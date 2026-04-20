Anel Noreña va por 35 millones de pesos por docuserie de José José, ¡enfrentará a Sarita y a televisora!

En septiembre se cumplirán 7 años del deceso del ‘Príncipe de la canción’, quien dejó un legado de éxitos, pero también una vida llena de claroscuros. Sus hijos, José Joel, Marysol y Sarita, por separado, siguen trabajando con las canciones de su padre, pero ninguno de ellos ha podido alcanzar ni el mínimo éxito que él obtuvo en las décadas de los 70 y 80.

Desde que falleció, su primera esposa, Anel Noreña, ha vivido de hablar de la historia que compartieron juntos por más de 15 años. Aunque hubo mucho amor, también hubo desavenencias que hicieron que la relación concluyera en el ojo del huracán.

José José / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué se sabe sobre la docuserie de José José?

Ahora, nos enteramos de que la actriz está dispuesta a hablar aún más, ya que prepara, junto con Netflix, una docuserie donde contará su verdad al lado del cantante. La idea nació debido al gran éxito de la de Juan Gabriel a finales del año pasado.

Personas cercanas a Noreña nos cuentan que esta idea la viene planeando desde el año pasado:

“Junto a su hijo, se acercaron con la gente de Netflix, para ver la posibilidad de hacer una docuserie con las cosas que no ha relatado de la vida con José José. José Joel sabe que a Iván Aguilera por el documental de su padre le pagaron 4 millones de dólares (69 millones 244 mil pesos). A ellos sé que les ofrecieron la mitad, 2 millones (aproximadamente, 34 millones 622 mil pesos), debido a que Anel y José Joel no cuentan con material inédito del cantante” Fuente a TVNotas

“Quienes tienen ese material son Televisa y la disquera. José Joel habló con un alto ejecutivo de la empresa de San Ángel, pero este le negó el material. Le dijo que si lo querían hacer solo sería con ViX”, indicó.

Moverán mar y tierra para conseguir todo el material necesario: “Anel está contenta, porque dice que ahora sí se contará la realidad. De hecho, buscaron a María José Cuevas, quien fue la directora de la docuserie de Juan Gabriel, porque les encantó cómo quedó. Sé que ella está interesada en hacer la serie, pero, como no cuentan con suficiente material audiovisual, está esperando a que la familia lo consiga para ponerse a trabajar. La disquera también ya entró al quite, para solicitar a la empresa televisiva el material. José Joel quiere acelerar todo, porque le interesa el dinero, al igual que a Anel. Se pretende que el documental salga en 1 año, a más tardar”, mencionó.

Nos dicen que, para que todo esto se haga realidad, Anel también deberá tener autorización de sus hijos: “De José Joel cuenta con la firma, porque él le está ayudando en todos los procesos. Con la que no ha hablado claro es con Marysol, porque la relación no está tan bien entre ellas como Anel dice. Sí piensan incluirla, pero no saben cómo lo tomará, porque, además, la mayor parte del dinero que pretenden obtener por este trabajo se lo van a quedar ellos. Además, ya pasaron una lista de las personas que puedan dar el testimonio, y obvio no quieren a la hija menor del príncipe, Sarita, ni a nadie de esa familia y esa temporada aparezca”, resaltó.

“Descartarán a muchas personas, como a Manuel José, el imitador de José José. Lo toman como un error que cometió el cantante y que fue por dinero. Ellos comentarán, a su forma, lo que sucedió. Hablarán de la muerte del cantante en Miami, de por qué se ocultó el cuerpo, y revelarán que Monique es la que se quedó con el dinero de José José. De la gente que lo apoyó en todo momento en su alcoholismo, pero también de la gente que se aprovechó de él”. Fuente a TVNotas

Anel Noreña y sus hijos / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Anel Noreña está peleada con Sarita, hija de José José?

El pleito inició hace 20 años , cuando Sara mamá no permitió que los hijos mayores del ‘Príncipe de la canción’ show Cantando por un sueño, donde él fue maestro.

, cuando Sara mamá no permitió que los hijos mayores del donde él fue maestro. Tras estar delicado de salud José José, Sarita vino a verlo a CDMX y lo obligó a firmar unos papeles importantes, lo que hizo que se lo llevará a Miami aunque José Joel y Marysol no estaban de acuerdo.

Tras el fallecimiento del cantante, los hermanos mayores no tenían acceso al cuerpo de su padre y tardaron varios días en dar con él. Aunque hablaron y quedaron en llevar la fiesta en paz, al regresar a México, solo les dio la mitad de las cenizas, la otra mitad, las tiene Sarita.

Aunque hablaron y quedaron en llevar la fiesta en paz, al regresar a México, solo les dio la mitad de las cenizas, la otra mitad, las tiene Sarita. Desde la muerte de su padre, cuyas causas aún se desconocen, Marysol y José Joel han exigido cuentas y las cosas claras, pero Sarita no les ha querido dar la cara.

Sarita, hija menor de José José / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Anel Noreña y su hija Marysol lograron reconciliarse?

Su distanciamiento empezó en la pandemia, cuando Marysol decidió no ver a ningún familiar por protección, y Anel mencionó varias veces que le parecía exagerado.

Después vino otra ruptura cuando Marysol lanzó, junto con Edwin Luna, un tema de su padre en versión banda y aseguró que harían un disco en conjunto. A los pocos meses, José Joel también lanzó canciones de su padre en banda y Anel lo apoyó a él.

Cuando Marysol empezó a tener presentaciones con un show que incluía el nombre de su padre, Anel le dijo que no le daba permiso para usarlo, que solo podría hacerlo si incluía a su hermano y a ella.

que incluía el nombre de su padre, Anel le dijo que no le daba permiso para usarlo, que solo podría hacerlo si incluía a su hermano y a ella. Hace unos meses, Anel mencionó que ya hay reconciliación, pero Marysol no ha querido hablar sobre el tema.

José José, Anel Noreña y sus hijos / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue la docuserie de Juan Gabriel?

Dirigida por María José Cuevas, la docuserie cuenta de 4 episodios donde se habla de l ‘Divo de Juárez’ tanto arriba como abajo del escenario.

Con audios y videos inéditos de todas las etapas de su vida, se hace un recorrido por los principales momentos del cantante, sumando testimonios de personas importantes en la vida de Juanga, como fue su familia, famosos y amigos cercanos.

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