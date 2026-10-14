Litzy y el chef Poncho Cadena, ¿se casaron a escondidas? La cantante aparece con sospechosos anillos VIDEO

En su regreso por los pasillos de Televisa, Litzy sorprendió al aparecer con anillos luego de sincerarse sobre su relación con Poncho Cadena. Cabe recordar que semanas atrás la pareja se mostró entusiasta ante la idea de llegar al altar, pese a que antes se rumorara que su boda había sido cancelada. ¿Se casaron a escondidas? ¡Te contamos los detalles!

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¿Litzy y Poncho Cadena se casaron a escondidas? / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de que Litzy y Poncho Cadena habían cancelado su boda?

En septiembre de 2024, Litzy confirmó que su boda con Poncho Cadena, aparentemente programada para octubre, habría sido cancelada. De acuerdo con la intérprete de ‘Quisiera ser mayor’, nunca existió una fecha concreta y el enlace no podría llevarse a cabo debido a los compromisos laborales de ambos.

“No hay mucha actualización porque, según nosotros, nos casábamos el 11 de octubre, ¡claro que no! Ha sido complicado porque los dos hemos estado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas”. Litzy

Ante la incógnita sobre lo que pasaría con su compromiso, el chef Cadena fue cuestionado por la prensa durante la presentación de MasterChef 24/7 en mayo de 2026. Según explicó el chef, él se adelantó a dar una fecha sin tomar en cuenta sus compromisos laborales.

“Pausamos lo de la boda con Litzy porque a ella le salió trabajo; fue así, la vida por algo manda cosas… Quiero aclarar que estamos perfectos, vivimos juntos”. Poncho Cadena

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Litzy y Poncho Cadena desatan sospechas de boda secreta. / Foto: Redes sociales

¿Litzy y Poncho Cadena advirtieron que se casarían a escondidas?

Ante los dimes y diretes que generaron sus declaraciones, la pareja reapareció frente a la prensa previo al final de MasterChef 24/7 donde aseguraron que la supuesta cancelación de su boda nunca había existido porque no hubo planes , pero no descartaron llegar al altar en un futuro.

“Llevamos dos años juntos, vivimos juntos desde hace dos años. La idea es casarse”, expresó el chef, mientras que Litzy señaló que le gustaría tener un evento íntimo y bromeó sobre las preguntas constantes que rodean su relación.

“Queremos algo bien íntimo, pero más adelante les contaremos.Sí nos queremos y amamos mucho, nos vamos a casar. ¡No se preocupen!” Litzy

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Litzy y Poncho Cadena desatan sospechas de boda secreta. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se dice que Litzy y Poncho Cadena se casaron a escondidas?

Tras sus últimas declaraciones, Litzy, quien se especulaba que sería parte de La granja VIP 2026, sorprendió al aparecer en los pasillos de Televisa, pero lo que más llamó la atención fueron los anillos que lucía en una de sus manos, aparentemente de boda. Pese a que no dio detalles, dejó entrever que podría haberse casado a escondidas.

“Ya están los dos ahí. Ya no les voy a contar nada. Yo les dije, ya no les voy a decir nada porque luego empiezan que cómo, y cuándo es y para cuándo y por qué, y qué vestido te vas a poner. Ya luego les cuento”. Litzy

En otro encuentro con los medios, la cantante mostró sus dos anillos, pero prefirió mantener el misterio sobre su relación, asegurando: “ Se enterarán poco a poco ”. Por ahora, no es un hecho que Litzy y Poncho Cadena ya se hayan casado, pero la reciente aparición de la cantante comienza a generar dudas. ¿Hubo una boda secreta?

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