Marichelo publica misterioso mensaje tras escándalo de infidelidad de Jorge D’Alessio ¿Indirecta?

La relación entre Marichelo y Jorge D’Alessio se encuentra en el centro de la conversación mediática luego de que trascendiera una presunta crisis matrimonial vinculada a supuestas infidelidades. La información comenzó a circular a partir de reportes de periodistas especializados en espectáculos, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales y el seguimiento puntual de los movimientos de ambos.

Te puede interesar: Jorge D’Alessio revela que Marichelo salvó la vida de su hijo tras mordida de tiburón, ¡revela más detalles!

Jorge D’Alessio y su esposa / Redes sociales

¿Por qué se habla de una supuesta separación entre Marichelo y Jorge D’Alessio?

Los rumores sobre una posible separación surgieron a partir de información difundida por la influencer Jacqueline Martínez, conocida como “Chamonic”, quien aseguró que la pareja estaría atravesando una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente.

“Marichelo y Jorge D’Alessio estarán pasando por una fuerte crisis matrimonial. Incluso, ya se habla de separación tras una supuesta infidelidad... En el perfil de Marichelo ya no aparecen fotos con Jorge; todo indica que fueron archivadas o eliminadas” Chamonic

Además, destacó un cambio en la interacción digital entre ambos:

“Ella ya NO lo sigue, pero él sí la sigue a ella”. Chamonic

A estos indicios se sumó el hecho de que la actriz compartió en redes sociales imágenes del cumpleaños de su madre, en el que aparece acompañada de su familia, sin la presencia del músico. Sobre esto, Chamonic comentó:

“Marichelo hoy está muy tranquila celebrando el cumpleaños de su mamá, rodeada de su familia; lo que llamó la atención es que Jorge NO ha publicado absolutamente nada”. Chamonic

Por su parte, el integrante de Matute publicó historias junto a sus hermanos, donde escribió: “El corazón sana y se levanta cuando estamos los tres juntos”. Cabe señalar que, según estos reportes, la última vez que fueron vistos juntos habría sido el 17 de marzo.

Te puede interesar: Tiburón muerde al hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio: tenía “la pierna llena de sangre”

Jorge D’Alessio y su esposa / Redes sociales

¿Qué se sabe de la presunta infidelidad de Jorge D’Alessio? Esto dijo Javier Ceriani

Hace unas horas, el periodista Javier Ceriani difundió una versión más amplia sobre el origen de la supuesta crisis, asegurando que estaría relacionada con situaciones ocurridas en Tulum.

“Estoy en condiciones de confirmar para toda la industria… que la separación oficial… tiene que ver con lo que descubrió Marichelo... Marichelo habría descubierto encuentros en el departamento de Tulum de su pareja”. Javier Ceriani

También señaló que esta información habría sido conocida por el entorno cercano de la actriz:

“La familia de ella lo sabe… están tratando de hacer control de daños... Marichelo le habría reclamado a la vocalista de por qué no le contó, si ella sabía que su esposo volvió al camino de la bisexualidad” Javier Ceriani

El comunicador agregó que el tema habría generado tensión incluso durante una reunión familiar: “En la fiesta familiar se habló muchas cosas”. Estas declaraciones no han sido confirmadas por los involucrados por lo que quedan en calidad de rumor.

Te puede interesar: Lupita D’Alessio necesita una delicada cirugía y sus hijos estarían peleados, según reportes

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio desatan rumores de separación / IG: @macpuente / @jorgedalessio

¿Marichelo lanzó una indirecta a Jorge D’Alessio tras el escándalo?

En medio de la conversación digital, usuarios retomaron una publicación de Marichelo Puente en sus redes sociales, en la que compartió un video del mar acompañado de un mensaje que fue interpretado como una posible indirecta.

“Hoy estoy aquí para sanar, para darte las gracias porque él está bien y seguir porque ya pasó” Marichelo Puente

El mensaje fue publicado tras el accidente de su hijo en Tulum, pero en el contexto actual ha sido relacionado por algunos internautas con la situación personal que enfrenta.

Hasta ahora, la actriz no ha emitido declaraciones directas sobre los rumores de crisis o una posible separación.

Por su parte, y ante el incremento de especulaciones, Jorge D’Alessio fue cuestionado por medios de comunicación, donde rechazó hablar a detalle sobre su vida privada:

“Los medios de comunicación viven con la arrogancia de creer que un artista tiene que dar explicaciones de su vida privada… De mi vida personal nunca he hablado. No voy a empezar hoy” Jorge D’Alessio

No obstante, la conductora Linet Puente aseguró haber hablado con el músico, quien reconoció una situación complicada Posteriormente, el cantante compartió un mensaje en redes sociales en el que reiteró su postura de mantener la discreción:

“La madre de mis hijos y yo hemos sido muy prudentes y lo seguiremos siendo, y las cosas que se deben de ver en casa, se verán en casa”. Jorge D’Alessio

Hasta el momento, ni Marichelo Puente ni Jorge D’Alessio han confirmado una separación de manera oficial.

Te puede interesar: ¡Inútiles! Jorge D’Alessio explota contra las autoridades por nuevo robo a Matute en Guanajuato