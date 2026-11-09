Litzy y el chef Poncho Cadena, ¿tuvieron boda secreta?: La cantante sorprende al confesar: “Ya estoy casada”

A casi un mes de que Litzy y el chef Poncho Cadena levantaron sospechas de haberse casado a escondidas tras aparecer con misteriosos anillos, la intérprete de éxitos como ‘Quisiera ser mayor’ dijo estar cansada de preguntas sobre su relación, pero sorprendió al hacer uan inesperada revelación. ¿Confirmó matrimonio? ¡Te contamos los detalles!

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¿Litzy confirma que se casó con el chef Poncho Cadena? / Foto: Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de que Litzy y el chef Poncho Cadena se casaron a escondidas?

Meses después de que Litzy y Poncho Cadena negaron haber estado en planes de boda durante el año pasado, la exparticipante de MasterChef Celebrity México fue captada en los pasillos de Televisa, donde sorprendió a propios y extraños al aparecer con misteriosos anillos.

En un encuentro con los micrófonos de Televisa Espectáculos, Litzy dejó entrever que existía la posibilidad de que regresara a las telenovelas; sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus anillos y las palabras que dijo al hablar de ellos:

“Están los dos ahí. Ya no les voy a contar nada. Yo les dije, ya no les voy a decir nada porque luego empiezan que cómo, y cuándo es y para cuándo y por qué, y qué vestido te vas a poner. Ya luego les cuento”. Posteriormente, en un nuevo encuentro con los medios, expresó: “Se enterarán poco a poco”, dejando entrever una posible boda a escondidas.

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Litzy apareció con misteriosos anillos. / Cortesía

¿Litzy confirma que se casó a escondidas con el chef Poncho Cadena?

En un nuevo encuentro con la prensa, Litzy volvió a ser cuestionada sobre los temas del amor. Sorpresivamente y entre risas, la cantante y actriz expresó: “Seguirán esperando, yo ya estoy casada, no sé qué estén esperando, todo está increíble. Ustedes investiguen”.

Pese a que no quiso dar detalles de su posible boda a escondidas, la intérprete de “No te extraño” dijo estar cansada de las preguntas constantes sobre su boda con el chef Poncho Cadena; además, dejó en intriga que las siguientes declaraciones sean sobre una boda que ya se realizó, un futuro enlace matrimonial o incluso un bebé.

“Me da flojera tenerles que contar exacto qué día, por qué, a qué hora, qué me voy a poner. O sea, no, pues esperan una sorpresa y ya. ¿No? Está más chido. Es una etapa muy bonita la que estoy viviendo; me siento muy tranquila, muy plena. Estoy súper feliz con mi trabajo y súper enamorada. Súper contenta de poder compartir mi vida con Poncho”. Litzy

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¿Cómo surgió el amor entre Litzy y el chef Poncho Cadena?

Antes de que se planteara la posibilidad de que Litzy y el chef Ponco Cadena lleguen al altar, la cantante y el chef comenzaron su historia de amor tras concluir su participación en MasterChef Celebrity México 2024. Dentro de los foros de grabación, ambos sintieron una conexión que eligieron no ignorar y comenzaron a salir al concluir el reality, así lo contó una fuente a TVNotas.

A finales del mismo año, Litzy confirmó en el programa ‘Pinky Promise’ de YouTube que estaba saliendo con el chef y dijo haber encontrado el amor. “Pues sí, es verdad. Encontré el amor. Sí, o sea, obviamente fue después de ‘MasterChef’, por supuesto. Ahí nos conocimos y pues vieron lo que todos vieron”, expresó.

Meses después, Litzy y Poncho Cadena confirmaron su compromiso y, aunque al principio se habló de una boda para octubre de 2025, hoy en día prefieren guardar los detalles tras aclarar que mantendrán el posible enlace fuera del ojo público y después darán la sorpresa.

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