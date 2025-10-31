Una de las actrices más hermosas del cine reaparece tras dar a luz y divide opiniones: "¿Kilitos de más?”

Muchas celebridades han sorprendido con su radical cambio de aspecto físico. Tal fue el caso de Gomita, quien se ha dejado ver irreconocible tras sus 15 cirugías. Ahora, una famosa y querida actriz sorprendió con su nueva figura y en redes sociales los usuarios no tardaron en externar su opinión. ¡Luce irreconocible, dicen!

La exitosa actriz se dejó ver en un reciente evento con su figura posparto y las críticas no se hicieron esperar. Incluso, tomó una drástica decisión en redes sociales. ¿De quién se trata? Aquí te contamos.

Ella fue la actriz que brilla en el cine es críticada por su nuevo aspecto físco. / Canva

¿Qué famosa actriz fue criticada por su cambio de físico tras dar a luz?

En medio de las críticas a Sofía Rivera Torres por su figura a meses de tener a su hijo con Eduardo Videgaray, en esta ocasión, Megan Fox se vio envuelta en la misma situación tras reaparecer después del nacimiento de su bebé.

La actriz de ‘Transformers’ reapareció en la proyección especial de su película Jennifer’s Body en Los Ángeles. La famosa lució un espectacular corset color nude y sutiles estampados rojos. Además, portó una falda de gasa translúcida en tono marfil.

Aunque algunos de sus seguidores señalaron que lucía espectacular, ya que mencionaron que su atuendo no solo resaltaba por su estilo romántico y etéreo, sino también por ese toque audaz y provocativo que ha sido sello distintivo de la famosa actriz de Transformers, las críticas no se hicieron esperar por su figura.

Megan Fox dividió opiniones por su nuevo físico tras dar a luz. / IG: @meganfox

¿Cómo luce Megan Fox tras el nacimiento de su hijo con Machine Gun Kelly?

En redes sociales no pasó desapercibido el nuevo aspecto de Megan Fox tras dar a luz a su bebé con Machine Gun Kelly. Durante la presentación de su película Jennifer’s Body en Los Ángeles, la famosa no solo deslumbró a algunos con su look, sino que también recibió algunas críticas por su apariencia física.

Megan Fox lució irreconocible en la presentación de su película Jennifer’s Body en Los Ángeles. / IG: @meganfox

Algunos internautas señalaron que la famosa “lucía diferente”. Destacaron que aparentemente “ya no era la Megan de antes”. Y consideraron que la histrionisa “se veía con unos kilos de más”. No obstante, hubo quienes la defendieron y dejaron claro que “se ve mejor que nunca”. Estos fueron algunos comentarios:

“Maldita sea ella se ve bien con un poco de peso añadido”,

“Woah nunca la he visto con ese tipo de peso. Ella siempre ha hecho la mirada delgada delgada”,

“ Todo el mundo habla de su peso, pero lo que me destaca es su cutis. Realmente me gusta cuando abraza su piel más pálida . Se parece a cómo le fue en el cuerpo de Jennifer”

. Se parece a cómo le fue en el cuerpo de Jennifer” “Sí, ella se ha vuelto un poco curvilínea y me encanta eso”

“Ya no se ve como la Megan de antes, qué triste”,

Así luce Megan Fox actualmente:

¿Cómo reaccionó Megan Fox a los comentarios sobre su nueva figura?

Al momento, Megan Fox no ha respondido directamente a las críticas y buenos comentarios sobre su figura posparto. No obstante, causó revuelo que borró todas las fotografías de su cuenta oficial de Instagram, lo cual fue considerado por usuarios como una indirecta de que, supuestamente, no querría lidiar con las comparaciones de su apariencia anterior.

Asimismo, Megan ha hablado con total franqueza sobre los desafíos que enfrenta tras convertirse en madre nuevamente. Reveló que, a siete meses del nacimiento de su bebé, aún batalla con la “niebla mental” y el cansancio por la falta de sueño, algo comprensible debido a las demandas de la maternidad.

Megan Fox borró todas sus fotogragías de redes sociales. ¿Por las críticas? / IG: @meganfox

Cabe recordar que en noviembre de 2024, Fox reveló que esperaba a su cuarto hijo, ahora junto al músico Machine Gun Kelly, aunque la pareja se separó poco tiempo después del anuncio. La pequeña nació en marzo de 2025.

Megan Fox también reveló que sufrió un aborto espontáneo cuando esperaba un bebé con Machine Gun Kelly. La actriz compartió que la pérdida ocurrió alrededor de las 10 semanas de embarazo y fue una experiencia emocionalmente muy difícil, algo que también abordó en su libro ‘Pretty boys are poisonous’. Fox incluso recordó que antes ya había enfrentado un embarazo ectópico, lo que hizo este proceso aún más doloroso para ella.