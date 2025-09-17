Teo González dio nuevos y perturbadores detalles de la muerte de su mamá que estaba embarazada de gemelos

El comediante Teo González, reconocido por su estilo único y trayectoria de décadas sobre los escenarios, dio a conocer una historia familiar marcada por el dolor y la pérdida. Durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón, el comediante compartió uno de los episodios más difíciles de su vida: la muerte de su madre a consecuencia de supuestos errores médicos ocurridos en un hospital regional, cuando él apenas era un bebé. Dio nuevos y terribles detalles. ¿Qué fue lo que pasó?

Teo González / Redes sociales

¿De qué murió la mamá de Teo González y qué edad tenía? Denuncia negligencia médica

El comediante Teo González, en una reciente entrevista,explicó que era el menor de siete hermanos y que, tras su nacimiento, su madre volvió a quedar embarazada, en ese entonces de gemelos. Sin embargo, uno de los bebés comenzó a desarrollarse fuera del útero, lo que complicó el embarazo y obligó a una intervención quirúrgica.

Desafortunadamente, en esa operación se perdieron los dos bebés. Pero lo más doloroso aún estaba por venir: durante la etapa de recuperación, su madre fue ingresada en un hospital donde recibió atención médica que, según González, estuvo marcada por múltiples errores cometidos por pasantes.

El humorista relató que a su madre le colocaron sangre contaminada y de un tipo distinto al suyo, lo que provocó que convulsionara y sufriera complicaciones graves. Además, señaló que el médico personal también cometió fallas al suministrarle suero fuera de la vena. Todo esto debilitó aún más su estado de salud, hasta que finalmente contrajo neumonía. Su madre falleció a los 38 años de edad.

El comediante también señaló que el médico personal a cargo eran pasantes que no tenían la experiencia suficiente para atender un caso tan delicado.

Teo González / Redes sociales

¿Qué edad tenía Teo González cuando murió su mamá y cómo ha impactado en su vida?

Teo González era apenas un bebé de apenas 5 meses, cuando su mamá perdió la vida. Al ser el menor de siete hermanos, la pérdida se produjo pocos meses después de su nacimiento, dejando a la familia enfrentando con un problema y un duelo profundo.

A lo largo de los años, González ha registrado esta experiencia como un punto clave en su historia personal. Aunque se convirtió en un comediante exitoso y querido por el público, la ausencia de su madre influyó en cómo vivió su infancia y en la relación con sus hermanos mayores, quienes tuvieron que asumir responsabilidades adicionales en el hogar.

