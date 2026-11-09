Luis Chaparro revela que habitante de LCDLFM no le caía bien, ¿no que eran amigos? : “no me gustó”

A pesar de que ‘La casa de los famosos México 2026’ terminó hace algún tiempo, los exhabitantes siguen dando de qué hablar con sus anécdotas. Tal fue el caso de Luis Chaparro quien reveló los problemas que tuvo con su novia a causa del piropo que le lanzó a Yanet García.

Hoy el influencer nuevamente vuelve a estar en el centro de la conversación al compartir el nombre del habitante con el que muy probablemente no quiera volver a cruzar palabra, ¿quién es y qué dijo al respecto? Te lo revelamos.

¿Quién es Luis Chaparro? / Redes sociales

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¿Quién es el exhabitante de ‘LCDLFM’ que no le agradó a Luis Chaparro?

En un reciente clip que está circulando en redes sociales y que ya se está viralizando, los amigos de Luis Chaparro, exhabitante de la última edición de ‘La casa de los famosos México’, le lanzan una difícil y contundente pregunta, asegurándole que contra viento y marea, tiene que dar dar una respuesta: “Luis, ¿quién de La casa de los famosos no te cayó bien?”.

Por supuesto, el grupito de amigos del influencer le empezó a tirar carrilla, mientras él muy tranquilo respondió a la pregunta que le acaban de hacer:

“Ese Pérez al final no me cayó tan bien (…) no me gustó su manera de actuar en algunas cosas” Luis Chaparro

#LuisChaparro Confiesa En Su Podcast Llamado 5inco Mentarios La Persona Que No Le Cayo Bien En #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/8zCLbZeb5b — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) November 8, 2026

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¿Por qué Luis Chaparro dijo que Ese Pérez era el habitante más falso de ‘La casa de los famosos México’?

Esta no es la primera vez que el creador de contenido se refiere a Ese Pérez, pues tras su salida del reality de convivencia, Luis Chaparro concedió una entrevista en la que mencionó que desde su perspectiva, el habitante más falso de la competencia era Ese.

Luis aseguró que la personalidad del influencer era complicada, pues aunque le encantaba hacer chistes y echar carrilla, Pérez no se aguantaba cuando alguien hacía lo mismo con él.

“Ese Pérez se la pasa haciendo chistes que, si te embarazo, no sé qué... cuando yo quise hacerle un chiste que me contaron y que quise replicar pero que a lo mejor salió mal, ahí él se molestó. Me parece incongruente”, mencionó.

Ese Pérez está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Luis Chaparro y Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México’?

Aunque se pensaba que debido a la edad y a que los dos son creadores de contenido, la amistad entre Luis Chaparro y Ese Pérez iba a ser una de las más significativas de la competencia, lo cierto es que todo se derrumbó el domingo de la tercera eliminación.

Horas antes de la gala, Chaparro, a manera de broma, le preguntó a Pérez si preferiría estar íntimamente con su mamá teniendo el rostro de Megan Fox, o con Megan Fox teniendo el rostro de su mamá, una broma subida de tono que Ese no pudo tolerar, y así lo dejó ver durante el posicionamiento: “Yo quiero que te vayas de la casa porque hace ratito tocaste un chiste que no me gustó nada, comentario de esos tontos que te avientas; me metiste a mi mamá, mi mamá nos está viendo”.

Por su parte Luis Chaparro se mostró muy sorprendido por el reclamo y sin más procedió a ofrecerle una disculpa, aunque más tarde aseguró que el reclamo del influencer a nivel nacional le había parecido innecesario, pues él también había mostrado un humor ácido.

Al finalizar la T4 de ‘LCDLFM’, Luis Chaparro fue cuestionado sobre su relación con Ese Pérez, y aunque aseguró que lo podía saludar con cariño, dijo que con él había ‘pintado su raya’: “Sí me agarró en curva; claramente, yo ya tomo una línea de respeto, por así decirlo. Ya no me puedo llevar de la misma manera, pero el cariño está. Yo lo saludo normal y feliz”.