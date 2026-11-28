Luego de que se especulara que Arturo Carmona estaría estrenando un romance con Lis Vega, se revivió el momento en que el galán de melodramas renunció a una mujer tras poner como prioridad a su hija, Melenie Carmona, fruto de su matrimonio con Alicia Villarreal. ¡Te contamos los detalles!

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Arturo Carmona sobre su pasado amoroso. / Cortesía del entrevistado y redes sociales

¿Quién es la mujer a la que Arturo Carmona renunció tras poner como prioridad a su hijo?

Fue en 2021 cuando el actor Arturo Carmona le contó al periodista Fernando Lozano que, tras su divorcio con Alicia Villarreal, comenzó a salir con la actriz Jacky Bracamontes; sin embargo, su relación no pudo prosperar debido a que, aparentemente, la actriz no estaba dispuesta a ser “la dos”.

“Jacky viene de una familia muy conservadora de Jalisco. Les hacía mucho ruido, no a ella, a su familia, que yo venía de un matrimonio trunco y que tenía una hija, para ellos era algo muy fuerte, lo entiendo y lo respeto”, contó el periodista.

Según el comunicador, pese a que ya tenían planes de llegar al altar y Bracamontes parecía estar dispuesta, su amor no pudo prosperar. “Jacky le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole ‘no, no, no’ y se empieza a convertir en un conflicto”, agregó.

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Arturo Carmona revive su pasado con Jacqueline Bracamontes. / Liliana Carpio y redes sociales

¿Qué le habría dicho Jacqueline Bracamontes a Arturo Carmona sobre su hija, Melenie Carmona?

En un reciente video difundido por Univisión, se dio a conocer la declaración que Arturo Carmona habría dado sobre Jacqueline Bracamontes y las palabras que le expresó sobre su hija, Melenie Carmona, quien ahora está por convertirse en mamá.

De acuerdo con el actor de telenovelas, fueron las inseguridades de Jacqueline Bracamontes las que hicieron que su relación de más de dos años llegara a su fin, pues sintió que siempre sería la segunda debido a la relación previa que había tenido con Alicia Villarreal,

“Me decía: ‘Es que yo quiero ser la uno en tu vida y es que soy la dos’ y me hacía así (señalaba a Melenie). Mi hija tenía seis años. Yo le dije: ‘Son amores muy diferentes, no hay competencia’. Ella me decía: ‘Vas a seguir viendo a su mamá'; entonces yo le comenté: ‘Mi hija no es un problema’”. Arturo Carmona

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¿Qué se sabe sobre la historia de amor de Arturo Carmona y Jacqueline Bracamontes?

De acuerdo con Arturo Carmona, conoció a Jacqueline Bracamontes cuatro años después del divorcio de Arturo Carmona y Alicia Villarreal , tras una escena de beso.

cuatro años después del divorcio de y , tras una escena de beso. Su noviazgo avanzó formalmente al grado de contemplar el matrimonio y buscar casa en Guadalajara.

noviazgo avanzó formalmente al grado de contemplar el matrimonio y buscar casa en Guadalajara. Estuvieron juntos aproximadamente dos años y medio antes de que los conflictos terminaran por desgastar su relación. Según Carmona, el peso de las posturas tradicionales en el entorno familiar de Jacky Bracamontes terminó por marcar el fin de su relación.

Debido a que ambos optaron por cortar lazos por completo para no lastimarse, Arturo Carmona actualmente a la espera de convertirse en abuelo, junto a Alicia Villarreal, mientras que Jacqueline Bracamontes disfruta de un matrimonio estable con el empresario Martín Fuentes.

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