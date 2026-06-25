Ella es la novia de Álvaro Fidalgo, futbolista que rompió en llanto tras gol con México vs Chequia: ¿por qué?

Uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 para México fue el partido de la noche del 24 de junio de 2026 cuando la Selección del ‘Tri’ ganó 3-0 contra Chequia.

No solo queda como el pase a los dieciséisavos de final de la selección mexicana; también queda en la memoria la historia de Álvaro Fidalgo, el futbolista que conquista sus sueños entre el duelo, el amor de su mujer y el orgullo de pertenecer a un país que confió en él.

La emotiva historia de este Fidalgo es resultado de una larga trayectoria, paciencia y también se ha vuelto viral, por la compañía leal que mira su éxito . ¿Quién es este jugador que celebró una victoria aún con todo y dolor? Te contamos.

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¿Quién es Álvaro Fidalgo, el futbolista que conmovió en el partido de México contra Chequia?

Álvaro Fidalgo Fernández nació el 9 de abril de 1997 en Hevia, Asturias, e inició su formación futbolística en la cantera del Real Madrid, donde llegó a ser capitán de la filial Castilla y debutó con el primer equipo en 2018.

Tras jugar para el Rayo Majadahonda y el C.D. Castellon en España, se incorporó al Club América de México en 2021, equipo en el cual se consagró como una figura influyente y obtuvo un histórico tricampeonato de liga.

A principios de 2026 regresó al fútbol español para unirse al Real Betis, proceso que coincidió con su naturalización como ciudadano mexicano tras haber desarrollado un fuerte vínculo con dicho país. Su trayectoria internacional alcanzó un punto culminante al representar a México en el Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo anota gol emotivo con homenaje / Álvaro Fidalgo

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¿Cuál fue el momento emotivo de Álvaro Fidalgo en el Mundial 2026?

El momento más emotivo para Álvaro Fidalgo ocurrió el 24 de junio de 2026, durante la fase de grupos del Mundial, cuando anotó su primer gol con la Selección de México en la victoria 3-0 contra Chequia.

Tras marcar en el tiempo de compensación, el mediocampista rompió en llanto, se cubrió el rostro con las manos y miró al cielo señalando el escudo del equipo nacional ante más de 80 mil aficionados. Esta reacción fue motivada por la dedicatoria a su abuelo Rafael, quien falleció dos meses antes del inicio del torneo, momento en el que el jugador exclamó: “te quiero mucho abuelito”, mientras era abrazado por sus compañeros en el terreno de juego.

Fidalgo describió esta experiencia como una noche soñada en el estadio que fue su casa por años, contando con el apoyo en las gradas de su novia Pilar Sánchez y compartiendo posteriormente un mensaje en redes sociales donde aseguraba que, una vez que eliges a México, el país ya nunca te suelta.

Fidalgo ha tenido una trayectoria que va desde el Real Madrid, el América y ahora la selección mexicana / Álvaro Fidalgo

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¿Quién es la novia de Álvaro Fidalgo, Pilar Sánchez?

Pilar Sánchez es una publicista, conductora, reportera y redactora asturiana de 29 años que ha mantenido una relación sentimental con Álvaro Fidalgo durante más de 12 años, la cual inició cuando ambos eran adolescentes en España.

A lo largo de la trayectoria del futbolista, ella ha sido su principal sostén emocional, acompañándolo incondicionalmente en sus etapas profesionales con el Real Madrid Castilla, el C. D. Castellón, el Club América y, recientemente, en el Real Betis.

Durante los cinco años que residió en la Ciudad de México entre 2021 y 2026, Pilar desarrolló un profundo vínculo con el país, llegando a declarar que se siente “un poco mexicana” y considerando a México como su segunda casa. Tiene un perfil público discreto y una presencia auténtica en redes sociales, alejada del estilo de vida mediático común en el entorno del fútbol profesional.

Pilar Sánchez celebró la victoria de Álvaro Fidalgo en el Mundial 2026 y se convierten ambos en una historia de amor y unión tras 12 años de relación.