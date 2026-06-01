¡Diana Bovio rompe el silencio! Revela que encontró a un hombre dentro de su casa, ¿la lastimaron? | VIDEO

Diana Bovio reveló que en una ocasión encontró a un hombre dentro de su departamento, como anteriormente contó Cazzu, cuando regresó a casa. La actriz relató cómo ocurrió el incidente y explicó que, tras lo sucedido, tomó la decisión de mudarse.

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Diana Bovio habla del día que encontró a un hombre en su casa. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Diana Bovio que la puso en riesgo?

En entrevista con Yordi Rosado, Diana Bovio relató que la experiencia ocurrió cuando regresó sola a su departamento después de una jornada de trabajo. Según contó, al entrar no encendió de inmediato las luces porque el lugar era pequeño y la iluminación de la sala alcanzaba parte de la habitación.

“Llegué al departamento y como que con la luz que entraba de la sala a mi cuarto, era un departamento muy chiquito. Como que no prendí la luz de mi cuarto, solo me metí con la luz que había, me empecé como a quitar los zapatos y así. De pronto sentí como que alguien me estaba viendo, volteé y solo vi una figura de un hombre. Esto nunca lo he contado así en cámara, pero sí vi la figura de un hombre que estaba parado”. Diana Bovio.

Sin embargo, explicó que la imagen apareció apenas por un instante y que trató de convencerse de que se trataba de una confusión provocada por la oscuridad.

“Fue un segundo, o sea, que dije, volteé. Y luego volví a voltear y dije: ‘Ay’. Y había una planta y dije: ‘Fue la planta’. O sea, claro, me imaginé algo. Pasaron como 30 segundos y se escuchó un balazo afuera de mi departamento en el edificio que estaba en contraesquina y una mujer empezó a gritar: ‘¡Lo mataron! Lo mataste, lo mataste’”, narró la actriz de la serie Mentiras.

Diana Bovio contó que intentó averiguar qué estaba ocurriendo desde la ventana. “Yo como que me quise asomar. Había un árbol muy grande afuera de la ventana, pero sí vi que estaba la policía y vi que había gente ahí, como algo había pasado. Y dije: ‘No, pues quién sabe, mañana busco en las noticias qué pasó’”.

Al día siguiente decidió investigar el caso y encontró información sobre un operativo policial ocurrido en el inmueble cercano. “Me despierto y busco en las noticias y aparentemente había en ese edificio un hombre que tenía secuestrada una mujer. Llegó la policía por ella y el chavo intentó escapar y le dispararon y lo mataron”, relató.

Lo que más la sorprendió ocurrió cuando vio la imagen publicada en la prensa. “Y cuando veo la foto del chavo en el periódico, era idéntico a la persona que yo vi en mi cuarto, o sea, la ropa era así idéntica”, destacó la actriz.

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Diana Bovio y la historia que vivió en su departamento. / Redes sociales

¿Diana Bovio tiene un don tras experiencia “paranormal”?

Tras relacionar la figura que vio en su habitación con la fotografía que apareció al día siguiente en las noticias, Diana Bovio reconoció que el episodio la dejó pensando durante mucho tiempo. La actriz contó que la experiencia la impactó al grado de buscar orientación con una persona dedicada a temas espirituales.

“Como que sí me quedé así súper traumada. Me acuerdo que le escribí a Mica Vidente, que lee las cartas y que se sabe de eso. Le dije: ‘Ven a mi casa, tipo, hazme algo aquí, una limpia o algo’”, recordó la cantante.

Según relató, durante esa conversación recibió un comentario relacionado con una supuesta sensibilidad para percibir situaciones fuera de lo habitual.

“Sí me dijo: ‘Oye, pues que tú tienes el don como de ver cosas más allá, puedes no quererlo y como cerrarlo o puedes estar abierta’”, dijo.

Sin embargo, Diana Bovio aseguró que su respuesta fue inmediata y que no tenía interés en desarrollar esa posibilidad. “Le dije: ‘No, cierra todo. Yo sí, yo no quiero estar viendo nada’”, expresó entre risas al recordar aquella reacción.

Con el paso del tiempo, la actriz reflexionó sobre lo ocurrido y compartió la interpretación personal que le dio a aquel momento.

“Me acuerdo que hice una oración por esa persona, como que dije: ‘Bueno, a lo mejor se me apareció a mí como diciendo, ya me voy de este mundo, pidan por mí, ¿no?’ Eso fue lo que yo sentí”. Diana Bovio

Además, reconoció que inicialmente sintió miedo al descubrir el parecido entre la figura que vio y la imagen publicada en el periódico, aunque después comenzó a verlo desde otra perspectiva.

“Me dio miedo y luego como que dije: ‘A lo mejor esta persona necesitaba esa última conexión con el mundo para decir que no se olviden de mí’”.

“Yo nunca fui ni tan esotérica ni de esa onda, pero como que a partir de esa experiencia dije: ‘No, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vamos a creer que claro que se puede?’”, concluyó Diana Bovio, de Mentiras, la serie, donde Belinda fue nombrada como “la nueva cantante de señoras dolidas”.

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¿Presencia en su casa? Diana Bovio cuenta la experiencia que la hizo buscar ayuda espiritual. / Redes sociales

¿Quién es Diana Bovio?

Diana Bovio es una actriz mexicana nacida el 28 de febrero de 1989 en Monterrey, Nuevo León. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una carrera principalmente en el teatro, el cine y la televisión.

Sus primeros trabajos incluyeron montajes teatrales como Los Bonobos, Verdad o reto y Forever Young, Never Alone, producciones con las que comenzó a consolidar su presencia sobre los escenarios.

Su incursión en el cine llegó con distintos proyectos, pero uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en 2016, cuando protagonizó la película 1974: La posesión de Altair, este largometraje marcó su primer papel principal en la pantalla grande y le permitió ganar mayor visibilidad dentro del cine mexicano contemporáneo.

Además de su faceta como actriz, Diana Bovio tiene vínculos con el ámbito musical. Es hermana menor de la cantante Marcela Bovio y, durante 2006, participó como corista en algunas presentaciones en vivo de la agrupación Stream of Passion.

Desde entonces Diana Bovio ha continuado enfocada en su carrera artística, alternando proyectos en diferentes formatos y géneros dentro del entretenimiento, una de las más populares como Mentiras, la serie, y La posesión de Altair.

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