Filtran video de la policía al llegar a la casa de Lupita TikTok tras la muerte de su bebé

En medio del escándalo que rodea a Lupita TikTok, una influencer mexicana que recientemente perdió a su hija recién nacida, un nuevo capítulo se sumó a la tragedia: en redes sociales comenzó a circular un video donde se observa la presunta llegada de elementos de la policía ministerial a su domicilio.

Recordemos que el pasado 10 de mayo, en pleno marco de la celebración del Día de las Madres, trascendió la noticia de que Ricardo N, padre de la bebé, había sido detenido. El padre de Lupita ya se ha pronunciado al respecto, pero hasta ahora se ha filtrado la información sobre la detención.

Ricardo ‘N’ fue detenido el pasado sábado 10 de mayo. / Redes sociales.

¿Qué muestra el video filtrado en casa de Lupita TikTok?

La grabación, realizada aparentemente por un vecino desde la oscuridad de su hogar, muestra un vehículo blanco estacionado frente a un domicilio de la colonia Santa Isabel, en el estado de Nuevo León. En el clip, varios agentes uniformados descienden del auto y se aproximan a la vivienda, sin que se tenga certeza de si ingresaron o realizaron una detención.

Esta supuesta intervención coincide con los testimonios del padre de Lupita, quien aseguró que su hija solo tuvo tiempo de sacar “ropa y maquillajes” antes de que las autoridades aseguraran la propiedad.

¿Por qué fue detenido el padre de la bebé de Lupita TikTok?

La noticia del fallecimiento de la bebé de Lupita conmocionó a sus seguidores. La menor había sido hospitalizada semanas antes y, tras una intensa lucha por su salud, su cuerpo no resistió. Aunque los detalles médicos no han sido divulgados, las especulaciones en redes no se han hecho esperar.

Lo que sí ha sido confirmado es que Ricardo N, padre de la pequeña, fue detenido por las autoridades. El hombre enfrenta una acusación por presunto abuso, ya que se presume que Lupita no estaba en condiciones de consentir una relación por presentar una discapacidad cognitiva.

En diferentes medios aseguran que Ricardo N podría pasar hasta 14 años en prisión y si eso fuera poco, los padres de la joven serían acusados de cómplices al haber permitido la unión de ambos. Esto solo en caso de comprobar su discapacidad entonces era responsabilidad de ellos velar por su integridad.

¿Dónde está James Flores, el mánager de Lupita TikTok?

Una de las preguntas más frecuentes que circulan en redes tras el escándalo es: ¿qué ha pasado con James Flores, el representante de Lupita TikTok? En momentos en los que la joven enfrenta un proceso doloroso y mediático, muchos usuarios han señalado su ausencia como sospechosa.

Algunas versiones apuntan a que Flores podría haberse fugado, luego de que circularan acusaciones de explotación laboral en su contra. Según testimonios de usuarios y personas cercanas al caso, el mánager habría estado quedándose con la mayor parte de los ingresos generados por Lupita, mientras ella vivía en condiciones precarias.

“Muchos dicen que James ya se desapareció porque saben que le espera un proceso legal”, comentan en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Esta situación abre la posibilidad de que, si se confirman estos hechos, el representante enfrente cargos por abuso de confianza o explotación, lo que agravaría aún más el escenario legal que rodea a la influencer.

