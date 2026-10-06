El Bogueto, ¿se cansó de los conciertos masivos? Responde luego de que le aventaran bebida y bajara del escenario

Luego de que hace unos meses Bogueto protagonizara otra polémica al explotar contra un reportero por compararlo con El Malilla, unos videos bastaron para volver a colocarlo en el centro de la conversación. Las imágenes mostraban al cantante dejando el escenario en plena presentación en Coscomatepec, Veracruz, desatando rumores de que había abandonado el concierto antes de tiempo. Ante la controversia y las críticas en redes sociales, el intérprete decidió dar su versión de los hechos y aclarar qué ocurrió realmente aquella noche.

Mira:Tras muerte de amigo del Bogueto, Mhoni vidente predice devastadora pérdida ¿Luto en el reguetón mexa?

¿Qué pasó entre el Bogueto y un asistente durante el concierto en Coscomatepec?

La controversia comenzó después de que circularan grabaciones tomadas por asistentes a la Feria de Coscomatepec. En algunos de los videos se observa a Bogueto interactuando con los presentes e incluso lanzando agua hacia la zona del público como parte del ambiente del espectáculo.

Momentos después, una persona aparentemente respondió desde la audiencia y el líquido terminó llegando nuevamente hacia el escenario. Tras ese intercambio, el cantante decidió retirarse acompañado por integrantes de su equipo, situación que desató especulaciones sobre una posible molestia o un supuesto abandono del concierto.

Lee: Yeri MUA dedica mensaje a la novia del Bogueto tras rumores de infidelidad con Bellakath: “Me funaste a mí”

😳 El Bogueto canceló su presentación en Coscomatepec 🎤, luego de un incidente con un fan. Según se observa en un video 🎥, el cantante lanza agua 💦 y el público responde de la misma manera, arrojándole agua. 💦 Acto seguido, El Bogueto abandona el escenario. 🤡🤡 https://t.co/sZlIVnaX8p — Quadratín Veracruz (@Quadratin_Ver) October 3, 2026

¿Qué dijo el Bogueto tras la polémica por bajarse del escenario en Veracruz?

Luego de que se viralizaran videos de su presentación en la Feria de Coscomatepec, Veracruz, Bogueto respondió a quienes lo acusaron de abandonar el concierto antes de tiempo. El cantante aseguró que sí se retiró tras un altercado con una persona del público, pero negó haber dejado el espectáculo inconcluso.

Según explicó, su molestia surgió porque, desde su perspectiva, no recibió únicamente agua. “No es lo mismo aventar agua que te estén aventando una cerveza”, señaló al justificar su reacción y aclarar lo ocurrido sobre el escenario.

Además, sostuvo que decidió retirarse para evitar una confrontación mayor y defendió que cumplió con su compromiso ante los asistentes. “Yo di el show completo. Completo, completo, completo”, afirmó. Incluso reconoció que abandonó el escenario, pero insistió en que ocurrió cuando el evento estaba por concluir: “Sí me bajé, ya fue al final”.

Te puede interesar: El Bogueto responde tajante a los rumores de romance con Bellakath, ¿lo confirma? “Es parte de la rutina”

Bogueto / Instagram

¿Cómo respondió el Bogueto a las críticas en redes sociales?

Además de aclarar lo ocurrido, Bogueto respondió a la ola de comentarios que inundó plataformas digitales tras la difusión de los videos. El reguetonero consideró que muchas de las críticas provinieron de personas que no siguen habitualmente su carrera o que desconocen el contexto completo de lo sucedido.

Pese a la polémica, evitó engancharse en una discusión y prefirió enviar un mensaje positivo a sus seguidores: “Bendición pa todo el mundo, bendición pal que apoya”, expresó en respuesta a quienes le mostraron respaldo durante la controversia.

Luego de defender su versión de los hechos, Bogueto aseguró que está concentrado en su música y en los lanzamientos que prepara para los próximos meses: “Música es lo que viene”, adelantó el cantante, restando importancia a la controversia que dominó la conversación en redes sociales.