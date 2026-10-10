Asistente de Silvia Pinal, recibe DELICADO diagnóstico y teme por su vida: “En cualquier momento te vas”

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, abrió una fonda de comida luego de haber sido la mano derecha de la actriz durante más de 30 años. Tras la muerte de la famosa, ‘Efi’ decidió comenzar una nueva etapa junto a su hijo y mantenerse alejada de los reflectores.

Ahora, ‘Efi’ vive una nueva y complicada etapa de su vida, tras ser diagnosticada con una delicada condición de salud que pondría en riesgo su vida, al punto de que considera firmar una voluntad anticipada. ¿Qué es lo que sucede con ‘Efi’ y por qué teme por su vida? Te contamos.

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Efigenia Ramos / Redes sociales

¿Quién es Efigenia Ramos, la asistente que trabajó con Silvia Pinal?

Efigenia Ramos, conocida como ‘Efi’, fue durante 35 años la asistente personal, mano derecha y persona de confianza de Silvia Pinal. Su relación laboral comenzó cuando tenía 26 años, después de que fuera recomendada por Tulio Hernández, exesposo de la actriz.

En un principio, Efigenia se encargaba principalmente de cuestiones relacionadas con la agenda de la actriz, pero con el paso de los años su papel fue mucho más allá. Se convirtió en una de las personas más cercanas a Silvia Pinal y también estuvo al pendiente de diferentes aspectos de su vida personal y profesional.

Además, ‘Efi’ era una de las personas que frecuentemente hablaba con los medios de comunicación sobre el estado de salud de Silvia Pinal y otros asuntos relacionados con la familia.

Durante los últimos años de vida de la actriz, permaneció a su lado y también estuvo presente durante sus últimos momentos.

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Efigenia Ramos y Silvia Pinal / Redes sociales y canva

¿Cuál es el diagnóstico que le dieron a ‘Efi’?

Efigenia reveló que sus médicos le detectaron un nuevo aneurisma cerebral durante una consulta que tuvo recientemente. Sin embargo, de acuerdo con lo que explicó la propia ‘Efi’, el aneurisma ya había sido identificado desde el año pasado, aunque ella no tenía conocimiento de ello.

La exasistente de Silvia Pinal explicó que el aneurisma se encuentra en una zona del cerebro que resulta muy complicada para realizar una cirugía, por lo que los médicos tendrán que practicarle nuevos estudios antes de determinar si existe la posibilidad de intervenirla.

‘Efi’ señaló que sus especialistas le indicaron que primero necesitan conocer con mayor precisión la ubicación y las características del aneurisma para decidir qué tratamiento seguir.

Ella ya tenía antecedentes de este padecimiento. En 2024 había revelado que padecía cuatro aneurismas cerebrales y que necesitaba descansar y cuidar su salud.

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Efigenia Ramos / Captura de pantalla

¿Efigenia Ramos ya firmó su voluntad anticipada?

En su encuentro con medios de comunicación, ‘Efi’ reveló que todavía no ha puesto en orden su testamento, pero aseguró que lo hará en los próximos días debido a su diagnóstico y a la preocupación que le genera su estado de salud.

En cuanto a los bienes que recibió de Silvia Pinal, Efigenia explicó que ella sí aparece en el testamento de la actriz y que el documento establece que, en caso de que algo llegue a sucederle, lo que recibió pasaría a manos de su hijo.

Por otra parte, ‘Efi’ también habló sobre la posibilidad de firmar una voluntad anticipada. La exasistente de Silvia Pinal señaló que, si algún día llegara a encontrarse en estado vegetativo, no quisiera permanecer en esas condiciones, pues aseguró que no desea tener ese tipo de vida ni representar una carga para otras personas.

Sin embargo, Efigenia aclaró que esta decisión dependerá de lo que sus médicos le informen sobre su condición de salud y de la evolución de su diagnóstico.

“Es difícil saber que en cualquier momento te vas, eso es lo más difícil (...) Mi hijo sabe y está preparado para cualquier situación. También ya le dije que si yo llegara a quedar en vida vegetativa pido otra situación, yo no quiero estar así ni quiero darle molestias a nadie (...) No (he firmado la ley de voluntad anticipada), pero depende de lo que los médicos me digan ahora” Efigenia Ramos

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