Yordi Rosado celebra triunfo de Argentina con Juan Soler y lo tunden: “¿Ahora es 25% argentino?”

Lo que parecía una simple reunión entre amigos para ver el Argentina vs Inglaterra terminó convirtiéndose en una intensa polémica en redes sociales. Yordi Rosado apareció celebrando la victoria de la Albiceleste junto al actor argentino Juan Soler y su reacción provocó comentarios divididos, desde quienes lo acusaron de “colgarse” del triunfo argentino hasta quienes defendieron su derecho a apoyar al equipo que prefiera.

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¿Por qué critican a Yordi Rosado por apoyar a Argentina en el Mundial 2026?

Yordi Rosado luego de andar en rumores sobre una relación con Karime Pindter, se convirtió en tendencia luego de que circulara un video grabado durante el partido entre Argentina e Inglaterra, encuentro que terminó con el pase de la selección sudamericana a la gran final de la Copa Mundial 2026.

En las imágenes, el conductor mexicano aparece acompañado por Juan Soler y otros aficionados vistiendo la camiseta de Argentina. Cuando llegó el silbatazo final, todos estallaron en gritos, abrazos y festejos por el triunfo del equipo liderado por Lionel Messi.

Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención fue la efusiva reacción de Yordi Rosado. Con una enorme sonrisa y gestos de sorpresa, el conductor celebró el resultado como un aficionado más, algo que no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales.

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🚨 IMPACTANTE | YORDI ROSADO y JUAN SOLER festejando el triunfo de Argentina sobre Inglaterra ‼️



Ahora resulta que Yordi también es 25% argentino 🤭 pic.twitter.com/CwcmZul2B2 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 16, 2026

¿Qué significa el comentario de que Yordi Rosado es “25% argentino”?

Uno de los comentarios más repetidos en redes sociales fue el de que Yordi Rosado “ahora es 25% argentino”, una frase que rápidamente se viralizó entre los internautas.

La referencia hace alusión a una antigua polémica protagonizada por la cantante Ángela Aguilar en 2022, cuando habló públicamente sobre sus raíces argentinas por parte de su familia materna. Desde entonces, la expresión suele utilizarse de manera sarcástica cuando alguna figura pública muestra apoyo hacia Argentina.

Por ello, varios usuarios retomaron el comentario para burlarse de la celebración de Yordi Rosado. Muchos cuestionaron por qué un conductor mexicano festejaba con tanta emoción el triunfo de otra selección, especialmente en un torneo donde México ya había quedado eliminado.

Entre los mensajes que inundaron las plataformas digitales destacaron algunos como:

“Y ese Yordi qué celebra?!!!!!”

“Ahora resulta que Yordi también es 25% argentino”.

“Qué ridículo se ve @YordiRosado apoyando a ARGENTINA”.

“El queda bien”.

“Váyanse a festejar a Argentina”

“Viejo ridículoooooo”

“Qué se regrese a su país el argentino y se lleve al otro ridículo”



Pero también hubo quienes salieron en defensa del conductor. Para muchos internautas, el deporte debe disfrutarse con libertad y no existe ninguna obligación de apoyar exclusivamente a la selección del país de origen.

“¿Ahora ya no puede irle a un equipo de fútbol porque lo funan?”, cuestionó un usuario. Otro comentó: “Ahora resulta que apoyar a Argentina es antipatriotismo”.

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¿Por qué Argentina genera tanta polémica rumbo a la final del Mundial 2026?

La controversia alrededor de Argentina no es nueva. Desde el arranque del Mundial 2026, la selección albiceleste ha despertado opiniones encontradas entre aficionados de distintos países.

El equipo argentino llegó a la final tras eliminar a varios de los combinados más respaldados por la afición internacional, incluido Inglaterra, lo que incrementó las reacciones tanto positivas como negativas en cada uno de sus partidos.

A ello se suman las constantes discusiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto favoritismo hacia Argentina y hacia Lionel Messi, acusaciones que suelen aparecer cada vez que el conjunto sudamericano obtiene resultados importantes en competencias internacionales.

Por ahora, el conductor no ha emitido ninguna declaración pública sobre la polémica. Sin embargo, el video sigue acumulando reproducciones y comentarios a pocos días de la final entre Argentina y España.