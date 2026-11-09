Estrella infantil suplica ayuda para mantener a sus hijos, pues, ¡no quiere trabajar! “Son tiempos difíciles’

Hace no mucho una de las exestrellas infantiles más queridas de la televisión reveló que su familia era producto del incesto, causando gran asombro entre sus seguidores. Ahora, quién fuera uno de los protagonistas de la película ‘Pequeños traviesos’ ha desatado todo tipo de críticas al pedir ayuda económica, ¿de quién se trata y qué está pasando? Te lo compartimos.

Brandon “Bug” Hall fue un importante actor infantil / Canva

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¿Quién es el actor de ‘Los pequeños traviesos’ que está pidiendo dinero para su familia?

Se trata nada más y nada menos que de Brandon “Bug” Hall. Si el nombre no te suena quizás lo recuerdes mucho más fácil cuando sepas que fue el quién interpretó al querido Alfalfa en la película infantil de ‘Los pequeños traviesos’.

Desde hace algún tiempo, el exactor ha revelado que junto a su esposa y a sus cinco hijos, vive el llamado ‘voto de pobreza’, por lo que está solicitando apoyo económico a través de una cuenta de GoFundMe. Con dicho recurso buscará pagar algunas cuentas pendientes de teléfono y el servicio de conexión eléctrica.

Brandon “Bug” Hall desata controversia / Redes Sociales

“Espero poder finalizar todo esto en las próximas dos semanas para poder trabajar hasta que nazca el bebé. Son tiempos difíciles para todos y no merezco más ayuda que nadie, pero les pido que por caridad, ayuden en lo que puedan, ya sea económicamente, compartiendo esto o con sus oraciones” Brandon Hall

Brandon Hall en ‘Los pequeños traviesos’ / Redes Sociales

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¿Por qué Brandon Hall vive en un ‘voto de pobreza’?

A pesar de ser considerado como una de las estrellas infantiles más importantes de la industria por su participación en ‘Los pequeños traviesos’, Brandon ha adoptado una postura radical en cuanto a la economía debido a sus creencias. El exactor se considera a sí mismo como un extremista católico radical.

Según sus dichos en su canal de YouTube, para él las riquezas y la fama son consideradas como “solo un gran montón de nada” y es por eso que hace algunos años tomó la decisión de donar todos los ahorros que había acumulado desde el inicio de su carrera infantil y vivir con lo mínimo.

Actualmente se sabe que Hall vive en una zona rural en Arkansas. Él y su esposa están esperando a su sexto hijo y según sus propias declaraciones “voy a seguir embarazando a mi mujer. Estoy ocupado construyendo una granja y alimentando a mi familia y a mi comunidad”.

Brandon Hall hoy en día / Redes sociales

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¿En qué películas salió Brandon Hall?

A pesar de que su participación más notable fue como ‘Alfalfa’ en la película de ‘Los pequeños traviesos’, Hall tiene en su haber participación en cerca de 30 producciones cinematográficas de los años 1994 a 2020.

Te compartimos aquí algunos de sus éxitos:



Los pequeños traviesos

Querida, encogí a los niños

La familia Stupid

Sueños de adolescente

Los detectives

La pandilla: Los héroes del día

Este es el año