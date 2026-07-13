Papá de Fátima Bosch tomaría acciones legales contra ex de Ninel Conde por levantar falsos a su hija

En junio pasado, el político y empresario Giovanni, nuevamente buscando notoriedad mediática, desató gran polémica al sugerir que había tenido una relación con Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Fátima Bosch y su presunto romance con Giovanni / Redes sociales

¿Cómo inició el rumor de presunto romance entre Giovanni y Fátima Bosch?

El tema escaló cuando la reina de belleza reaccionó ante los medios con gesto de extrañeza a este comentario, señalando que a él solo lo conocía por la relación que tenía con sus papás, pero nada que ver con ella.

Días después, el ex de Ninel aseguró haberle dado muchos “regalitos” a la modelo, a los cuales no le hacía “caritas”, y también dijo que le ayudó a limpiar su imagen (dejando entrever que se había negociado su triunfo en el concurso de belleza).

Gio tachó a Fátima de ser una persona ingrata, pues reiteró que sí existió una relación más cercana a la que tuvo con sus padres, y que la había apoyado en temas jurídicos muy delicados, aunque, claro está, nunca mostró pruebas que respaldaran sus dichos.

Lo irónico fue que le mandó un mensaje a las mujeres para que “cuando reciban una corona, chequen bien que no sea de chocolate”.

Ante esto, Fátima sostuvo que Giovanni ya quisiera ser la mitad de lo que es su padre. Señaló que él carece de educación y valores. Dejó en claro que no seguiría alimentando la polémica y se concentrará en su trabajo.

Por su parte, Bernando Bosch, padre de la actual Miss Universo, señaló que emprendería acciones legales en contra del empresario.

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Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, tomaría acciones legales / Redes sociales

¿Qué dijeron Fátima Bosch y Giovanni sobre su presunta relación?

Esto dijo Fátima Bosch:

“Yo a él lo conozco porque se lleva con mis papás, pero nada que ver. Siempre me inventan novios. Van a hacer que el amor de mi vida no llegue porque cada semana me inventan uno diferente”.

Así respondió Giovanni:

“No me parece correcto lo que ella dijo. Fueron mentiras. No me parece correcto que por un enojo, por berrinche, se muestre ingratitud. Sí, lo voy a aclarar. Eso sentí, mucha ingratitud. A sus papás los conozco el 5% de lo que la conozco a ella. La conocí hace unos meses, la ayudamos en temas de imagen pública, los temas cambiaron positivamente para ella. Le ayudamos en temas jurídicos muy turbios, a ella y al papá”

“...no por eso te vas a olvidar que te ayudamos y vas a venir frente a todos ustedes a hacer caritas. Esas caritas no las hacía cuando se le daban cosas, cuando se le ayudaba, y en otros momentos que me voy a guardar para mí”.

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Fátima Bosch habla de Giovanni / Redes sociales

¿Quién es Giovanni y cuáles son sus polémicas?

Se dio a conocer públicamente hace ya varios años, y no por sus logros empresariales, sino por sus escándalos. Su biografía en redes lo señala como licenciado en Derecho, con 2 maestrías: Una en Finanzas y otra en Administración Pública, pero se desconoce en qué instituciones obtuvo dichos títulos.

Muchos se cuestionan: ¿Qué le permite a Giovanni la vida de opulencia que ostenta? ¿Cómo un empleado público que milita con Morena se maneja como rockstar?

Giovanni y sus polémicas / Redes sociales

Su nombre ha figurado gracias al vínculo que ha tenido con mujeres muy bellas y famosas. Aunque la única relación oficial ha sido la de Ninel Conde, recientemente se ha destapado un sorpresivo romance con la actriz Irina Baeva (con quien últimamente se está dejando ver mucho en público). También se le ha ligado con Michelle Salas, Belinda y Geraldine Bazán, aunque no se ha confirmado por las partes.

Giovanni y su relación con Irina Baeva / Redes sociales

En medios no hay registros precisos de sus logros como político o empresario ; en cambio, por su cercanía con figuras del entretenimiento acapara la atención, y siempre es por situaciones que dan de qué hablar.

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Famosas relacionadas a Giovanni / Redes sociales

¿Por qué acusaron de fraude a Giovanni?

No obstante, en TVNotas se ha denunciado algo más que sus romances fallidos: Desde hace más de 10 años, se han documentado fuertes acusaciones en su contra, de las cuales siempre ha salido misteriosamente librado.

Así como sus estudios, sus empresas son un misterio: Gio fue acusado de fraude genérico, debido a que pedía prestado grandes cantidades de dinero para invertir en restaurantes, bares y antros, pero ni hacía la inversión ni regresaba el dinero. Los abogados Luis Miguel Campos Guzmán y Sergio Arturo Ramírez Muñoz, en su momento, dieron a conocer el caso de sus víctimas quien, por miedo a una represalia, prefirió el anonimato.

En 2012, el ex de Ninel lo convenció para que se asociara en la inversión de un restaurante. Le firmó 2 pagarés por 1 millón de pesos. Acto seguido, Giovanni desapareció y cambió sus números telefónicos.

Cuando los abogados lograron encontrarlo, él se burló al enterarse de que estaba denunciado, asegurando que estaba respaldado por gente muy importante, y su recurso no prosperaría.

Hubo una orden de aprehensión en su contra, pero el empresario logró fugarse. De ser aprehendido, dijeron los abogados, recibiría una pena de cárcel de 6 a 11 años.

Ojo: Geraldine Bazán y Giovanni ¿No que no andaban?

Giovanni acusado de fraude / Redes sociales

¿Presuntamente, cuánto dinero debía Giovanni?

Posteriormente, salieron a relucir al menos otras 4 personas que se acercaron a los mismos abogados para que sumaran sus denuncias. Sin contar intereses, Giovanni debía alrededor de 10 millones de pesos. Una manera de enganchar a las personas era presumiendo su relación con los famosos.

También en 2012, Gio invitó a Raúl Leonel Uribe Torres a invertir en un antro al sur de la CDMX. El lugar sí abrió, pero Uribe nunca vio las ganancias. Nos contaron que Giovanni le dio largas y luego cerró el lugar.

Meses después, abrió otro negocio en las mismas instalaciones. El agraviado quiso recuperar lo suyo, pero Giovanni le dijo que hiciera lo que quisiera porque él estaba amparado.

Otra víctima, que por seguridad también se mantuvo anónimo, le prestó 300 mil pesos en 2011. Aunque le regresó el dinero porque el inversionista tuvo una urgencia familiar, le cobró una penalización del 40%.

En 2013, Giovanni nuevamente lo buscó... El agraviado, quien describe a Gio como una persona con mucha labia, volvió a caer y le entregó 180 mil pesos.

El ex de Conde le prometió 1% de las utilidades por semana, pero nunca cumplió. La víctima lo investigó y descubrió que los negocios que presumía Gio pertenecían a otras personas. Cuando contactó a los verdaderos dueños, supo que también los había engañado.

En 2015, esta misma persona buscó contactarlo a través de un conocido, entonces el también político lo amenazó diciéndole que trabajaba para el gobierno y que se había metido en algo muy grave. Y si le rascamos, más y más víctimas de Giovanni podrían salir a la luz...

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Giovanni tuvo una relación con Ninel Conde / Redes sociales

¿Giovanni se volvió conocido por su romance con Ninel Conde?

Se conocieron en 2013. Ese mismo año comenzaron su relación. Las diferencias iniciaron cuando él empezó a tener problemas legales y la cantante dejó en claro que no pagaría a los abogados para que lo defendieran. Para entonces, Gio ya se había amparado. El empresario, tras una orden de aprehensión, dejó de tener dinero, y dijo que por eso a Conde se le acabó el amor. Además, argumentó amenazas de muerte de parte de la también actriz y tomó acciones legales.

En contraparte, Ninel se presentó, en junio de 2017, en los juzgados para denunciar violencia física, psicológica y mental por parte de Giovanni en varias ocasiones, además de no haber contado con su apoyo económico durante el embarazo. También argumentó que empezó a trabajar a los 3 meses de haber dado a luz porque él era un desobligado.

Giovanni acusado por agresiones contra Ninel Conde / Redes sociales

Finalmente, Gio dio un giro a la situación gracias a sus influencias. En 2022, Ninel perdió la custodia de su hijo, quedando con un régimen de visitas restringido. Afirmó que la relación con el menor siempre era obstaculizada por su ex. Sostuvo que las decisiones judiciales no reflejaban la realidad de su situación familiar.

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