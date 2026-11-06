Cynthia Klitbo: ¿Arrepentida? Asegura que Ese Pérez es su “hijo” tras ¿casi destruirlo con sus palabras? VIDEO

Semanas han pasado desde que Cynthia Klitbo estalló contra Ese Pérez y lo acusó públicamente de haber “insultado” a Arantza Ruiz durante la última fiesta de La casa de los famosos México 2026. Pese a que el reality show ya llegó a su fin y sus participantes están nuevos proyectos, la polémica volvió a encenderse tras las recientes declaraciones de la ‘villana de telenovelas’ en Pinky Promise. ¿Arrepentida? ¡Aquí te contamos!

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¿Cynthia Klitbo está arrepentida de atacar a Ese Pérez? / Redes Sociales

¿Qué es lo que Ese Pérez le habría dicho a Arantza Ruiz, según Cynthia Klitbo?

Previo a la gran final de La casa de los famosos México 2026, Arantza Ruiz hizo un en vivo en redes en el que Cynthia Klitbo intervino para acusar a Ese Pérez de haber agredido verbalmente a Ruiz en la última fiesta del reality show 24/7, lo que habría ocasionado que la actriz rompiera en llanto.

De acuerdo con la actriz de telenovelas como Teresa, el creador de contenido habría descalificado a vestimenta de Arantza Ruiz, asegurando que lucía como “prostituta”. Ante lo ocurrido, Cynthia lanzó un contundente mensaje contra su excompañero de reality.

“Arantza se la pasó todo el día llorando con sus papás porque Ese Pérez dijo que traía look de prostituta... Nada más para que vean por quién van a votar. Hagan héroes a la gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así. Tómenlo en cuenta” Cynthia Klitbo

Cabe mencionar que, durante la transmisión, la actriz de La rosa de Guadalupe respaldo la versión que dio Klitbo, incluso mencionó que tuvo que ser consolada por ella y Flor Vigna.

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Cynthia Klitbo hizo fuertes acusaciones contra Ese Pérez antes de la final de LCDLFM. / Redes Sociales

¿Cynthia Klitbo se arrepiente de haber atacado a Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026?

A casi dos meses de que La casa de los famosos México 2026 llegó a su gran final, la controversia entre Ese Pérez y Cynthia Klitbo vuelve al ojo del huracán. En esta ocasión, la ‘Villana de las telenovelas’ acudió al programa Pinky Promise junto a Mariana.

Inesperadamente, Klitbo sorprendió al confesar que, pese a los fuertes encontronazos que tuvo Ese Pérez, hoy en día lo considera como su hijo. Además, dejó entrever que le resta importancia a las acusaciones que hizo en su contra semanas atrás:

“Somos una familia disfuncional, pero familia. Todo el mundo quiere que odies al otro, pero no”, dijo sobre las supuestas rivalidades entre exhabitantes, pero lo que realmente sorprendió fue la ‘amenaza’ que lanzó al hablar de Ese Pérez.

“Si tú le haces algo a Ese, yo te la voy a armar de pe*. Sí, le hizo algo a esta chava y yo hablé... Pero tú le haces algo a Ese y yo te la armo de pe***, es mi hijo"**. Cynthia Klitbo

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¿Qué dijo Ese Pérez sobre las acusaciones de Cynthia Klitbo en LCDLFM 2026?

Antes de que se hicieran virales las recientes declaraciones de Cynthia Klitbo en Pinky Promise, Ese Pérez ya había lanzado un contundente dardo contra la actriz tras los señalamientos en su contra. Durante su participación en un podcast, el influencer prefirió no profundizar en la polémica, pero lanzó una clara advertencia:

“Lo que sí quiero aclarar es que aguas con esa banda que la verdad puede meter en muchos problemas a las personas; o sea, imagínate que la gente hubiera creído lo que dijo Klitbo... imagínate dónde estuviera, yo no estaría aquí”. Ese Pérez

Pese a que el creador de contenido descartó iniciar un proceso legal en contra de la intérprete, hizo especial énfasis en cómo las palabras puede “destruir” a alguien. Desde entonces, Ese Pérez no ha vuelto a tocar el tema públicamente ni ha reaccionado a las recientes palabras de Cynthia Klitbo.

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