Exactriz infantil y promesa de televisión mexicana se alejo del medio para sacar fotos: así luce hoy

A lo largo de los años, se ha visto a varias figuras debutar en la televisión y la música. En algunos casos, grandes promesas deciden simplemente abandonar los reflectores para seguir otro tipo de sueños. Tal es el caso de Graciela Mauri, hermana de Tono Mauri, quien, pese a gozar de gran éxito, en su momento decidió alejarse del medio artístico, ¿qué pasó?

Graciela Mauri y Daniela Aedo / Redes sociales

¿Quién es Graciela Mauri, hermana de Tono Mauri?

Graciela Eugenia de la Caridad Mauri Villariño, nombre real de Graciela Mauri, nació el 8 de septiembre de 1968, en la Ciudad de México. Es hermana menor de Tono Mauri, actor y cantante que llegó a formar parte del extinto grupo ‘Fresas con crema’.

Desde que era pequeña, mostró interés por el medio artístico. Con apenas seis años, debutó en la telenovela ‘Mundo de juguete’ como protagonista. Esto, luego de participar en un concurso de talentos, donde quedó en segundo lugar.

A partir de allí, participó en varias telenovelas y programas. Estos son algunos de los más famosos:

Gotita de gente

Cómo duele callar

Sueños y caramelos

Mujer casos de la vida real

Siempre en domingo

Hazme reír y serás millonario

También llegó a incursionar en el mundo de la música. Estos son los 5 álbumes que lanzó:

Graciela Mauri

Entre tú y yo

Graciela

A mi manera

El cubo de Donalú

Con el pasar de los años, su actividad en el medio fue cada vez menor hasta el punto de tomarse largas pausas. Su última aparición en pantalla fue en ‘Gloria Trevi: Ellas soy yo’, en la que interpretó a Melina. Cabe destacar que este regreso vino tras 11 años de ausencia en televisión.

¿Por qué Graciela Mauri se alejó de la televisión?

Tras su pequeño regreso a la televisión en 2023, la actriz y cantante Graciela Mauri volvió a su trabajo como fotógrafa, especializada en retratos e imágenes editoriales. La celebridad de hoy 56 años presume sus proyectos, principalmente en Instagram, cuenta en la que tiene más de 97 mil seguidores.

A pesar de que no se arrepiente de su etapa artística, Graciela ha dicho en muchas ocasiones que está muy feliz, ya que, tras retirarse, pudo cumplir sus sueños y enfocarse en la familia.

“El éxito no está en la fama que puedas llegar a tener. Siempre y cuando tú hayas hecho lo que tú querías hacer y des lo mejor de ti, serás exitoso” Graciela Mauri

Sobre su pasión por la fotografía, ha dicho: “El proceso de selección de las imágenes fue bonito y complicado, pues dejé fuera muchos momentos con mi familia. Gracias a que casi siempre cargo con una cámara pude inmortalizar esta y otras cosas”.

Graciela Mauri / Redes sociales

¿Quién es el esposo de Graciela Mauri?

El esposo de Graciela Mauri es el empresario Héctor Lostenau. Se casó con él en 1995 y tuvieron tres hijos juntos. En 2021, celebraron la renovación de sus votos matrimoniales y, en una entrevista que le hicieron en ese entonces, ella se dijo muy feliz y enamorada.

“Le doy gracias a Dios por todos estos años de dejarme estar con una persona maravillosa, que me apoya el cien en todo, está conmigo siempre, en las buenas y en las malas… es el amor de mi vida y el padre de mis hijos que Dios me mandó, gracias, porque es el mejor que podían haber tenido mis hijos”, manifestó.

Si bien muchos fans han pedido que vuelva a la televisión, Graciela ha dejado claro que ya no le interesa tanto el mundo artístico y ahora solo quiere vivir en paz con su familia.

