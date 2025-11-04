Pedro Ferriz Hijar sufre microinfarto cerebral y ¡ni al borde de la muerte su papá, Pedro Ferriz de Con, lo perdona!

El periodista Pedro Ferriz Hijar (44 años) canceló su programa “Cierre de edición”, que se transmite por Estrella TV, tras un problema grave de salud. Su médico le encontró algunas manchas en el cuerpo, gracias a lo cual le diagnosticó que estaba sufriendo un microinfarto cerebral. Pedro nos explicó qué fue lo que sucedió, y que al avisarle a su padre (de quien está alejado) de su situación, este no le respondió.

¿Qué le pasó a Pedro Ferriz Hijar?

“El lunes pasado desperté con un fuerte vértigo y el miércoles no se me quitaba, por lo que fui a ver a mi médico. Me vio unas manchitas moradas detrás de las orejas, en la espalda y en el pecho, y dijo que podría tener un microinfarto, que me fuera a un hospital. Además, me diagnosticaron una otitis, o sea, una inflamación del oído externo derecho”.

Pedro Ferriz Hijar asegura que su familia se asustó por lo que le pasó y estuvieron al pendiente de él. “Básicamente mi esposa. Ahorita es de dominio público que mi papá, Pedro Ferriz de Con, y yo estamos distanciados. Le mandé un mensaje en el que le dije: ‘Mira, solo quería que supieras que estoy pasando por esto’. Lo leyó y no me contestó... Pero pues cada quien sus cosas”.

El periodista Pedro Ferriz Hijar afortunadamente se atendió a tiempo y la situación no se agravó:

“Me realizaron una tomografía y salió un microinfarto cerebral. Gracias a Dios, no fue un derrame, porque ahí se iba a necesitar una especie de stent y sería algo más complicado, pero no pasó a mayores. Ahora solo espero que me reciba un audiólogo para que me determine el tratamiento. Lo importante es que no tengo pérdida de la audición”.

¿Qué secuelas sufrió Pedro Ferriz Hijar tras microinfarto cerebral?

Pedro Ferriz Hijar está tranquilo,porque no sufrió ningún tipo de secuelas. “Solo sigo teniendo mareos. Cuando te pasa esto se te muere una parte muy pequeñita del cerebro, alrededor de 1 milímetro, una cosa muy chiquita. No tengo ninguna afectación. No se me enchuecó la cara y puedo hablar correctamente”.

Ferriz espera que con el tratamiento cedan los mareos. “Los doctores me dijeron que esperan que con los medicamentos se me vayan retirando los vértigos. Ya regresé a hacer el noticiero, porque me debo a mi audiencia”.

El comunicador reconoce que se asustó por esta situación. “Claro, me espanté. Me puse histérico. Lo primero que pasó por mi mente fue: ‘¿En cuánto me va a salir el chistecito?’ (ríe). No quise irme más allá de un pensamiento catastrófico, porque soy una persona muy positiva. Uno que ha pasado por tantas batallas... Se me haría injusto morirme de una manera tan tonta (ríe)”.

“Mi historia de vida es una de recuperación, una historia de superación de adicciones. Después de haber pasado eso, creo que cada hora extra de mi vida es muy apreciada y bendecida por Dios”.

Ahora debe seguir un tratamiento para estar bien, por su familia. “Ahorita estoy tomando algunas pastillas para controlar el vértigo. Lo que sigue es hacerme el estudio de audición para ver cómo voy avanzando. Lo bueno es que en los electros salí muy bien. Además, soy una persona sana, que hace mucho ejercicio y cuida su alimentación”.

¿Por qué le dio un microinfarto cerebral a Pedro Ferriz Hijar?

Al preguntarle si a raíz de lo que vivió tiene miedo a la muerte, Pedro Ferriz Hijar comentó: “Justamente hace unos días, con todo lo que hago, mi esposa me decía: ‘No te da miedo todo lo que haces’, porque todos mis cercanos me dicen: ‘Un día te van a venir a matar’. La verdad es que no me da miedo. Como dice el dicho: ‘Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas’. Yo me pongo en manos de Dios y lo que él diga está bien para mí”.

Pedro aseguró que pasó por fuertes cargas de estrés: “Fue una combinación de una enorme carga de trabajo, bendito Dios. También he estado viajando mucho, dando conferencias, platicando con la gente, asistiendo a citas en México. Como vivo en Cancún, voy de pisa y corre. Todo eso, con los cambios de presión, fue lo que lo ocasionó”.

¿Pedro Ferriz Hijar busca reconciliarse con su padre, Pedro Ferriz de Con?

Pedro Ferriz Hijar, al ver lo que le pasó, señaló que no sabe si se pueda dar alguna reconciliación entre ellos pronto. Recordemos en 2023 tuvo problemas de adicciones y por una sobredosis estuvo hospitalizado.

Anteriormente estuvo internado en centros de rehabilitación. “Yo entiendo a mi papá. Ha de ser difícil como padre pasar un proceso como el que pasó conmigo, como muchos padres que tienen hijos adictos.Yo asumo mi responsabilidad. Uno de los principios más importantes cuando uno se está recuperando del problema que yo tuve, es aceptar que le hiciste daño a la gente que más te quiere”.

Reconoce el enojo de su padre: “Por eso hay que darle ese espacio a esa gente, para que encontremos la reconciliación. Uno puede pedir disculpas, pero no quiere decir que te van a disculpar. Hay un daño, un resentimiento de ambas partes.Lo más importante es estar en ese momento preciso cuando ellos, y uno, quieran estrechar esa relación”.

¿Por qué Pedro Ferriz Hijar está peleado de su padre Pedro Ferriz de Con?

En 2023 se dio a conocer que supuestamente Pedro Ferriz Hijar estaba distanciado de su papá Pedro Ferriz de Con, debido a un problema económico. Se dijo que su padre creía que le robó dinero de un contrato en Querétaro.

Supuestamente, Ferriz Hijar hizo unas compras con la tarjeta de su hermana Dore. Él dice que son calumnias y que ella vive a expensas de sus padres.

Además, sus problemas de adicción lo llevaron a internarse en centros de rehabilitación. Tiempo después recayó y estuvo a punto de perder la vida por una sobredosis que lo condujo a estar 4 días en coma. A partir de 2023 se ha mantenido limpio.

¿Quién es el periodista Pedro Ferriz Hijar?

Es periodista como su abuelo Pedro Ferriz Santa Cruz y su papá, Pedro Ferriz de Con.

Fue titular de un noticiero en “Efecto TV” y actualmente conduce el noticiero “Cierre de edición”, para “Estrella TV”.

Conduce el programa de radio en internet “Poder México”.

Es conferencista.



¿Qué es un microinfarto cerebral y cómo afecta?

Pedro Ferriz Hijar sufrió un microinfarto cerebral que es una serie de interrupciones de flujo sanguíneo en el cerebro que no generan síntomas evidentes, por lo que se pueden acumular con el tiempo y afectar la salud.

Se da por la falta de oxígeno en alguna parte del cerebro, por la obstrucción de un vaso sanguíneo.

Pueden presentarse síntomas silenciosos como dificultad cognitiva leve, problemas de memoria, falta de concentración, cambios de ánimo, pérdida de estabilidad o torpeza repentina, y dificultad en la coordinación y marcha.

