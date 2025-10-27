Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, festeja su salvación en La granja VIP ¿Revela por qué no asistió al foro?

Para sorpresa de muchos, Eleazar Gómez fue uno de los salvados de la segunda semana en ‘La granja VIP’. Pese a su pasado polémico y las “traiciones” dentro de la competencia, el público decidió que se quedara una semana más. Como era de esperarse, esto ocasionó todo tipo de reacciones. Incluso la hermana de Eleazar, Zoraida Gómez, quien recientemente fue expulsada del reality ‘La isla: Desafío extremo’, también aprovechó sus redes sociales para expresar su sentir.

¿Por qué la participación de Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’ ha sido controversial?

Cuando se reveló que Eleazar Gómez estaría en ‘La granja VIP’, muchos usuarios se mostraron sumamente molestos. Y es que el actor ha enfrentado acusaciones de violencia y maltrato por parte de muchas de sus exparejas.

La más grave fue la que hizo Tefy Valenzuela. A finales del 2020, la influencer lo denunció formalmente por agresión. El famoso pasó cinco meses en prisión y después fue liberado al pagar una compensación y una multa.

El histrión también pidió una disculpa pública, alegando que ya había aprendido de sus errores y era un hombre “nuevo”. Tras esto, ha intentado levantar su carrera artística lanzando canciones y entrando a realities.

Su comportamiento dentro de ‘La granja VIP’ también ha sido muy controversial. Y es que “traicionó” a Sandra Itzel al nominarla, cuando días previos había prometido protegerla. También su constante rechazo a César Doroteo ‘Teo’ ha hecho que muchos usuarios lo tachen de “homofóbico”.

Con todo esto, se pensaba que él sería el segundo eliminado de la competencia. No obstante, algunos fans del programa decidieron salvarlo debido a que lo consideran “el villano” que le da “sazón” al show.

¿Qué dijo la hermana de Eleazar Gómez tras la salvación del actor en ‘La granja VIP’?

Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, siempre ha tratado de mantenerse al margen de los escándalos de su hermano. Sin embargo, no ha dudado en defenderlo cuando es necesario.

Tras la salvación del actor en ‘La granja VIP’, la también actriz usó sus redes sociales para compartir un contundente mensaje de apoyo.

“Venga, nano. Tú sabes que siempre te estamos apoyando” Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez

Si bien no dijo nada sobre las críticas que ha recibido Eleazar en las últimas semanas, para la mayoría, sus palabras fueron más que suficientes para dejar ver que lo apoya, sin importar nada. Cabe destacar que esta no es la primera vez que sale en defensa del cantante.

Además, después de que la periodista Ana María Alvarado reportara que, presuntamente, la actual novia de Eleazar quería denunciarlo por haberla agredido, Zoraida la etiquetó en una historia de Instagram, en la que colocó un mensaje sobre la importancia de hacer “periodismo auténtico”.

“Veracidad (búsqueda de la verdad): El periodismo se basa en investigar, contrastar fuentes y presentar los hechos de manera fiel y comprobable. No se trata solo de ‘informar’, sino de hacerlo con precisión, sin manipular ni distorsionar los datos. La verdad es la columna vertebral del oficio”, manifestó.

No obstante, tampoco reveló por qué nadie de sus familiares o bien, Miriam García, no asistieron al foro para enviarle un mensaje en vivo o recibirlo en caso de salir eliminado.

¿Quién es Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez?

Zoraida Virginia Gómez Sánchez, mejor conocida simplemente como Zoraida Gómez, es una actriz mexicana. Nació el 31 de mayo de 1985 y actualmente tiene 40 años.

Inició su carrera artística desde que era muy pequeña, más específicamente en 1993, cuando apareció en ‘Chiquilladas’. No obstante, su popularidad llegó cuando formó parte del elenco de ‘Rebelde’. A partir de allí, se le ha visto en varias producciones cómo:

Lola, érase una vez

En nombre del amor

Llena de amor

Amorcito corazón

Mujeres asesinas (varios episodios)

Me declaro culpable

Esta historia me suena

También ha estado en realities como ‘Inseparables’ y ‘La Isla’. Actualmente, está casada con el empresario Jorge Torres, con quien tiene un hijo.

