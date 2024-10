Marcela Mistral pide un alto a la polémica con Marie Claire por Poncho de Nigris: “La gente viene a atacarme”

La polémica surgida en la primera temporada de La casa de los famosos México entre Poncho de Nigris, Marie Claire Harp y su esposa Marcela Mistral parece no tener fin. En un reciente episodio del pódcast ‘Pochendy’, Marcela revivió la controversia, y recordó una entrevista de hace tiempo donde Marie Claire habló sobre los rumores de su mala relación con Poncho, quizá como método para generar nuevamente conversación y mantenerse vigente, y ¿le funcionó?

Durante la conversación, en aquella ocasión se mencionó que la ausencia de Marie Claire en algunas galas del reality show se debió a cuestiones de producción y no a una decisión personal de Poncho para evitarla. Sin embargo, una broma de Wendy Guevara y Nicola Porcella insinuando que Poncho le tenía miedo a su esposa desató la ira de Marcela.

Poncho aclaró que el malentendido surgió de una interpretación errónea de Marcela sobre una conversación que tuvo con Marie Claire. Según él, ambos habían resuelto sus diferencias por teléfono y no tenían planes de reunirse en persona. Además, aseguró que siempre ha tenido una buena relación con Marie Claire y que los rumores de celos por parte de Marcela fueron los que generaron especulaciones sobre un supuesto miedo hacia su esposa.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral / Instagram: @musamistral

Marie Claire le responde a Marcela Mistral, y asegura que Poncho de Nigris es un “marido viejo”

Ante estas declaraciones, Marie Claire reafirmó su postura, negando cualquier interés romántico en Poncho y enfatizando su deseo de que se aclaren los malentendidos. La venezolana expresó su molestia por ser involucrada en las inseguridades de otras personas y dejó en claro que no desea seguir siendo parte de esta polémica.

"¿Qué estás queriendo decir, que me vi con tu marido con otras intenciones? ¡Jamás! Eso fue por teléfono. Yo no he visto a ese señor a solas, ni lo veré jamás porque es tu marido. Son una familia feliz; cuando hablen de sus problemas personales, no me metan a mí”. Marie Claire

Y añadió: “Déjenme en paz, que yo no tengo nada que ver… Ni la topo, ni a ella, ni al otro. Ella es la que tiene la familia feliz en su entorno. Lo de Poncho es cotorreo; ya hasta hablamos por Instagram, ya ese ped** se arregló. Ya deja de odiarme tanto, mujer. Te vas a arrugar”, comentó, lanzando un dardo hacia Marcela.

Tras recordar aquella conversación, ahora Marcela Mistral pide un alto a la polémica

En un reciente episodio de su canal de YouTube, Poncho de Nigris y su esposa Marcela Mistral abordaron la polémica respecto a Marie Claire Harp, Mistral expresó su desacuerdo con la postura de Harp, y trató de contar los hechos cronológicamente para que esta pelea pueda tener fin.

“Es importante ya detener esto, porque es innecesario. Yo en mi corazón para esta niña, para Marie Claire, es que le vaya súper bien. Que siga teniendo mucho éxito, mucha chamba, que si se casa algún día, sea súper feliz. Que encuentre toda la alegría porque yo le deseo eso. Porque yo tengo esto en mi vida y en mi interior”, dijo la esposa de Poncho de Nigris.

También pidió a su público darle esta oportunidad de réplica, pues asegura, muchos seguidores de Marie aceptan lo que Claire hable, pero no lo que responde la Musa.

Marcela Mistral “Para acá es válida, pero la de aquí para allá no me la aceptan. Cronológicamente, desde el comienzo, sale del programa y creyó, o sea la gente pensó que esto ha sido una constante cuando no ha sido una constante (...) Yo la conocí cuando fui una vez a su programa a cantar a Bandamax y dije: ‘wow, qué espectacular mujer, qué grande, que todo’. No la volví a ver hasta que supe que iba a estar en La Casa de los Famosos porque ustedes tenían un chat, se ponían de acuerdo y yo estaba enterada de todo eso”

Marcela Mistral criticó el hecho de que Harp haya tardado tanto en hablar públicamente sobre Poncho de Nigris y que ahora, tras hacerlo, esté siendo atacada por los internautas. La esposa del regiomontano considera que los ataques en su contra son injustos.

“La gente viene a atacarme, viene a agredirme virtualmente, viene contra mí y yo estoy en otra cosa completamente distinta”. Marcela Mistral

Marcela Mistral reprueba la reacción de Marie Claire

Marcela Mistral señaló que la diferencia de edad entre ambas influye en su percepción de la situación. Considera que como mujer más madura, no debería verse involucrada en este tipo de conflictos públicos y que la reacción de Harp en sus redes sociales fue desafortunada.

Marcela Mistral “Yo estoy en otra cosa completamente distinta, siento que entre mujeres esto no debe suceder, si yo soy una señora, tú eres una chava que está allá trabajando, triunfando, perfecto, maravilloso, mis respetos.Yo estoy en lo mío, yo voy por mis hijos al colegio, al café.”

Finalmente, Mistral enfatizó que no desea continuar con esta polémica, ya que considera que no es constructiva y que no aporta nada positivo a su vida.

“No me parece que más personas se unan a apoyar la posición. Me pareció muy desafortunada su reacción en el en vivo de Mari, sé que genera vistas, que genera polémica, a lo mejor monetización, pero creo que no es la manera”. Marcela Mistral

Marcela Mistral vs Marie Claire: redes reaccionan a la respuesta de la Musa

Hasta ahora, Marie Claire no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo en redes sociales ya inició tremendo debate.

Algunos usuarios aseguran que la actriz venezolana sí habló y bromeo con la polémica de Poncho pero cuando le tocó escuchar a su mujer ya no se aguantó. Otros, en cambio se dirigen a Marcela sugiriéndole que no es necesario salga a defenderse, pues como mujer casada muchas personas empatizan con estas situaciones. Total, que pareciera que a Marcela le funcionó recordar aquella “disputa” para volver a generar conversación en las redes.