood. Tras el fallecimiento de la multipremiada intérprete, medios internacionales revelaron que Keaton dejó una herencia de cinco millones de dólares a su inseparable compañero, asegurando que su vida continuara con el mismo confort y cariño que tuvo a su lado.

El columnista Rob Shuter detalló que “Reggie era todo su mundo. Diane solía bromear diciendo que los amores más grandes de su vida eran, sin dudarlo, sus hijos, Al Pacino, la arquitectura y ese perro”. Una frase que hoy cobra un nuevo significado al conocerse el gesto que la actriz tuvo hacia su mascota, reflejo de un vínculo genuino y entrañable.

Según lo establecido en el fideicomiso, Reggie podrá mantener el mismo estilo de vida que disfrutó junto a Keaton: una vida llena de cuidados, comodidades y afecto. Además, se dispuso que, tras la muerte del golden retriever, el dinero restante será donado a albergues y fundaciones dedicadas al rescate animal, perpetuando así el amor y la compasión que siempre caracterizaron a la actriz.



¿De qué murió la actriz Diane Keaton? Revelan causas de muerte

La familia de Diane Keaton rompió el silencio y confirmó lo que muchos temían: la actriz ganadora del Oscar falleció el pasado 11 de octubre a causa de neumonía.

A través de un comunicado compartido por People, sus seres queridos expresaron su profundo agradecimiento por el cariño y las muestras de apoyo recibidas tras la noticia, asegurando que las palabras de los fans y colegas de la intérprete han sido un gran consuelo en estos días difíciles.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, dieron a conocer los familiares.

Además, la familia quiso resaltar las causas que más apasionaban a la actriz, recordando el legado humanitario que deja más allá de la pantalla. “Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”.

La familia Keaton confirmó las causas del fallecimiento de Diane Keaton

¿Quién era la actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar?

Diane Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, bajo el nombre de Diane Hall. Fue la mayor de cuatro hermanos y creció en una familia de clase media: su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa, con aspiraciones artísticas que marcaron profundamente a la futura actriz. Desde joven, Keaton mostró interés por el arte escénico y participó en obras escolares durante su etapa de preparatoria.

Tras graduarse en 1964, estudió teatro en el Santa Ana College y luego en el Orange Coast College, aunque no terminó sus estudios. Decidida a perseguir su sueño, se mudó a Nueva York y comenzó su carrera en los escenarios de Broadway. Adoptó el apellido de soltera de su madre, “Keaton”, como nombre artístico, ya que en el sindicato de actores (Actors’ Equity) ya existía otra Diane Hall registrada.

Su primera gran oportunidad llegó en 1968 cuando fue elegido como suplente en la obra musical Hair, un éxito teatral de la época. Sin embargo, su salto definitivo ocurrió un año después con Play It Again, Sam, escrita por Woody Allen. Su actuación le valió una nominación al premio Tony y marcó el inicio de una larga colaboración con el cineasta.

Durante esos años, Keaton enfrentó un periodo difícil de su vida al ser diagnosticada con bulimia, un trastorno alimenticio que, según contó más tarde, se originó por las presiones estéticas dentro del medio teatral. Con el tiempo y ayuda profesional, logró recuperarse y continuó su carrera con determinación.

