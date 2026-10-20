¿Fraude en Top chef VIP 2026? Aseguran que victoria de famoso fue gracias a su novia que ¡ganó hace años!

Tras tres meses de intensos desafíos, peleas y otras situaciones, Top chef VIP 2026 llegó a su fin, pero el resultado final terminó por molestar a más de uno en redes sociales, y rápidamente acusaron al reality de presunto fraude. Te contamos los detalles.

Ellos fueron los participantes de Top chef VIP 2026 / Redes sociales

¿Quién fue el ganador de Top chef VIP 2026?

Guty Carrera, novio de Alana Lliteras, se coronó la noche del lunes 19 de octubre como el ganador de la quinta temporada de Top chef VIP, en un resultado que terminó siendo sorpresivo para algunos televidentes.

El modelo y actor ecuatoriano-peruano se llevó el título y el premio de 200,000 dólares en efectivo, luego de imponerse en una reñida final a Ninel Conde, Kelly Ríos y Lupillo Rivera.

Sin embargo, la celebración de Carrera no estuvo exento de polémica. En redes sociales, la victoria del actor incluyó un amplio debate, pues creen que la presencia, apoyo y consejos de Alana Lliteras, tuvo mucho que ver en el resultado.

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Guty Carrera ganó Top chef VIP 2026 / Redes sociales

Victoria de Guty Carrera en Top chef VIP 2026 causa críticas al reality

Así como acusaron de fraude en La casa de los famosos México 2026, es ahora el reality de Telemundo, Top chef VIP, el que se llevó las críticas de buena parte del público, asegurando que la presencia y continuos consejos de Alana Lliteras, benefició mucho a Guty Carrera.

Según refieren algunos internautas, Alana presuntamente le habría preparado los “menús” y las recetas a Guty para las etapas finales, recordando que ella ya había ganado el mismo reality:

Felicidades para Alana Lliteras, este trofeo es para ella y todas sus recetas; volvió a ganar. X: nacho con O

Más comentarios apoyaron esta idea, más aún porque afirman que la presencia de Alana en el foro habría influido más, al grado de poder predecir lo que pasaría apenas horas después:



“ Alana gana por segunda vez ”,

”, “ Con el menú que Alana le hizo cualquiera ” y,

” y, “ Programa arreglado... No debieron permitir a la Alana soplándole todo al Guty ”

Mensajes como este, hay miles en redes sociales, poniendo en tela de juicio el triunfo de Guty. ¿Estás de acuerdo con las palabras?

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👨🏻‍🍳 Guty Leopoldo Carrera se convirtió en el ganador de la quinta edición de Top Chef VIP de Telemundo. Felicidades para Alana Lliteras, este trofeo es para ella y todas sus recetas; volvió a ganar😭 #TopChefVIP5 https://t.co/uWuqFK7nak — nacho con O (@NachoConO) October 20, 2026

¿Cómo reaccionó Alana Lliteras a los comentarios en contra de Guty Carrera?

Luego de la serie de críticas lanzadas contra Guty Carrera, fue Alana Lliteras la que salió en defensa del actor, asegurando que estas críticas siempre existirán, sea cual sea el resultado:

Mi ganador favorito. La gente siempre va a criticar porque es un reality que despierta pasiones. Pero los que te queremos sabemos lo dedicado, disciplinado y estudioso que eres. Creciste más que nadie. Y te mereces ese premio enormemente. Todo el mérito a quien cocinó más de 100 veces demostrando por qué serías el próximo ganador. Siempre apoyándote aunque me funen. Te amo y estoy muy orgullosa de ti. Alana Lliteras

Como respuesta, Guty compartió lo siguiente en la publicación:

Gracias por tanto apoyo mi amor. Siempre serás la número 1 de todas las temporadas. Gracias por acompañarme en esta experiencia. Gracias, gracias, gracias. Guty Carrera

Mientras sigue el caos en redes sociales, Guty Carrera mantiene el apoyo no solo de Alana, si no también de otras figuras del ámbito.

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