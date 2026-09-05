¿Marcela Mistral preocupa tras hospitalización de Poncho de Nigris? Aparece con cánula y envía preocupante mensaje

La preocupación no termina para la familia de Poncho de Nigris. Apenas unos días después de que el influencer revelara que atravesó un complicado problema de salud que incluso lo llevó al hospital, ahora fue Marcela Mistral quien llamó la atención de sus seguidores tras publicar un video que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales. ¿La Musa tiene problemas de salud?

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¿Por qué preocupó Marcela Mistral tras la hospitalización de Poncho de Nigris?

La preocupación comenzó después de que Poncho de Nigris apareciera en una fotografía hospitalizado, visiblemente cansado y agotado. La imagen fue compartida por Marcela Mistral, quien en un primer momento no explicó qué problema de salud había llevado a su esposo a una clínica.

La también creadora de contenido posteriormente aclaró que la fotografía no era reciente. “Está bien, está en casa. Se siente de la shing*da, pero de pie como un árbol. Nombre, hierba mala... nomás crece. Este señor ya anda mejor, la foto es de hace una semana.”

El propio Poncho de Nigris reapareció después en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y explicar que había atravesado un momento complicado. El influencer reconoció que llegó a sentirse tan mal que pensó que “no la iba a librar”, aunque relacionó su situación con el estrés y el exceso de trabajo.

“Estaba muriéndome. Sentía que ya. Me estaba enfermando seguido pero es por el estrés crónico de tantas cosas, de tanto jale. Ya le voy a bajar.” Poncho de Nigris

Después de lo ocurrido, Poncho aseguró que comenzaría a darle mayor importancia a su bienestar.

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Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Marcela Mistral estaba usando oxígeno y qué significa su extraño mensaje?

Mientras todavía existía preocupación por la salud de Poncho de Nigris, Marcela Mistral apareció en redes sociales sentada, sin maquillaje y con una manguera conectada a la nariz.

La imagen llamó especialmente la atención porque Marcela acompañó el momento con un mensaje bastante peculiar: “Ya no quiero ser adulta; es más, ni siquiera quiero ser humana.”

Y agregó:

“Quiero ser una medusa: sin corazón, nada de trabajar, solo flotar en el mar y electrocutar a los que me caen mal.” Marcela Mistral

La frase provocó que algunos usuarios interpretaran que podía estar atravesando un momento complicado aunque también le valió de criticas.



“Te la pasas quejándote de tu vida, de tu trabajo, de todo! Ahora imagínate si tuvieras un trabajo normal ”

” “Que amargura, teniéndolo todo” .

. “Imagínate los albañiles que trabajan de sol a sol y sin quejarse”

“¿No eres feliz Marce?”

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¿Marcela Mistral aclaró si realmente tiene un problema de salud?

Tras la ola de especulaciones que se generó en redes sociales, Marcela Mistral salió a responder algunos comentarios y aseguró que la publicación había sido realizada en tono de sarcasmo.

No obstante, la conductora no explicó específicamente por qué utilizaba la cánula nasal ni detalló si estaba recibiendo algún tratamiento médico o simplemente se trataba de un procedimiento temporal.

Esa falta de información terminó alimentando aún más las dudas entre sus seguidores, quienes continúan preguntándose si la influencer enfrenta algún problema de salud o si todo se trató de una situación menor que coincidió con la reciente hospitalización de Poncho de Nigris.