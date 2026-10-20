¿Jorge D’Alessio entrará a quirófano de emergencia? Tras caída en concierto en Pachuca revela su estado de salud

La aparatosa caída que sufrió Jorge D’Alessio, integrante de Matute, durante un concierto en la Feria San Francisco Pachuca 2026 encendió las alarmas entre sus seguidores. Aunque en un principio aseguró que todo había quedado en un susto, horas después confirmó su estado de salud. ¿Se alejará de los escenarios? ¡Entérate!

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Jorge D’Alessio sufrió caída en Pachuca / Redes sociales

¿Cómo fue la caída de Jorge D’Alessio en el concierto de Matute en Pachuca?

La caída de Jorge D’Alessio ocurrió la noche del viernes 16 de octubre de 2026. Matute se presentaba en la Feria San Francisco Pachuca 2026, en el Teatro del Pueblo.

El cantante recorría la pasarela mientras convivía con el público. No notó que la estructura se terminaba, dio un paso más y cayó hacia el área de producción, donde faltaba una barra de contención.

Los integrantes de Matute dejaron de tocar al ver que Jorge no se levantaba. Tras unos segundos de tensión, el vocalista se reincorporó y terminó el concierto.

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#VIRAL Jorge D’Alessio sufrió una brutal caída en pleno concierto de Matute en Hidalgo. Matute ofrecía el concierto y mientras interactuaba con el público, no prestó atención y terminó en el suelo. Jorge explicó, en un video, su corte en la ceja izquierda, el enrojecimiento en uno de sus brazos y la lesión en su dedo. Confirmó que no pasó a mayores y se encuentra bien. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 17, 2026

¿Qué dijo Jorge D’Alessio sobre su caída del escenario?

Jorge D’Alessio explicó que los reflectores y la emoción con sus fans lo traicionaron. Se acomodó los lentes para protegerse de la luz, perdió visibilidad y no vio dónde terminaba la pasarela.

“No vi. Por los seguidores no vi el final de la pasarela. Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba. Entonces, pisé muy duro y me fui”. Jorge D’Alessio

Mostró una cortada en la ceja izquierda y una lesión en un dedo de la mano izquierda. Aceptó que sangró bastante, pero lo tomó con humor: “Pero terminamos el show. ¿Sabes qué? Dios nos bendice, y bueno, aplicamos el ‘juangabrielazo’”.

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Comunicado sobre el estado de Jorge D’Alessio / Instagram

¿Qué lesiones sufrió Jorge D’Alessio tras caer del escenario?

Aunque inicialmente aseguró que se encontraba bien, una vez que regresó a la Ciudad de México decidió acudir al Hospital Ángeles para realizarse estudios y descartar lesiones de mayor gravedad.

Desde el hospital compartió imágenes de los golpes que sufrió en el rostro y en las extremidades, además de la notable inflamación que presentaba en una de sus muñecas: “Ya estoy en México, en el Hospital Ángeles, vamos a empezar radiografías, un poco de cómo nos fue”, comentó el músico. Más adelante agregó:

“Hay que checar que todo esté bien, sobre todo el hombro y la muñeca, que está muy inflamada”. Jorge D’Alessio

Después de ser valorado por especialistas en ortopedia y traumatología llegó el diagnóstico definitivo: una fractura en la muñeca izquierda.

¿Jorge D’Alessio podrá seguir tocando con Matute tras la fractura?

A pesar de la lesión, el propio cantante compartió una noticia que tranquilizó tanto a sus fans como a sus compañeros de banda: “Sí me fracturé la muñeca, pero sí voy a tener movilidad en los dedos para tocar. Eso es una buena noticia, pero sí voy a tener que tenerla inmovilizada”, explicó.

Además de la fractura, el integrante de Matute reveló que presentaba molestias en el hombro derecho y dificultades para levantar el brazo. Sin embargo, las radiografías descartaron daños visibles en esa zona.

“En cuanto al hombro, pues salieron muy bien las radiografías. Me cuesta trabajo levantar el brazo derecho y me dice el doctor que eso puede ser normal, pero si después de tres días me sigue costando mucho trabajo, entonces tendríamos que hacer una resonancia magnética para checar que no me haya lastimado el ligamento del brazo”, detalló.

Por ahora, Jorge D’Alessio deberá permanecer bajo observación y cuidar su recuperación. Sin embargo, el cantante se mostró optimista y agradecido por el apoyo de sus seguidores.