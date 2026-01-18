¿Recuerdas a Rix? Esto pasó con el influencer tras la denuncia de Nath Campos por abuso: FOTO

Uno de los casos más mediáticos del 2021 fue el de Nath Campos y Ricardo Arturo González, mejor conocido en redes sociales como Rix. Y es que la influencer lo acusó públicamente de abuso. El caso llegó a instancias legales, marcando un antes y un después en sus vidas como creadores de contenido.

Te contamos qué ha pasado después del pleito legal y qué ha sido de la vida de las partes involucradas, principalmente de Rix, quien, tras todo el escándalo, se alejó de la vida pública.

Nath Campos / Redes sociales

Lee: Compositor de ‘Timbiriche’ enciende las alarmas por sus preocupantes mensajes en la red ¿Se despidió?

¿Quién es Rix y cómo fue su proceso legal por la denuncia de Nath Campos?

Rix, cuyo nombre real es Ricardo Arturo González, es un creador de contenido que en su momento fue uno de los más exitosos de habla hispana. Su carrera comenzó en 2013, cuando comenzó a subir videos de humor para la extinta plataforma VINE. A partir de allí, su fama creció y llegó a ganar muchos reconocimientos, incluyendo un MTV MIAW.

Su caída inició en 2021. En aquel entonces. Nath Campos compartió un video acusándolo directamente de haber abusado de ella. De acuerdo con su relato, en 2017, ambos fueron a una fiesta en la que consumieron mucho alcohol.

Él se ofreció a llevarla hasta su casa y, aprovechando su estado vulnerable, tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. Señaló que esto afectó mucho su salud mental y destacó que ya había interpuesto una denuncia formal.

En respuesta, Rix comentó que no recordaba nada de lo sucedido tras la mencionada fiesta, pero que, a partir de allí, todo cambió. Aunque se seguían hablando como siempre, ella empezó a tratarlo diferente y finalmente todo se rompió después de que, durante un viaje a Las Vegas, él le hiciera un “comentario naco” a su mamá. Resaltó que, a partir de allí, se dejaron de hablar.

En febrero de 2021, el influencer fue arrestado y vinculado a proceso. Optó por un procedimiento abreviado y fue sentenciado a 3 años de prisión. Debido a que la pena era menor a cinco años, salió tras pagar una fianza y una compensación económica a Campos. Se le prohibió cualquier contacto con ella.

Rix / Redes sociales

No te pierdas: Nath Campos habla sobre su caso contra Ricardo N y reacciona a caso de Yoss N

Así luce actualmente Rix este 2026

Tras salir de la cárcel, Rix intentó retomar su carrera como youtuber, pero la plataforma terminó eliminando su canal. También comenzó a crear su propia música. Aunque siguió creando contenido en otras plataformas, las constantes críticas en su contra lo hicieron desistir y en 2023 se retiró.

Si bien sigue activo en Instagram, plataforma en la que tiene cerca de un millón y medio de seguidores, ya no sube tanto contenido como antes. En 2025, se le vio en un evento de Mario Bautista.

Muy poco se sabe de él actualmente. De hecho, su última publicación fue en 2025 y es una foto de él en lo que pareciera ser un parque. Su aspecto físico preocupó a muchos y se llegó a especular que estaba enfermo. No obstante, esto no se ha confirmado.

Pese a todo, muchos usuarios siguen pidiendo su regreso a redes sociales, afirmando que su caso fue injusto y realmente era inocente. Hasta ahora, el influencer no ha dado señales de querer volver de lleno al mundo digital.

¿Quién es Nath Campos, influencer que acusó a Rix de abuso?

Nathalia Campos Trigos es una influencer, actriz y cantante mexicana de 30 años. Se hizo viral en 2013 por sus videos en VINE. Después migró a YouTube, en el que subía contenido de diversos temas.

En algún punto, estudió en el CEA de Televisa, lo que le permitió entrar al mundo del cine en la película ‘No, porque me enamoró’. También ha sacado sus propias canciones.

Actualmente se dedica a sus proyectos artísticos y a las redes sociales. Tiene un programa en el que habla de diversos temas sociales. Tiene una relación estable con Simón Vargas, bajista de Morat.

Tras lo sucedido con Rix, ha confesado que desarrolló trastorno de estrés postraumático y ha sido víctima de ofensas en redes sociales

Mira: Kiko Campos habla de la denuncia de abuso de su hija Nath Campos hacia Rix