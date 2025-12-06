¡Loreto Peralta desata rumores de estrenar romance! ¿Quién es el misterioso galán con quien paseó?

Loreto Peralta encendió rumores de un posible romance luego de ser vista en repetidas ocasiones cerca de un famoso cantante, en eventos y momentos que rápidamente llamaron la atención del público. La joven actriz, que suele mantener discreta su vida privada, se convirtió en tema de interés luego de que estas apariciones despertaran dudas sobre si existe algo más que una simple amistad entre ambos.

No te pierdas: ¡Eva Cedeño y Víctor González de romance secreto tras compartir telenovela! ¿Terminó por la diferencia de edad?

Loreto Peralta fue captada en la Roma con un atractivo acompañante. ¿Será amor o solo amistad? Descúbrelo aquí. / Foto: Redes sociales

¿Con quién fue vista la actriz Loreto Peralta?

Loreto Peralta fue vista caminando por calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México, acompañada del cantante argentino Paco Amoroso. La actriz, que suele mantener su vida personal bajo perfil, fue captada mientras platicaba y reía con el músico durante un recorrido por una de las zonas más concurridas de la capital, escena que inmediatamente desató especulaciones entre sus seguidores.

Las imágenes, tomadas por curiosos que los reconocieron al instante, muestran a ambos paseando con naturalidad, sin evitar miradas ni cámaras, lo que alimentó aún más los rumores sobre una posible cercanía más allá de la profesional.

No te pierdas: ‘Doña Alegría’ asegura que Aarón Mercury anda flechado de Andrea de Nigris; ¿nuevo romance?

¿Qué hay entre Loreto Peralta y Paco Amoroso, el músico que la acompañó en la Roma? / Foto: Redes sociales

¿Cuándo comenzaron los rumores de romance entre Loreto Peralta y Paco Amoroso?

Loreto Peralta sorprendió a todos al aparecer en festivales como Bahidorá y Coachella acompañando al cantante Paco Amoroso. La actriz se dejó ver disfrutando de la música y la vibra de los eventos, llamando la atención por su estilo y presencia. Más allá de ser una compañía, su cercanía con Paco desató especulaciones entre los fans y asistentes, quienes no tardaron en notar la química evidente entre ambos

Paco Amoroso, cuyo nombre real es Ulises Guerriero, nació en Buenos Aires en 1993 y se ha consolidado como una de las figuras más singulares de la música argentina contemporánea. Su recorrido comenzó junto a Ca7riel en la banda Astor y las Flores de Marte, donde exploraron sonidos de rock progresivo, funk y reggae antes de virar hacia el trap latino experimental que los llevó a ganar reconocimiento nacional con temas como “A mí no”, “Piola” y “Jala Jala”. En paralelo, Guerriero inició su propio camino como solista con el lanzamiento de “Todo el día” en 2019, una etapa que más tarde desembocaría en su álbum debut Saeta (2021), un proyecto que fusiona house, funky experimental y trap.

A lo largo de los últimos años, Paco Amoroso ha mantenido una presencia constante en la escena musical, alternando su carrera en solitario con el trabajo en dúo junto a Ca7riel. En 2022 impulsaron su gira Paga Dios World Tour, y en 2024 retomaron la dupla con el lanzamiento de su primer álbum conjunto Baño María, promocionado en Lollapalooza y presentado en el Movistar Arena.

Su participación en los Tiny Desk Concerts en octubre marcó otro momento relevante, acumulando más de 31 millones de reproducciones en seis meses. En marzo de 2025 lanzaron Papota, un EP que reúne las canciones del Tiny Desk y nuevos temas, fortaleciendo la evolución musical que ambos vienen construyendo.

No te pierdas: Héctor Herrera vuelve a creer en el amor y ¡anda en la conquista de Paola Villalobos!: “Quedó fascinado”

¿Será que Paco Amoroso y Loreto Peralta serán el próximo romance del entretenimiento? / Foto: Redes sociales

¿Quién es Loreto Peralta?

Loreto Peralta Jacobson es una actriz que nació en Miami en 2004, pero creció en la Ciudad de México dentro de una familia ligada al mundo empresarial. Hija de Juan Carlos Peralta y Greta Jacobson, y descendiente de Carlos y Alejo Peralta, inició su camino en la actuación a los 8 años, cuando dio vida a Maggie en No se aceptan devoluciones, el éxito cinematográfico que la puso frente al público por primera vez. Desde entonces ha construido una trayectoria que combina cine, televisión y plataformas digitales.

Tras su debut, participó en producciones como La sirenita, donde interpretó a Elle, y más tarde se integró a universos creados por Manolo Caro, como La casa de las flores y Serpientes y Escaleras. En 2021 formó parte de la serie Guerra de vecinos, aunque solo en la primera temporada debido a nuevos compromisos profesionales. Actualmente, Loreto continúa su formación académica en la USC School of Cinematic Arts, donde complementa su experiencia frente a las cámaras con estudios en cine.

No te pierdas: Este fue el cantante que causó controversia por tener un “romance” de 10 años con su propia hija