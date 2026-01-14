Alfredo Adame rompe el silencio sobre su arresto; dice que Magaly Chávez busca perjudicarlo ¿cuál es el motivo?

Alfredo Adame sigue en el ojo del huracán. Luego de darse a conocer la orden de arresto en su contra por haber infringido las medidas de protección a favor de su expareja, Magaly Chávez, el actor reacciona y asegura que la modelo busca perjudicarlo por una razón poderosa. Te contamos todo lo que dijo.

Alfredo Adame / Redes sociales

Lee: Alfredo Adame a punto de golpear a Pepillo Origel tras ¿acoso?: “Se me empieza a insinuar”

¿Por qué existe una orden de arresto contra Alfredo Adame?

Todo este asunto comenzó en 2023. Magaly Chávez, exnovia de Alfredo Adame, lo denunció por daño moral y violencia de género. Esto, por la serie de declaraciones que el actor hizo en su contra. Y es que Adame, entre otras cosas, puso en tela de juicio hasta su identidad de género.

Con el tiempo, el caso dejó de tener relevancia y no se supo nada hasta la madrugada del pasado martes 13 de enero. Chávez lanzó un comunicado señalando que Adame había incumplido con las medidas de protección que el juez había dictaminado.

Las medidas prohíben a Alfredo hablar de ella de forma directa o indirecta, así como también acercarse o establecer contacto. De acuerdo con el escrito, el también conductor habría “atacado” a su ex en los últimos años en diversos programas de televisión, incluyendo ‘La granja VIP’ y ‘La casa de los famosos Telemundo’.

Debido a esto, un juez le habría impuesto una orden de arresto de 30 horas. Se advierte que, si el actor reincide, se podría emitir un nuevo dictamen que lo podría enviar a la cárcel hasta por tres años.

Magaly Chávez y su comunicado sobre Alfredo Adame / IG: magaly_chavezoficial y canva

¿Alfredo Adame no irá a la cárcel por el pleito legal con Magaly Chávez?

En entrevista para el pódcast ‘Detrás de la nota’, Alfredo Adame, sin mencionar el nombre de Magaly Chávez, desmintió la orden de arresto en su contra. De forma directa, pero contundente, sostuvo que todo era “falso”.

También dijo que “no valía la pena hablar de esa persona” y le pidió al presentador del programa, así como al resto de los medios de comunicación, que no le dieran foco a alguien que, según él, solo quiere “colgarse de su fama”.

“Nada, no le voy a dar importancia a alguien que no la tiene. Lo que quiere hacer es colgarse de mí, de mi fama. No hay absolutamente nada, además de que es falso todo lo que sacó, pero te pido que no le des importancia, ni digas nada ni absolutamente nada de nada. No hay declaración ni comentario” Alfredo Adame

Este caso ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Y es que, mientras algunos se han solidarizado con Magaly, otros simplemente la acusan de querer “sacarle dinero” a Adame con su proceso legal.

Adame "se quieren colgar de mi fama...te pido que no le des importancia ..."

Arturo G "Así que esto lejos acabar apenas comienza..."🔥#LaGranjaVIPMX #lagranjavip pic.twitter.com/MvgvprCekQ — hanna♧ (@xjhtxx) January 14, 2026

Te recomendamos: ¿Pati Chapoy dice adiós a Ventaneando? Aseguran está molesta tras debut de Alfredo Adame en Venga la alegría

¿Qué dijo Magaly Chávez sobre qué la orden de arresto contra Alfredo Adame no sería real?

Hasta el momento, Magaly Chávez no ha respondido a las recientes declaraciones de Alfredo Adame sobre la autenticidad de la orden de arresto. No obstante, luego de que esta última se diera a conocer, ha manifestado estar muy contenta de que “al fin se haga justicia”.

Asimismo, no ha dudado en defenderse de todos aquellos que la señalan de querer un interés económico con todo esto. En una reciente entrevista, dijo estar cansada de todos los insultos del actor.

“Era lo que yo estaba buscando. Mucha gente me dice: ‘Es que estás buscando dinero’. No, yo no estoy buscando dinero, yo estoy buscando justicia, que se pague, porque no nada más porque tengas boca vas a estar señalando y mintiendo de cosas que no son ciertas”, manifestó.

De igual forma, resaltó que Adame ya sabía que “tarde o temprano esto iba a pasar porque todo lo que dijo era mentira” y reiteró que todo esto “podría seguir” si continúa hablando de ella.

Mira: Alfredo Adame destroza a Pati Chapoy tras presunto veto de ‘Ventaneando’; la acusa de sabotaje: “Es vil”