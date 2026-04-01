¿Reynaldo Rossano arrepentido de denunciar a su exesposa? Así reaccionó ante las críticas: “Me dolió”

Hace algunos días, el actor Reynado Rossano contó en entrevista para TVNotas los problemas que ha tenido con su exesposa, Karla Arreola. De acuerdo con la versión de la celebridad, su ex no solo le fue infiel, sino que ahora, tras el divorcio, obstaculiza la convivencia con sus hijos.

Si bien sus fanáticos no dudaron en solidarizarse con él y desearle lo mejor para que pueda solucionar su situación, algunos lo han criticado por “hablar mal de una mujer” y hasta han llegado a dudar de la veracidad de su historia. A raíz de esto, Reynaldo Rossano se defiende y explica por qué tomó la decisión de hablar públicamente del tema.

Reynaldo Rossano / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Reynaldo Rossano y su exesposa, Karla Arreola?

Reynaldo Rossano y su exesposa, Karla Arreola, se divorciaron en 2021, tras 15 años de matrimonio, por una infidelidad de ella. En 2023, Arreola lo denunció por pensión alimenticia, alegando que él dejó de cumplir con su obligación durante un año.

Según Rossano, jamás ha dejado de cumplir con sus obligaciones parentales. Sin embargo, ella ha obstaculizado la relación con sus dos hijos menores. Afirma que ella pide una pensión elevada y que ha manipulado a sus retoños para que estos se nieguen a hablar con él.

“Traté de ser responsable hasta donde más pude. Los cuidé, estuvieron conmigo hasta los 15 años el mayor y 14 la menor, pero ya de ahí los perdí. Me duele como padre. Siempre los voy a extrañar. Lamento profundamente haber formado una familia con esta señora. Jamás me imaginé que fuera tan interesada y que buscara tanto lo económico”, manifestó.

Contó que el proceso legal que ella inició en su contra sigue. Aunque no puede contar mucho del proceso, señaló que ha sido algo muy doloroso, principalmente por el hecho de que no ha podido establecer contacto con sus hijos.

“Hasta el momento, no hay ningún tipo de sentencia. Ella ya no puede decir mucho, porque uno ya es adulto y la jovencita está a punto de serlo, y uno, como padre, ya pierde cualquier facultad con ellos. He buscado contactarlos, pero han expresado que no quieren, entonces a ver si al rato no es perjudicial, porque me vayan a acusar de acoso, o no sé”, recalcó.

Reynaldo Rossano / Redes sociales

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Así fue como Reynaldo Rossano se defendió de las críticas por exponer a su exesposa, Karla Arreola

En entrevista para ‘Ventaneando’, Reynaldo Rossano habló sobre las críticas que ha recibido por “hablar mal” de su exesposa. El actor sostiene que su intención solo fue exponer “una situación que le dolió mucho”.

“No estoy hablando mal de una mujer. Hay parejas que tienen una relación abierta, cada quien se maneja diferente. A mí me lastimó, a mí me dolió, a mí me deprimió. Estoy contando mi historia, simplemente exponiendo una situación. Tú decides si está bien o está mal”. Reynaldo Rossano

Reiteró que Arreola les “lavó el cerebro” a sus hijos. Asegura que, al no darle la pensión que quería, ella les empezó a decir a los menores que él no los quería: “Todo está como muy condicionado a las exigencias de su mamá por una cantidad que ella pide, no por lo que la ley diga. Entonces, los hijos se restringen y viene un discurso de ‘no te quiere’”, manifestó.

Finalizó el encuentro con un mensaje contundente para sus hijos: “Piensen bien las cosas. Analicen lo que les han dicho con la realidad y que tomen sus decisiones, pero desde el entendimiento, no de la manipulación”, indicó.

Reynaldo Rossano / IG: @reynaldo_rossano

¿Quién es Reynaldo Rossano, actor que denunció a su exesposa, Karla Arreola?

Javier Reynaldo Ponce de León Rossano también conocido como ‘el Paparrín’, es un actor y comediante mexicano.

Comenzó su carrera en 1998, pero su salto a la fama llegó en 2002, cuando participó en ‘Big Brother México’.

Algunos de sus proyectos más conocidos son ‘La hora pico’, ‘Vecinos’, ‘Las tontas no van al cielo’ y ‘Tangos, tequilas y otras mentiras’.

Se casó con Karla Arreola en 2006. Se divorciaron en 2021 tras 15 años juntos.

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