Sobreviviente al multihomicidio realizado presuntamente por influencer mexicana revela fuertes detalles

Las investigaciones por el multihomicidio ocurrido el 30 de septiembre, en el que la ‘influencer’ Cindy Tamez presuntamente asesinó a su esposo y a sus tres hijos antes de quitarse la vida, han dado un nuevo paso. Tras saberse que hubo un sobreviviente, es ahora el joven el que rompe el silencio y cuenta los detalles.

La influencer Cindy Támez acusada de presunto multihomicidio / Redes sociales

¿Cómo fue el multihomicidio por el que acusaron a la influencer Cindy Támez?

Según la reconstrucción preliminar que han dado a conocer las autoridades y varios medios, el hecho habría comenzado entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de septiembre, mientras Cindy Tamez y Leodegario Moya estaban en su casa.

Se presume que la pareja ingirió bebidas alcohólicas y que luego sostuvo una discusión, aunque la Fiscalía aún indaga si ese altercado fue el antecedente directo del ataque. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Tamez habría aguardado a que su esposo se durmiera para dispararle con un arma de fuego.

Tras oír los disparos, dos de los hijos presuntamente habrían bajado a la sala. Posteriormente, los menores fueron hallados sin vida dentro del inmueble. Los investigadores no descartan que ambos hayan intentado ponerse a salvo al escuchar las detonaciones.

Más tarde, Tamez habría abandonado la vivienda en una camioneta Jeep junto con su hijo más pequeño. El vehículo fue localizado a corta distancia del domicilio, con los cuerpos de ambos en su interior.

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Cindy Támez, influencer mexicana acusada de multihomicidio / TikTok: Cindy Támez

¿Qué dijo el único sobreviviente al multihomicidio presuntamente hecho por Cindy Támez?

Aunque la carpeta de investigación sigue abierta, las autoridades aseguran tener un panorama más claro de lo ocurrido en el hogar familiar. Según el fiscal, los exámenes toxicológicos y de balística ya están listos y respaldan la línea principal que siguen los investigadores.

Los análisis arrojaron que en el organismo de Támez había una cantidad muy baja de alcohol, así como presencia de un medicamento controlado. La Fiscalía no precisó de qué fármaco se trata ni si pudo influir en los hechos.

El segundo eje del caso es la declaración de un adolescente cuya identidad se mantiene en reserva. Se sabe que es hijo de una expareja de la ‘influencer’ y que logró sobrevivir al ataque. De acuerdo con su testimonio, después de los asesinatos se encontró con Tamez y le preguntó por qué lo había hecho:

Efectivamente, tenemos la entrevista de un adolescente que nos refiere la forma en que, más o menos, cronológicamente acontecieron los hechos y se confirma esa versión. Sí vio a la señora, le preguntó que por qué había hecho eso, (ella) manifestó que estaba enojada y se retiró. Según la versión del adolescente, es que le había dado coraje. ¿Qué le dio coraje? Lo desconocemos, estamos realizando análisis de telefonía y de todo para ver si nos da algo. Javier Flores, Fiscal General de Justicia de Nuevo León

El fiscal indicó que, hasta ahora, la única explicación disponible es la que dio la propia mujer al adolescente, algo que resulta insuficiente para establecer un móvil. Por ello, las investigaciones digitales serán determinantes para cerrar el caso.

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¿Quién era Cindy Támez y qué contenido hacía en redes?

El caso ha despertado un interés nacional porque Cindy Tamez era una figura conocida en redes sociales: su canal de TikTok reunía a más de 100 mil seguidores, y apenas unas horas antes de su muerte había publicado contenido en esa plataforma.

En su perfil compartía notas, participaba en trends virales y mostraba momentos de su vida cotidiana, así como algunas reflexiones.

Tras la tragedia, varios usuarios revisaron algunas de sus publicaciones para hallar pistas o algo que pueda explicar el trágico hecho, aunque las autoridades informaron que ya están trabajando en ello.

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