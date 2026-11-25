Días después de que se diera a conocer que Sandra Itzel perdió en primera instancia el pleito legal contra Nuja Mar, esposa de su ex, Adrián Di Monte, la exparticipante de La casa de los famosos de Telemundo rompió el silencio a través de sus redes sociales, desmintiendo una victoria definitiva. ¿Advierte que llegará hasta las últimas instancias? ¡Te contamos los detalles!

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Sandra Itzel rompe el silencio tras victoria de Nuja Mar. / Redes sociales

¿Cómo inició el conflicto legal entre Nuja Mar, esposa de Adrián Di Monte, y Sandra Itzel?

La batalla legal entre Adrián Di Monte, Nuja Mar y Sandra Itzel salió a la luz luego de que la actriz hiciera alusión a su expareja en La casa de los famosos de Telemundo. Fue entonces cuando el exparticipante de Reto 4 elementos dio a conocer que su ex enfrentaba dos procesos legales en su contra por el daño que considera les ha causado.

“Hay un proceso legal de nuestra parte en contra de ella, por más que se empeñe en decir lo contrario, es al revés: nosotros pusimos dos demandas. Entonces, es lo único que tengo que decir”. Adrián Di Monte

A su salida del reality 24/7, Sandra Itzel evitó abordar el tema y mencionó que todo estaba en manos de sus abogados, pero días después denunció presuntas irregularidades en el proceso. Ante el intercambio de declaraciones, Di Monte aseguró estar dispuesto a llegar hasta las últimas instancias.

“Tuve que tomar acción legal también, porque aunque no lo crean, yo soy hombre, pero también he sufrido violencia a manos de esta persona. Todo lo que dice es mentira, nunca la golpeé, nunca la violenté, nunca pasó. Por eso está demandada”. Adrián Di Monte

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Adrián Di Monte y Nuja Mar contra Sandra Itzel. / Foto: Redes sociales

¿Nuja Mar, esposa de Adrián Di Monte, ganó pleito legal contra Sandra Itzel?

En medio de los dimes y diretes sobre el proceso legal entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel, el programa Todo para la mujer, de Maxine Woodside, dio a conocer que la primera instancia del pleito legal ya había sido ganada por Nuja Mar.

“Se dio a conocer que la primera instancia la gana Nuja, Nuja gana este pleito legal en primera instancia en contra de Sandra Itzel. El daño moral y todas las acusaciones que se hicieran en su contra, bueno, pues Nuja lleva esta victoria”. Equipo de Todo para la mujer

Pese a que desde un principio se mencionó que no se trataba de una victoria definitiva debido a que Sandra Itzel tenía oportunidad de apelar, la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy decidió romper el silencio sobre el rumbo del proceso legal.

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¿Sandra Itzel pierde parte del pleito legal contra Nuja Amar? / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre la victoria de Nuja Mar en primera instancia?

Al igual que días anteriores, Sandra Itzel se sinceró sobre la demanda de Nuja Mar, esposa de Adrián Di Monte, y expuso presuntas irregularidades una vez más. De acuerdo con la actriz y cantante, aún no existe una resolución final y está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias para que se haga justicia.

“No significa que el litigio haya concluido y mucho menos que exista una victoria definitiva… Mi silencio no significa aceptación, conformidad y, mucho menos, que otorgue la razón a la contraparte”. Sandra Itzel

Según explicó Sandra Itzel, aunque ha decidido guardar sus argumentos para los tribunales correspondientes, optó por hablar públicamente debido a la difusión de la supuesta “victoria definitiva” de Nuja Mar: “Las celebraciones anticipadas no sustituyen el curso legal de un procedimiento. Ni determinan su estado final”, puntualizó.

Hasta el momento, Adrián Di Monte y Nuja Mar no se han pronunciado sobre la postura de Sandra Itzel, quien anticipó que no dará más declaraciones públicas y se apegará a llevar todo por la vía legal.

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