Asesino de John Lennon, exintegrante de The Beatles, hace tétrica confesión a 45 años del crimen: ¿Qué dijo?

A más de cuatro décadas del asesinato que conmocionó al mundo, el hombre que decidió finalizar con la vida del mítico John Lennon, exintegrante de The Beatles, volvió a ser noticia tras brindar una nueva y perturbadora confesión. Durante su decimocuarta audiencia para solicitar la libertad condicional, explicó, el motivo que lo llevó a hacer el crimen. ¿Qué dijo?

¿Quién mató a John Lennon, exintegrante de The Beatles?

Mark David Chapman nació el 10 de mayo de 1955 en Fort Worth, Texas (EE. UU.). Es conocido por asesinar a John Lennon el 8 de diciembre de 1980 frente al edificio The Dakota en Nueva York.

Según información de sus audiencias, declaró que desde joven mostró inestabilidad emocional, conflictos familiares y una profunda obsesión con la fama. Admiraba y luego resentía a las figuras públicas que consideraba hipócritas.

También estaba fuertemente influenciado por la novela El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger, que llevaba consigo el día del crimen.

En 1981, Mark David Chapman fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 20 años. Desde entonces, ha solicitado la libertad condicional en múltiples ocasiones, pero todas han sido denegadas debido a la oposición del público y de la familia de Lennon, así como a las preocupaciones sobre su salud mental y el impacto del crimen.

Te puede interesar: Famoso cantante fue asesinado durante el festejo de cumpleaños de un amigo, la tragedia del 13 de septiembre

Mark David Chapman, asesino de John Lennon, revela motivo que lo llevó a hacer el crimen / Redes sociales y canva

¿Cómo mataron a John Lennon, exintegrante de The Beatles?

El asesinato de Lennon no fue solo la pérdida de un ícono musical; fue un golpe cultural. John Lennon, de 40 años, no solo era un exBeatle, sino una figura de peso político y espiritual. Su defensa de la paz, su activismo y su arte influenciaron a generaciones.

El 8 de diciembre de 1980, después de pasar el día grabando con Yoko Ono (su esposa), Lennon fue interceptado por Chapman en la entrada del edificio Dakota, en Nueva York. Cuatro disparos bastaron para silenciar su voz. A pesar de que la ambulancia lo llevó con vida al hospital Roosevelt, fue declarado muerto minutos después.

Chapman, que en ese entonces tenía 25 años, no intentó huir. Se sentó en la vereda a leer El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, y esperó a ser arrestado. Su fanatismo por el libro y su identificación con el protagonista, Holden Caulfield, se transformaron en parte de la mitología del crimen.

Mira: Asesinan a joven cantante acusado por robo e intento de homicidio: Su canción se hizo viral en el verano

El día que John Lennon, el exintegrante de The Beatles que fue asesinado / Redes sociales

¿Qué confesión hizo recientemente el asesino de John Lennon?

A lo largo de los años, Chapman ha intentado obtener la libertad condicional en 14 ocasiones, siempre sin éxito. En cada audiencia, ha dicho su arrepentimiento, aunque su sinceridad es constantemente puesta en duda por las autoridades y el público.

En aquel trágico día para la música, según información del New York Post, un comisionado le preguntó la razón por la que decidió hacerlo, a lo que Champan respondió:

Para ser famoso, para ser algo que no era. Y entonces me di cuenta de que aquí hay un objetivo. No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo. Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría. Mark David Chapman

En esta última audiencia, se dirigió a Yoko Ono, a los fans y a los amigos de Lennon: “ Esto fue para mí y solo para mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta ”, (texto recuperado del portal caras.com.mx). A pesar de estas palabras, la junta concluyó que aún carece de “remordimiento genuino o empatía significativa”.

Actualmente, vive una rutina de recluso alejada de los focos: estudia la Biblia, juega voleibol con otros internos y mantiene una relación con su esposa Gloria, con quien está casado desde hace 46 años.

Su próxima audiencia de libertad condicional está programada para 2027 . Mientras tanto, para millones de personas en todo el mundo, el recuerdo del crimen sigue siendo una herida abierta, y las palabras “quería ser alguien” resuenan con inquietante fuerza.

Mira: Hijo de John Lennon confiesa que odia una canción de los Beatles por triste