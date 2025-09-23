Camilo revela que tiene cuadros con la sangre de sus hijas y desata polémica: “No son nada normales”, opinan

Una confesión inesperada del cantante Camilo sobre sus hijas ha encendido las redes sociales y dividido opiniones en medios internacionales. El cantante colombiano reveló que en su casa cuelgan dos cuadros muy especiales, pero también muy polémicos: están hechos con la sangre de sus hijas.

Camilo y Evaluna posando juntos abrazados

¿Camilo realmente hizo cuadros con la sangre de sus hijas? Esta es la historia detrás del gesto artístico

En el programa español El hormiguero, Camilo compartió con el conductor Pablo Motos cómo surgieron estas piezas que, según él, tienen un valor sentimental incalculable. Pero mientras algunos aplauden su creatividad, otros lo acusan de cruzar límites en nombre del arte y la paternidad.

Camilo explicó que el primer cuadro, titulado “La sangre de un inocente”, nació de un accidente doméstico que sufrió su hija. “Se cayó, se tropezó con el borde de una mesa y sangró un poquito... Me abrazó, yo tenía una camisa blanca, con una marca de sangre. Y yo dije: ‘Guau, es la primera caída de un ser humano’. De modo que decidí convertirlo en un cuadro”, relató el cantante.

El segundo cuadro tiene un origen aún más íntimo: el nacimiento de su segunda hija. Camilo narró que fue él quien recibió a la bebé, ya que la partera no llegó a tiempo. “Cuando Evaluna empezó con el trabajo de parto, se escaló todo tan rápido… la partera casi no llega y fui yo quien recibió a (mi hija). Yo decía: ‘Alguien que me pase un cuadro’. Le quitamos la funda de una almohada, le puse las manos y lo mandamos enmarcar”, detalló.

Camilo defendió en El Hormiguero el valor sentimental de sus obras hechas con sangre de sus hijas.

¿Por qué Camilo hizo cuadros con la sangre de sus hijas?

Camilo, esposo de Evaluna Montaner, defendió su decisión asegurando que cada cuadro con sangre tiene un valor profundamente sentimental. Según explicó, para él no se trata de un acto morboso ni de una ocurrencia extraña, sino de una forma de transformar experiencias únicas en símbolos permanentes.

“En el centro de nuestro cuarto de recuerdo de esa noche escalofriante, pero transformadora, sagrada, sublime, está ese cuadro con las dos manos ahí”, expresó con emoción. Para Camilo, las manchas de sangre que enmarcó representan el inicio de una nueva etapa: la llegada de sus hijas y la experiencia de ser padre.

Estas declaraciones no sorprenden del todo a sus seguidores, ya que tanto él como Evaluna suelen compartir detalles íntimos de su vida familiar, a veces generando ternura y otras tantas encendiendo fuertes debates en redes sociales.

Camilo convierte momentos familiares en arte: cuadros con sangre de sus hijas generan debate.

Y aunque no sorprenden, las opiniones en Internet no se hicieron esperar. Muchos fans aplaudieron la creatividad y la sensibilidad del gesto, calificándolo de “hermoso” y “único”. Algunos usuarios defendieron al cantante diciendo que no es más que una forma distinta de guardar recuerdos valiosos.

Sin embargo, también abundaron las críticas. Hubo quienes tacharon el acto de “extraño”, “incómodo” e incluso “antihigiénico”. Para ese sector del público, los cuadros cruzan un límite innecesario en el intento de darle un significado artístico a momentos de la vida familiar.

Así fue como lo contó Camilo:

¿Cómo ha evolucionado la relación entre Camilo Echeverry y Evaluna Montaner desde que se conocieron?

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se conocieron en 2014 durante un evento en Bogotá, donde fueron contratados como presentadores para el lanzamiento de un shampoo infantil. En ese momento, ambos tenían pareja, así que no hubo flechazo inmediato. Sin embargo, un año después, Evaluna encontró un disco que Camilo le había regalado y decidió escribirle por Twitter. Ese mensaje fue el inicio de una conversación diaria que se volvió cada vez más íntima. Fue Evaluna quien pidió su número de WhatsApp, y desde entonces comenzaron a hablar todos los días, compartiendo fotos, rutinas y hasta videollamadas. La relación se formalizó en 2016, cuando ella le preguntó si quería ir al cine en Colombia, y él respondió con un romántico “¿Quieres ser mi novia?”.

Después de tres años de noviazgo, Camilo y Evaluna se comprometieron en 2018 y se casaron el 8 de febrero de 2020 en una ceremonia íntima en Miami, rodeados de familiares y amigos. Desde entonces, han formado una familia con sus dos hijas nacidas en 2022 y 2024. La pareja ha compartido su vida con millones de seguidores a través de redes sociales y YouTube, mostrando desde momentos románticos hasta su día a día como padres. En febrero de 2025, renovaron sus votos matrimoniales en Guatemala, reafirmando su amor con emotivos discursos y tatuajes conmemorativos. Evaluna incluso usó los mismos zapatos de su boda original, mientras Camilo le dedicó una canción inédita.

Aunque su relación parece sacada de un cuento de hadas, no han estado exentos de polémicas y momentos difíciles. Camilo ha confesado públicamente que al inicio tuvo dudas sobre si su relación funcionaría, pues sentía que Evaluna era “demasiada mujer” para él. En varias entrevistas y lives, han hablado de sus diferencias, desde problemas de convivencia, hasta separaciones temporales por giras o embarazos. En 2025, Evaluna regresó sola a Miami días antes del nacimiento de su segunda bebé, mientras Camilo seguía en Europa, lo que generó rumores de crisis. Sin embargo, ambos han aclarado que su amor sigue firme, y que el matrimonio para ellos es una elección diaria que requiere esfuerzo, comunicación y entrega