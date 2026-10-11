Doctora del Rey Carlos III fue asesinada presuntamente por su esposo ¡con un hacha!: Esto se sabe al momento

Una doctora que presuntamente llegó a cuidar a miembros de la realeza, incluido el Rey Carlos III (quien ha atravesado problemas de salud), fue asesinada presuntamente por su propio esposo, y en su hogar. Ahora, se han revelado los “tétricos” detalles del crimen. ¿Qué pasó exactamente?

Doctora de la familia Real fue asesinada / Canva

¿Quién es la doctora del Rey Carlos III que fue asesinada presuntamente por su esposo?

Mark Cain, esposo de la doctora Hannah Terry, fue formalmente acusado de asesinarla. La especialista, conocida por atender a miembros de la realeza británica, fue hallada “ sin respirar e inconsciente ” en su casa de Dersingham, en el condado de Norfolk, durante la madrugada del pasado 4 de octubre.

Su muerte fue confirmada poco después y su marido fue arrestado bajo sospecha de haberle quitado la vida.

La familia de Hannah Terry expresó su profundo dolor a través de un comunicado, en el que aseguró estar “devastada por la pérdida”:

Era amable, generosa y cariñosa; una madre, hija, hermana, tía, nuera y amiga muy querida. Estamos increíblemente orgullosos de la mujer que fue y del gran cuidado con el que atendía a sus todos sus pacientes. Familia de la doctora Hannah Terry

Mientras tanto, colegas y conocidos de la doctora se mantienen pendientes a lo que pueda ocurrir con el esposo de Hannah, presunto culpable del homicidio.

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Hannah Yerry y su esposo / Redes sociales

¿Por qué acusan al esposo de Hannah Terry de asesinar a la doctora?

Este 8 de octubre, Mark Cain compareció ante el Tribunal de la Corona de King’s Lynn. Según informó el medio Eastern Daily Press, durante la audiencia se expuso la manera en que presuntamente atacó a su esposa: la fiscalía sostuvo que la mató “ golpeándola en la cabeza con un hacha y luego estrang*lándol* ”.

El fiscal Steven Ball citó los resultados de la autopsia, que concluyeron que Terry murió a causa de un traumatismo craneoencefálico. El informe también señaló que la víctima presentaba lesiones en el cuello.

La policía llegó a la escena del crimen luego de que Mark reportara un robo, asegurando que había forcejeado con el presunto criminal, quien supuestamente mató a la doctora Terry.

Sin embargo, tras la intervención de las autoridades, Cain fue arrestado bajo sospecha de haber matado a Terry. Hasta ahora, la fiscalía no ha detallado públicamente qué elementos desmintieron la versión del esposo.

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¿Qué problemas de salud ha padecido el Rey Carlos III?

La salud del Rey Carlos III se ha convertido en un tema recurrente desde que el Palacio de Buckingham reveló en 2024 que el monarca tenía cáncer.

En este 2026, Carlos III ha aparecido en público en varias ocasiones acompañado de la reina Camila, entre ellas un viaje diplomático a Estados Unidos y distintos eventos oficiales en Irlanda del Norte.

Fuentes cercanas a la realeza han afirmado a lo largo de este año que su estado de salud parece ser lo que menos lo detiene, pues ha procurado conservar una agenda pública constante.

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