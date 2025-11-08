Exvocalista de La original banda el limón los demanda por uso de su imagen y regalías ¡No le dan la cara!

A principios de enero de 2024, La original banda limón anunció la salida definitiva de uno de los vocalistas, Kevin Melendres, quien perteneció por poco más de 6 años. A través de un comunicado emitido por la agrupación ese mismo día la banda informó que ya no formaría parte como vocalista ni integrante, debido a desacuerdos relacionados con conductas que afectaron su desempeño profesional y no coincidían con los valores del grupo

Kevin Melendres comenzó una etapa como solista y negó haber tenido conductas inapropiadas. En entrevista para TVNotas revela cómo va la demanda contra la banda,a quien exige el cumplimiento de su contrato y su liquidación. ¡Te contamos todos los detalles!

Kevin Melendres da detalles de la demanda contra La original banda limón / Redes sociales

¿Qué pasó con Kevin Melendres y La original banda limón?

La salida de Kevin del grupo causó controversia. La banda banda limón comunicó que Kevin ya no formaría parte de sus filas debido a actitudes que afectaban su rendimiento y la calidad musical del grupo.

Por su parte, Kevin ha negado cualquier comportamiento inapropiado y afirma haber sido tratado de manera injusta. A través de entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha dejado claro que busca resolver el conflicto de manera legal, mientras sigue trabajando y promocionando su música.

Aunque han circulado rumores sobre faltas a compromisos, consumo de bebida o problemas personales, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente. Kevin se mantiene firme en su postura y enfocado en su crecimiento profesional.

“Duré seis años en la banda Limón trabajando y no fue la manera correcta en la que salí la banda, creo que la forma en la que actuaron demuestra falta de profesionalismo, valores, lo único que estoy exigiendo es lo que me pertenece, es lo que me corresponde algo legal”, dijo Kevin en entrevista con TVNotas.

¿Por qué Kevin Melendres demandó a La original banda limón y qué exige?

Kevin Melendres explicó a TVNotas que la demanda tiene que ver con liquidación, regalías y uso de su imagen en grabaciones. “Sinceramente los licenciados se encargan de esto. Yo estoy enfocado en la música para mi público. Lo único que puedo decir es que el tema va avanzando y a ellos les diría que se reporten para solucionar este tema”, señaló.

Kevin enfatizó que, pese al conflicto, su trabajo no se ve afectado: “No me afecta, sigo trabajando, haciendo música y promociones. Simplemente lo que reclamo es algo legal que me pertenece, pero en lo demás sigo trabajando por mi cuenta”. El cantante espera que la banda se comunique para resolver la situación y cumplir con lo que legalmente le corresponde.

¿Quién es Kevin Melendres, exvocalista de La original banda el limón?

Kevin Melendres es un cantante mexicano que alcanzó fama como vocalista de La original banda el limón, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música regional mexicana.

Después de varios años en el grupo, Kevin decidió emprender su camino como solista, explorando su propio estilo y lanzando proyectos independientes, como su reciente disco “Cosecha de Éxitos, Vol. 1”, que ha recibido buena aceptación del público.

Su nombre también ha sonado en los medios por la demanda legal que interpuso contra La original banda el limón, reclamando el uso de su imagen, regalías y liquidación, después de considerar que su salida no fue manejada de manera justa.

