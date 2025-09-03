Bailarín de “El lago de los cisnes” sufre aparatosa caída en plena función, ¿ya no podrá bailar?

El teatro estaba lleno, el público atento y los bailarines entregados a una de las obras más icónicas del ballet clásico, cuando la tragedia tocó el escenario. En pleno acto de “El lago de los cisnes”, un movimiento mal ejecutado provocó un aparatoso accidente al bailarín. El accidente en vivo lo llevó directamente al quirófano ¿volverá a bailar?

El bailarín fue auxiliado por un compañero de escena mientras el telón se cerraba rápidamente.

¿Quién es el bailarín que sufrió un accidente en “El lago de los cisnes”?

Una noche que prometía ser mágica para los amantes del ballet terminó en un momento de angustia. El bailarín Norman Barrios, conocido por su impecable trayectoria en la danza clásica, sufrió un accidente en pleno escenario mientras interpretaba al príncipe Sigfrido en la obra El lago de los cisnes, presentada en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala.

El incidente ocurrió durante el tercer acto, justo en una de las secuencias más exigentes de la coreografía. En medio de un giro, Barrios perdió el equilibrio y cayó al suelo, provocándose una lesión severa en la rodilla. El impacto fue tan fuerte que no pudo reincorporarse y el telón tuvo que cerrarse mientras era auxiliado por un compañero de escena.

El momento quedó registrado en video por algunos asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística.

¿Qué tipo de lesión sufrió el bailarín de “El lago de los cisnes” que lo llevó al quirófano?

Tras la caída, el bailarín de “El lago de los cisnes”, Norman Barrios fue atendido de inmediato por paramédicos presentes en el teatro. Posteriormente, fue trasladado a un hospital donde se le diagnosticó una lesión en el ligamento rotuliano, una estructura clave para la movilidad de la rodilla.

Debido a la gravedad del daño, fue sometido a una cirugía de emergencia. Afortunadamente, la intervención fue exitosa y su estado de salud se reportó como estable. Sin embargo, el proceso de recuperación será largo: deberá permanecer inmovilizado durante un tiempo antes de iniciar una terapia física intensiva para recuperar la fuerza y movilidad en la pierna afectada. Por el momento no podrá bailar.

Tras la cirugía, el bailarín compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo el apoyo y revelando su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud del bailarín de “El lago de los cisnes” tras su cirugía de rodilla?

A través de sus redes sociales, el bailarín de “El lago de los cisnes” compartió un mensaje de agradeciendo el apoyo recibido y revelando que, aunque se mantiene positivo, también enfrenta momentos de confusión:

“Gracias a todos los que me han escrito. Estoy positivo pero hay muchas cosas que no comprendo, ya hasta me quieren funar, aprovechándose de mi situación actual. Supertriste ver que estamos en una ‘Olla de Cangrejos’. Voy respondiendo poco a poco, si no te he respondido no es por mala onda, son demasiados mensajes. Pero en serio, aprecio cada letra de las palabras de apoyo que me están brindando hoy, sí lo necesito”.

Además, confesó que una de las cosas que más extrañará durante su recuperación no es solo el escenario, sino también su otra gran pasión: salir en moto.

“Una de las cosas que más extrañaré de estar fuera no tiene que ver con la danza, sino con mi otra pasión, ser un biker y salir en moto”. Norman Barrios

El bailarín guatemalteco sufrió una aparatosa caída durante el tercer acto de “El Lago de los Cisnes”, provocándose una grave lesión en la rodilla.

¿Quién es Norman Barrios, bailarín que se lesionó durante “El Lago de los cisnes”?

Norman Roberto Barrios Herrera, conocido artísticamente como Norman Barrios, es un destacado bailarín guatemalteco con más de 23 años de trayectoria en el mundo del ballet clásico. Originario de Guatemala, ha sido parte fundamental del Ballet Nacional de Guatemala, donde ha interpretado papeles protagónicos en obras emblemáticas como “El lago de los cisnes”, “La bayadera” y “Cascanueces”. Su talento lo ha llevado a presentarse en escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una figura clave en las artes escénicas del país. Además, ha sido galardonado con el Grand Prix Arcadio Carbonelle en Guadalajara, Jalisco, México, uno de los reconocimientos más importantes en su carrera.

Barrios ha complementado su formación artística con estudios en danza en países como Ecuador y México, lo que le ha permitido perfeccionar su técnica y enriquecer su estilo interpretativo. Actualmente, reside en México, donde forma parte de una compañía de danza en Guadalajara, aunque continúa participando como invitado especial en producciones del Ballet Nacional de Guatemala. Su pasión por la danza se combina con su amor por el motociclismo, una faceta que también comparte con sus seguidores en redes sociales. Norman Barrios no solo es un referente del ballet en Centroamérica, sino también un artista comprometido con la difusión cultural y el desarrollo del arte escénico en la región.